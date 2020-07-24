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2020年高校招生系列报道——《招办主任来了》

深圳大学：今年拟招本科生6570人 首次在天津招生

2020年07月24日17:03  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月24日电（李依环）7月23日起，全国多地陆续公布2020年高考分数线，志愿填报工作也同步开启。为帮助考生更好认识高校最新招生政策、特色专业、人才培养方式等，深圳大学招生办公室主任李智军日前接受人民网专访，对学校相关情况进行了介绍和解读。

据悉，自1983年建校以来，深圳大学秉承“自立、自律、自强”的校训，形成了从学士、硕士到博士的完整人才培养体系。学校涵盖11个学科门类，设有24个教学学院，100个本科专业，两所直属附属医院。19个专业入选国家级和省级一流本科专业建设点。现有博士学位授权一级学科点10个，硕士学位授权一级学科38个。

人民网：2020年全国高考已正式结束，深圳大学今年在招生政策和招录计划上有什么变化？

李智军：深圳大学2020年面向全国29个省（自治区、直辖市）招生，招生规模保持在6750人。今年首次面向天津市招生，广东省外招生计划增加40人，其中浙江、重庆2个省市的招生计划有较大幅度增加。

在专业设置方面，今年深圳大学增加金融科技、机器人工程、学前教育（师范）等3个招生专业，同时增加了软件工程（腾班）、心理学（师范）等2个专业方向。对于各学院的专业计划结构，学校也进行了一定优化，扩大部分优势特色学院专业和急需紧缺人才专业的招生规模。

录取批次方面，深大在广东省列提前批和本科批2个批次录取；在广东省外各招生省份，普通类（高考改革省份）、文科类、理科类均列第一批（重点批或本科批）录取。

人民网：专业的选择是考生填报志愿时关注的焦点问题。请您介绍一下深圳大学的优势学科、特色专业情况。

李智军：作为一所综合性大学，深大近年来学科建设发展迅速，工程学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、计算机科学、化学、物理学7个学科已进入ESI学科世界排名前1%。在6月最新发布的2020软科世界一流学科排名中，深大有22个学科上榜，上榜学科数位列中国内地高校第26位。

从近年来的专业报考情况来看，计算机科学与技术专业、软件工程专业、电子信息工程、建筑学等专业等理工科类受学子青睐。文史类学科中，报考热门的专业主要有经济学、金融学、新闻学、网络与新媒体、广告学、新闻学、法学等。另外，从近年录取数据看，师范类专业也越来越受到考生的热捧，生源持续向好。

这里也建议考生和家长，在选择专业方向时，不要一味追求热门专业，而应该从自身的志趣和特长优势出发，结合国家重大战略需求和区域经济社会发展需要，把眼光放得更长远些。

人民网：目前全国多地已经启动志愿填报工作，考生报考时有哪些注意事项？

李智军：首先需要强调的是，深圳大学在录取时的专业志愿满足率较高，历年都保持在92%以上，也有部分学生最后通过专业调剂满足了自己的专业愿望。

考生如果有意愿报考深圳大学，在填报志愿时，首先是要根据自己在全省的排名情况，参考深大往年在该省的录取排名，并且把深圳大学填在院校志愿中靠前的位置，我们真诚欢迎考生们以第一志愿报考深圳大学；其次是专业志愿尽量填满，且按梯度填报，并且要选择服从专业调剂，以降低被退档的风险。

深大普通文理类专业录取实行专业平行志愿，按分数优先原则，结合专业要求进行录取，专业志愿之间不设分数级差，没有单科分的要求。在投档比例范围内，对于已投档至深大的普通文理类考生，在服从所有专业调剂、体检合格且符合有关录取规定的情况下，我们承诺录取，均不退档。

这里提醒大家，关于专业所在校区，可以查阅我们已公布的招生章程，除了医学部、生命与海洋科学学院、化学与环境工程学院和材料学院这四个学院（部）相关专业的新生是在丽湖校区报到，其它专业的新生都是在粤海校区（含沧海校区）报到。

人民网：深圳大学在本科阶段的人才培养模式有什么特色和亮点吗？

李智军：深圳大学在人才培养上非常注重兴趣导向、需求导向，实行学分制、弹性学制，按通识教育与专业教育相结合的大类模式培养，同时致力打造辅修专业、微专业、双学位、特色实验班和荣誉学位“五位一体”的特色人才培养体系，满足学生多样化的学习需求，帮助学生“解锁”更多“装备”，为未来深造、就业增加更多有力砝码。

深圳大学一直以来都非常注重加强师资队伍的建设，现有国内外院士和诺贝尔奖获得者（含短聘）38人；人文社会科学资深教授2人；国家、教育部、广东省高层次人才209人次等，学校注重打造由院士等高层次人才领衔的几十个重量级科研团队，优秀学生在本科阶段就有机会进入这些科研强团，接触最前沿的科研工作，激发学术志趣，为未来进入科研领域工作打下坚实基础。

此外，我还想特别介绍的是，学校开设了约30个特色实验班。特色实验班由各学院根据本院的专业特色及优势，并结合当下科研、就业等发展趋势和需要进行设置，涵盖科研、国际合作、产业应用、创新创业等多种类型，通过入校之后的二次选拔，分层分类培养特色人才。

人民网：身处深圳这么一个有着“创客之都”美誉的城市，深大为学生的创新创业方面有没有支持举措？

李智军：深大是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、深圳市首批“双创”示范基地，在支持学生创新创业方面可谓不遗余力，每年投入超过1000万元，还建立了2000平方米的学生创业园，十年间已孵化了377家学生创业企业，团队持续创业近70%，销售额或市值1亿以上的企业就有5家，1000万以上的企业近30家。同时，学校成立创业学院、创业者联盟、创客部落，与多家世界知名企业合作共建学生创新创业支持平台，设立学生创新发展基金，为学生创新创业提供全方位的支持和资源。

深大还将创新创业教育充分融入到了日常教学中，提倡将最前沿的科研成果转化成教学内容，进行聚徒教学、创新研究短课等多种形式的教学模式探索，不断提升学生创新创业的学术含金量。

(责编：李依环、熊旭)
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