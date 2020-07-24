北京市举办2019—2020学年度优秀学生表彰会

7月24日，2019—2020学年度北京市优秀学生表彰会在人民网演播厅举行，10名学生获得优秀学生荣誉称号。（北京市教育融媒体中心供图）

人民网北京7月24日电（李依环 孙竞）以“学习同伴榜样 扬帆青春梦想”为主题，北京市教委今天组织召开2019—2020学年度北京市优秀学生表彰会。北京市教委二级巡视员冯洪荣、人民网副总编辑潘健以及各区教委德育工作负责人、一线教师代表等40人参加会议。

会上，北京市教委二级巡视员冯洪荣宣读了2019—2020学年度北京市优秀学生表彰决定。北京汇文中学张骞月、北京师范大学第二附属中学刘度、北京市第八十中学姚苏元、清华大学附属中学匡雯怡、人大附中北京经济技术开发区学校武席萱、潞河中学李雨霖、延庆区第一中学张云泽、北京市经济管理学校于静、北京市密云区职业学校马敬文、北京市商业学校徐佳丽等10名学生获得优秀学生称号。

发言中，冯洪荣对首都中小学生提出三点希望：一是要坚定理想信念，树立远大志向，做有理想的时代新人；二是要培养人文情怀，弘扬科学精神，做有本领的时代新人；三是要积极走进社会，投身社会实践，做有担当的时代新人。最后，他勉励广大中小学生要努力使自己成为有用之才、栋梁之材，为祖国的繁荣昌盛、社会的文明进步奉献智慧和力量。

会上，北京市朝阳区呼家楼中心小学的10名少先队员为2020年北京市优秀学生献花。（马天翼/摄）

10名获得荣誉的优秀学生分别通过事迹宣讲、主题访谈以及素质展示等形式，分享了他们在学习生活中的成长故事和个人感悟。姚苏元在发言中表示，作为青年一代，应当珍惜韶华、奋发有为，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，努力使自己成为祖国建设的有用之才、栋梁之材，为实现中国梦奉献智慧和力量。

“从小我就有一个大大的梦想，要当一名优秀的人民教师，成为传递爱的铸魂师。”徐佳丽是北京市商业学校小学教育专业的学生，怀揣着对教师职业的向往，她始终将成为一名“四有”好老师作为自己的理想，不断在青春逐梦的路上努力奋进。

作为所在班级班长的刘度，不仅学习成绩名列前茅，在集体工作、社会服务活动中也始终践行奉献精神和责任意识。以《服务他人 成就自我》为题的发言中，他谈到，新青年应该尽早承担起时代赋予的使命，在知行合一中树立主动作为、担当奉献的志向。

据悉，为落实立德树人根本任务，激励和引导广大中小学生自觉培育和践行社会主义核心价值观，发挥学生榜样的示范引领作用，北京市教委自2001年起，每学年开展北京市优秀学生评选，至今已评选出优秀学生两百余名。此项活动已成为北京市中小学德育的一项制度性活动。

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