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2020招办主任来了

中南大学：招生计划8450人 99个招生专业27个招生大类

2020年07月23日10:44  来源：人民网-教育频道
 

中南大学2020招生政策解读

人民网北京7月23日电 （记者何淼）中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市，是教育部直属全国重点大学，2017年入选世界一流大学A类建设高校。学校跨湘江两岸，依巍巍岳麓，临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。

中南大学是由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学与原长沙铁道学院的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校，是我国创办最早的西医高等学校之一，可以说中南大学是一所有着百年历史，积淀深厚的名校。

近日，学校本科招生办公室主任刘铁雄就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答，同时欢迎广大考生报考中南大学。

问题一：学校学科专业优势、特色是什么？

“师资雄厚，巨擘云集；学科齐全，专业突出。”刘铁雄用一句话概括了学校学科、专业的优势和特色。

学校拥有一支道德高尚、业务精湛、实力雄厚的师资队伍。包括校长田红旗院士在内，学校目前有中国科学院院士2人，中国工程院院士15人，国家杰出青年科学基金获得者26人，国家“万人计划”领军人才24人，“973计划”项目首席科学家19人（其中青年项目2人），教授及相应正高职称人员1800余人，享受政府特殊津贴专家434人，全国高校黄大年式教师团队1个。

学校学科门类齐全，拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类，辐射军事学。现有一级学科国家重点学科6个，二级学科国家重点学科12个，国家重点（培育）学科1个，国家临床重点专科59个。

材料科学、工程学、临床医学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、计算机科学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学、农业科学等16个学科ESI排名居全球前1%，其中材料科学、工程学、临床医学排名居全球前1‰。

学校还设有30个二级学院，106个本科专业。2019年获得教育部双万计划的专业有52个，其中国家级26个。

特色专业方面，刘铁雄表示，学校始终致力于彰显“中南特色”，强化优势学科专业培育，形成了以工医为主、工医理优势互补的特色鲜明的学科体系，尤其是在有色金属、轨道交通和医学等领域都有鲜明特色和较高的办学水平，拥有一批国家特色和优势专业。

在有色金属学科方面，学校有世界最完备的有色金属学科体系，从地采选到冶金材料机械加工等系列学科链，有与李四光先生的“板块学说”齐名的陈国达院士的“地洼学说”，有为我国航空航天事业做出杰出贡献的材料学科，有面向经济建设、面向民生建设的重金属污染防治工程研究。

粉末冶金材料在航空航天领域也有突出贡献，其中黄伯云院士领衔“高性能碳/碳航空制动材料的制备技术”课题组，成功研制出高性能碳/碳航空制动材料，使我国成为继美、英、法之后，第四个能够应用自主知识产权生产飞机刹车片的国家，运用于国产大飞机C919。相关特色专业是材料科学与工程、冶金工程、测绘工程、矿物加工工程、机械设计制造及其自动化，计算机科学与工程，自动化等

在轨道交通学科方面，学校主要专业为土木工程，铁道工程，交通运输。为我国铁路6次大提速、高速铁路、青藏铁路、城市轨道交通等发展作出了重要贡献，学校研建了世界上规模最大、国内唯一的“列车气动性能模拟动模型试验装置”，在“列车空气动力学”及“列车多体耦合撞击动力学”两个领域的研究形成了鲜明特色，在修建天路--青藏铁路的工地上，70%的技术骨干毕业于中南大学；中南大学还多次参与录制中国高铁研发的纪录片，片中介绍学校交通运输工程学院在其中所发挥的重要作用。

在医学方面，学校拥有100多年的医疗和医学教育历史，是全国建立最早的西医医院和最早开展西医医学教育的院校之一，享有“南湘雅”的美誉。毛主席曾经给予高度赞扬；2012至2018年先后6次获全国高等医学院校大学生临床技能竞赛全国总决赛特等奖，系全国唯一获此殊荣高校。主要特色专业为临床医学、口腔医学、基础医学、护理学，入选中国校友会网五星级学科专业。

文科专业有金融学、会计学、法学、行政管理、社会学，外国语言文学类（英语、日语、法语、西班牙语），中国语言文学类（数字出版，广播电视学、汉语言文学）等。

此外，刘铁雄还提醒考生家长：“学校新生刚入学不允许马上转专业！”依据中南大学本科生学籍管理规定（中大教字[2017]41号）和《中南大学本科生转专业实施办法》（中大教字〔2018〕58号）文件规定，学生完成第一学年学习后，根据学校转专业的相关条件，可以申请转专业。

优秀生转专业条件如下：第一学年结束时，无课程考核不及格，第一学年所有教学环节（含全校性选修课）加权平均成绩（不含各类政策性加分）专业年级排名前 25%的学生可以申请转专业。第三学期开学时,学生可向所在学院提出申请。学院对申请学生资格进行审核,各专业转出人数比例不超过该专业总人数的10%，各专业接收人数比例不超过当年该专业计划招生数的10%。

问题二：请介绍下学校奖助学金发放及学生出国交流的情况？

刘铁雄指出，在奖学金方面，对于刚进入学校的大一新生，学校设立了新苗奖，凡是被学校录取、且按时到校报到注册的全日制普通本科新生，都可以根据条件申请新苗奖的评选，最高可达50000元。学校设立了新生绿色通道、国家助学贷款（含校园地、生源地贷款）、奖学金、助学金、勤工助学、临时困难补助、学费减免、基层就业补偿代偿、服兵役国家教育资助、社会资助等资助工作体系，用于保障家庭经济困难学生在校期间的学习和基本生活。2019年资助金额2.9亿，资助学生22.6万人次。济困助学系统健全，至今学校没有一个学生因家庭经济困难而辍学。

在出国交流方面，刘铁雄表示，学校一直以来非常重视推进国际化发展战略，对学生的国际交流能力的培养也很重视。学校坚持开放办学，国际合作与交流活跃，先后与美、英、澳、加、日、法、德、俄等40多个国家和地区的200多所大学和科研机构建立了长期合作关系，与众多跨国企业集团广泛开展产学研合作。现有来自100多个国家和地区的留学生在校学习。采取“2+2”、“3+1+N”等模式以及境外实习、暑期计划、短期留学等形式，提高学生出国（境）学习交流比例，拓展学生的国际视野和跨文化交流能力，提高学生的国际竞争力。通过建立校际交流渠道、拓展海外交流项目、遴选优秀学生赴海外大学交流学习的方式开展，赴海外交流学习的院校包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、法国、挪威、西班牙、韩国、日本、新加坡、台湾、香港等国家和地区。

中南大学本科教育“1326”行动计划的六大工程中就包含了国际合作育人拓展工程，通过实施“国际合作育人拓展工程”，培养一流国际化人才。

问题三：学校毕业生就业具体情况如何？

据了解，在就业方面，学校近五年毕业生总就业率逐年增高，近两年就业率保持在98%以上。2019届毕业生总就业率为98.16%，其中，本科毕业生就业率为97.73%，硕士毕业生就业率为98.69%，博士毕业生就业率为99.25%。

学校还积极拓展毕业生就业市场，不断提升进校招聘单位的层次和质量，进校单位数量逐年攀升，2019 届校园招聘共邀请5760家用人单位进校，进校单位来自全国 34 个省（市/区）、19 个国民经济行业，其中世界 500 强企业 89 家、中国 500 强企业 301 家、中央管理企业 56 家。2019 届进校招聘单位主要来自东部、中部地区，进校单位数量前五位的省份分别是广东、湖南、浙江、北京、 江苏。

问题四：学校招生政策是什么，有哪些特点和变化？

“中南大学为不同特长、不同潜质、不同需求、不同类型的学生提供了能够进入学校学习的机会。每一位关注中南大学、向往中南大学的优秀学子都有机会融入中南大学，实现人生理想。”

刘铁雄表示，2020年学校的招生计划仍然维持在8450人左右，今年有99个招生专业，27个招生大类，无新增专业。招生类别除了本科一批之外，还有强基计划、综合评价录取、保送生、艺术类专业、高水平艺术团、高水平运动队、运动训练专业、国家贫困专项、高校专项、少数民族预科班、中外合作办学等十余种招生类型。

刘铁雄特别介绍了今年招生政策的主要变化，一是增加强基计划。今年是强基计划招生第一年，考生报名情况比较踊跃，全国累计报名超过一万名。学校2020年在河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃等21个省份安排强基计划招生计划。招生总计划为120人，招生专业包括数学与应用数学、应用物理学、应用化学和生物科学。每个专业招30人，分省分专业计划见报名系统。考生只能报考一所高校，报考学校的考生最多可填报四个专业志愿；

二是艺术类专业不再组织校考，按照省统考成绩进行录取。

三是财务管理、电子商务和市场营销三个专业根据学校专业结构优化的总体部署从2020年开始停招。

此外，刘铁雄还特别指出，在学校招生官网“中南大学招生在线”上，公布了历年分省投档线、招生简章等数据，感兴趣的考生可自行查询。考生也可以关注“中南大学本科生招生办公室”微信公众号，以及学校分省QQ群和微信群获取相关信息。

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(责编：熊旭)
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