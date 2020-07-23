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教育部24365专场招聘提供岗位10万余个 精准助力毕业生就业

2020年07月23日08:55  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月23日电 （记者何淼）教育部“24365校园招聘服务”7月20日起推出“离校未就业毕业生专场招聘”活动，为毕业生就业提供不断线服务。本次活动面向离校未就业高校毕业生群体，目前已吸引超2000家用人单位参与，提供10万余个岗位，覆盖超过20个热门行业，其中包括众多行业头部企业。

日前，教育部下发《关于为2020届离校未就业高校毕业生提供不断线就业服务的通知》，要求各地各高校为2020届离校未就业高校毕业生提供不断线就业服务，通过精准的政策帮扶和不断线的就业服务，帮助他们尽早实现就业，本次专场招聘会是落实相关要求的重要举措。下一步，教育部将继续开展“24365校园网络招聘服务”活动，充分挖掘整合各类社会资源，持续向有就业意愿的未就业毕业生提供岗位信息。

本次活动由教育部高校学生司、全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心共同主办，活动将从7月20日持续至8月30日。毕业生可登录教育部大学生就业网、各省级高校毕业生就业服务网站分会场及相关招聘平台参与活动。

活动链接：

https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=5ok1fwBAJcjaaMg5v95Xot

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(责编：熊旭)
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