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四川：村里孩子有“童伴” 城里入园不再难

记者 王林 王鑫昕

2020年07月23日08:39  来源：中国青年报
 

四川省射洪市金华镇西山坪村是一个只有1000多人的村庄，在这里，几乎所有孩子都离不开28岁的马雪梅。

几年前，马雪梅在城里时看到家长为孩子上学犯愁，回到家乡又看到许多孩子因为缺少父母陪伴，性格变得孤僻。作为曾经的留守儿童，她决心留在家乡当全村留守儿童的“童伴妈妈”。

农村留守儿童成长、城里孩子上学，都是头等大事。马雪梅有个朴素的愿望：“希望每一个孩子都能不落下。”

村里孩子留守，“童伴妈妈”帮忙

在西山坪村，最热闹的地方莫过于“童伴之家”。在这里，靠墙的书架摆满了儿童画册和书籍，孩子们稚嫩的画作贴满了整面墙，后院还有一个小型游乐场。

65岁的村民喻先旭经常带外孙女来“童伴之家”，他说，孩子们在这里不仅有玩伴，还有人指导学习。

看到孩子们的笑脸，马雪梅越发坚信，自己当年的决定没有错。

2016年12月，在外务工多年的马雪梅回到家乡，准备就近找个工作。她留意到一则招聘信息：招聘19岁至55岁、高中及以上学历的“童伴妈妈”，最关键的一条是“爱孩子”。

在这个小山村，外出打工者占七成，孩子们平时由祖辈照顾。但老人年纪大了、照顾吃力，不少孩子身上总是脏兮兮的。因为缺少陪伴，有的孩子性格孤僻，学习成绩也不理想，还有的孩子整天抱着手机玩游戏，爷爷奶奶也无可奈何。

马雪梅小时候也是留守儿童，早年她在广东打工，女儿被留在家里……由于这些经历，马雪梅很想为家乡的孩子做些事情。看到这则招聘，她心动了。

几个月后，经过选拔和培训，她成为一名“童伴妈妈”。

上岗后，她做的第一件事就是摸清全村儿童的家庭情况。马雪梅了解到一个特殊的孩子：12岁的小玲（化名）母亲去世、父亲失联，从小跟着外婆生活，家庭无经济来源，本人还患有生长激素缺乏症（“矮小症”），后期治疗开销很大。

小玲对外界很排斥，也有自卑心理。为了帮助小玲，马雪梅经常去她家，陪她说话，开导她，还邀请她到“童伴之家”玩。

小玲的外婆说，有了“童伴之家”的帮助，孩子变得乐观开朗了。现在，小玲的病情有所好转，成绩也上去了。

在村干部的帮助下，马雪梅通过微信群与家长沟通，及时将孩子的情况告知家长。现在，已经有3名家长决定返乡陪伴孩子。

“一个人（童伴妈妈），一个家（童伴之家），一条纽带”，这是四川省近年来实施“童伴计划”的主要内容。来自共青团四川省委的数据显示，从2006年启动“农村留守学生关爱行动”至2019年年底，四川全省共投入运行616个“童伴之家”，覆盖全省所有市州的616个村。

城里“入园难、入园贵”，政府不能省小钱

随着城镇化建设不断推进，摆在四川面前的难题，除了农村的留守儿童，还有城里的教育质量。

在四川省广安市，有不少家长都不愿买市区南部的房子。过去20多年，广安南部市区只有两家公立幼儿园，很多市民只能把孩子送进价格较高但质量缺乏保障的私立幼儿园。

为解决这个问题，2018年，广安市在东南片区以2000多万元回购了一所幼儿园，成立了广安市第二幼儿园。目前，这个幼儿园共开设9个班，在园幼儿270余名。

广安市第二幼儿园园长宋杨说：“以前很多家长一大早就跑去排队，或者参加录取比例4∶1乃至5∶1的摇号入学，没有摇到号的只能把孩子送去私立幼儿园。”

“在幼儿园这件事情上，不能‘政府省小钱、老百姓花大钱’。”广安市委教育工委副书记刘中平说，目前广安市已通过新建、回购等方式建成60所公办幼儿园，预计到今年秋季可以建成100所。预计到2021年，全市将投入20亿元，让全市80%的适龄幼儿享有优质、普惠的公办学前教育。

当地教育部门预测，2020年后，仅在学前教育环节，每年的人员及运转经费就需要4.9亿元。对于财政并不宽裕的广安而言，这不是一笔小钱。

“财政压力很大。但政府投得再多也是小钱，老百姓花得再少也是大钱。”刘中平算了一笔账：按照全市80%适龄儿童在公办幼儿园就读、每学期费用2000元计算，适龄儿童家庭每年节省开支的总额达到10亿元以上。

在广安市第二幼儿园，孩子们玩得不亦乐乎，宋杨希望，小康路上，能有更多孩子收获快乐，获得公平教育的机会。

中青报·中青网记者 王林 王鑫昕 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)
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