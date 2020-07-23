2020高考开始“放榜” 10余省区市考生今起可查分

人民网北京7月23日电 （何淼 罗丽莎）全国高考陆续进入“放榜”时间，上海、广东、重庆、四川、河北、湖北、湖南、广西、江西、云南、甘肃、内蒙古、宁夏、安徽等地的考生今日起可正式查询自己的高考成绩。

据人民网记者梳理统计，截至7月23日，全国除海南、西藏两地暂无明确公开时间表外，其余省区市均已公布高考成绩查询时间。各省份查分时间是哪天？便捷途径有哪些？对成绩有疑问又怎么办？填报需注意什么？考生、家长请往下看，了解一下。

10余省（区、市）今起可查分

据各省区市此前公布的高考成绩查询时间，23日起各地将陆续公布高考成绩，查询时间主要集中在23至26日，考生可登录各地教育考试院官网进行分数查询。上海、广东、重庆、四川、河北、湖北、湖南、广西、江西、云南、甘肃、内蒙古、宁夏、安徽等地的考生今天起可以正式查询自己的高考成绩。

江苏、黑龙江、贵州、陕西、山西等省份将在24日公布成绩，其他部分省区市将在25、26日两天陆续公布。有别于其他省份，河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线已于7月22日对外公布。

此外，为方便考生和家长及时查询成绩，除了各地教育考试院官网，不少省份今年也开通了支付宝、微信等查分渠道。

成绩有疑问须在规定时间内提出复核申请

往年高考成绩公布后，会有个别考生或家长对考试成绩有疑问，当出现这些问题后应该如何解决？各地均已经对于此类问题安排了成绩复核环节，但需要提醒的是，考生要在规定的时间内提出申请。

以上海市为例，当地明确考生若对本人成绩有疑问，可在7月24日9时至16时登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站“成绩查询”栏目申请成绩复核。

河南省则要求考生若对成绩有疑问的，可于7月27日18：00前持本人准考证到报考所在地的县(市、区)招生考试机构登记申请成绩复核。依照安排，复核工作由招生部门组织进行，核查是否漏评、分数合计是否有误，不复核评分宽严。复核结果由当地招生考试机构以适当方式及时通知考生。

江西省同样要求考生可以凭本人身份证和准考证到所在县(市、区)招考办办理成绩复核申请，本人填写申请表，时间为7月24至25日(9时至17时)，逾期未申请视为自动放弃。同时强调省教育考试院不直接受理考生个人成绩复核申请。

各地在批次和填报时间规定上有所不同

以甘肃省为例，高考志愿填报分两次进行，第一次志愿填报时间为：7月25日20:00至27日20:00；第二次志愿填报时间为：9月4日20:00至6日14:00。

海南省高考填报志愿工作7月27日启动，其中本科普通批次志愿填报时间为8月4日8时至7日17时30分。后续的高招录取工作共分3个批次进行，从8月9日开始至9月15日结束。录取工作采取计算机远程网上录取的方式，由省考试局具体组织实施。

特别需要提醒的是，海南省今年由于实施“新高考”，各高校将按照“两依据一参考”来招录考生，即以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据，参考其高中综合素质评价情况进行录取。

全国各高校招录政策变化会影响考生志愿填报

考生和家长在报考心仪高校时，一定要详细了解学校今年的招录政策，有疑问可通过拨打联系电话、登录学校招生网站、关注微信公号或加入学校QQ咨询群进行答疑解惑。

高校对招生类型有明确要求，比如根据强基计划、综合评价录取、保送生、艺术类专业、高水平艺术团、高水平运动队、运动训练专业、国家贫困专项、高校专项、少数民族预科班、中外合作办学等多种招生类型，考生一定要选择自身条件符合学校报考要求的专业进行填报。

由于全国多所高校均进行大类招生、大类培养的模式，学生就读该校后，可根据学校具体政策申请转专业，部分有相关需求的考生可以参考。

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(责编：熊旭)