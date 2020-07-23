解析2021北京新中考三大变化

2020年北京中考考点——北京市第十八中学

考场中考生最后冲刺

候场中考生交谈

候场中考生备考

静静看书思考的中考生

2020年北京中考落下帷幕，而明年中考将有重大调整，初步形成基于初中学业水平考试成绩并结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

其中，考试科目数与总分出现变化、名额分配变为校额到校以及部分示范高中增加自主招生，而这三点变化将对学生升学产生巨大影响。

目前，各校针对新中考已开始制定探索性的教学安排。对普通初中校学生来说，500分出头即有望在校额到校政策中获取更多升入优质高中的机会。

不少教学专家坦言，均衡发展、良好的学习习惯、善于思考并发现问题，将成为在新中考中获取高分的“神助攻”。

新中考·新变化

变化一：

考试科目增多 中考总分变为660分

2021年北京中考总分为660分，其中语文、数学、外语均为100分，体育40分，物理、化学、生物、历史、政治、地理均为80分。值得注意的是，生物、地理在初二结课，选择分数最高的学科计入总分；化学、历史初三结课，同样择高分计入总分；最后，加上中考体育分就是总成绩。

与以往不同的是，中考与学业水平考试合为一体，中考成绩可作为学业水平考试的依据，学业水平考试依据原始成绩由高到低分为A、B、C、D四个等级，其中，C及以上为合格，D为不合格，所有考试均须取得合格成绩，若有科目不合格，须补考。

分析：

兼顾每一科 切勿选择性放弃

明年中考科目增多，尤其是物理、政治成为必考科目，这对学生来说，必须成为“全能选手”，才能在竞争中占有优势。

学而思网校初三年级负责人兼中考研究负责人戴镜轩表示，本次改革后，物理和政治一文一理并入必考科目，化学、生物、历史、地理均须参加考试。这一变化需要学生们快速适应，对物理和政治两科要多加重视，不建议选择性放弃任何一个科目。

加大集体备课力度 加强跨年级调研

针对考试科目的变化，各校在教学层面相应作出快速调整。北京第十四中学教学副校长刘杰表示，学校为此加大了物理和政治科目的集体备课力度，聘请教研员、相关专家与学科教师共同集体备课，在中考方向把握和课时内容精备上对老师进行全方位培训。

北京171中学教育集团重新安排了初中三年课程实施，树立生物、地理学科“中考的初二意识”，在初二学年开展“双百行动”，实行“千题计划”，力争帮助一大批学生取得生物、地理双满分。

在教研方式上，清华附中朝阳学校加强学科跨年级的教研，尤其是地理、生物学科，把初三的经验优化、推广，并把资源下沉到初二，确保教学质量、考试质量稳步提升。

初三基础课程“减课” 采取分层教学

作为优质初中，北京五中分校应对新中考时有了新举措。该校教学主任刘桂军表示，从教学层面来说，课时安排会选择“减课”。把各学科最基础的内容按普适性教完后，对有更高升学需求的学生进行重点学科分层教学。

据了解，五中分校将针对新初三的语、数、英三个学科进行分层教学，其他学科暂不分层。以班级为单位，面向全体学生落实基础课程。

“以前五中分校只在周五对学科进行分层，新初三将调整到每天下午增加分层课时，满足不同学生的学习需求。”刘桂军直言，新中考的要求是全学全考，学生学习负担相对重了，建议家长不要再给孩子增加太多的应试培训，而应该思考如何培养孩子养成良好的学习习惯。

变化二：

超半数优质高中名额直达普通初中

根据政策，2021年北京中考坚持和完善优质高中校额到校的招生政策。据悉，全市优质高中50%以上的招生名额分配到一般初中校，实现每所初中校学生升入优质高中机会基本均等。

需要提醒的是，2021年校额到校主要采用校内选拔方式，依据初中学业水平考试成绩和综合素质评价录取，其中综合素质评价至少达到B等级以上。

分析：

500分出头 有望入读优质高中

2021年中考的重大变化之一就是在中招录取中以校额到校代替名额分配。

戴镜轩分析，名额分配更多的是在本区内分A、B列学校后按照分数高低进行依次录取，可以理解成校内竞争以及区内竞争。然而，校额到校则是指标竞争仅限于学校内部，这样就给一般初中校的学生带来了机会。

北京第十四中学教学副校长刘杰也认为，这样会有更多示范高中的计划招生名额投放到普通校，这对普通初中的学生来说是相对利好的政策。

北京171中学教育集团教学主任王喆分析认为，一般初中校考生如果想通过校额到校方式考入区域内最热门的高中，依然面临校内激烈的竞争。他坦言，对于成绩在500分出头的一般初中校考生来说，这一政策给他们升入优质高中带来了更多机遇。

“在中考校额到校的招生过程中，综合素质评价的成绩占校额到校招生成绩的30%。”王喆感慨道，考生应予以高度重视。

变化三：

部分优质高中试点自主招生

2021年中考，北京部分具备条件的高中阶段学校可开展自主招生改革试点。试点学校可根据办学定位、传统特色、学科优势等情况，开展人文、科学、艺术、体育、中外合作课程班等特色招生、校内或集团内直升、1+3培养试验、职业教育人才培养试验等改革探索。

在此之前，上海部分示范高中已开始进行自主招生。

分析：

自主招生 内容不超中考考纲

在调研中发现，目前北京市示范高中的自主招生政策均未出台。戴镜轩直言，可以肯定的是，这一政策是偏向自身学习能力强、有吃苦精神并且自律性高的学生的。对这部分学生来说，这是一个非常好的机遇和升学路径。

新中考·新应对

高中老师“下沉”新初一 为中考做“高位引领”

新中考改革，对学校整体提出了新的要求，为了更好适应改革，学校都在哪些方面做出了调整？

刘杰表示，在新中考改革的背景下，北京第十四中学从课程设置的角度做了大调整。结合新高考中的强基计划等相关政策，学校设置了五类方向的课程：强化基础类方向、创新素养类方向、人文素养类方向、综合素养类方向、智能智造类方向。

“这些课程各有不同的侧重，为学生的学有优长提供了平台。”刘杰表示，在师资方面，北京第十四中学已经实现了9个中考科目的初高中大循环，新初一年级更是有语文、英语、历史的高中教师直接下沉，为中考方向做高位引领。

同样“未雨绸缪”的还有海淀教师进修学校附属实验学校。该校有高中部与初中部，教师的教育教学研究是一贯的、连续的，对于初中阶段的教学，学校从初高中一体化的角度进行了设计与构想。该校初中教学负责人王海芳表示，这样做还是要帮助学生从更长远的规划来应对中考改革，引导学生正确认识所有科目对于学生成长和发展的作用与意义，认真学好每一门学科，提升综合素养，为高中阶段的学习奠定全面扎实的基础。

清华附中朝阳学校教学副校长刘小强介绍说，该校将通过优化课程供给，为学生创造成长展示平台，提升教师的施教能力，从这几个方面来应对新中考的变化。

新中考·新建议

初一加强学习习惯培养

其实，面对新中考的变化，感受最深的还是学生。在即将到来的初中三年，他们将如何去面对这样的变化？

会生活、会思考、会分享是清华附中朝阳学校教学副校长刘小强给新初一同学的建议。

他认为，之所以要把生活放在第一位，是因为生活本身就是丰富多彩的，学生需要在生活中汲取养分，学会生活、悦纳生活。

“同学们要学会思考、学会提问，养成不懂就问的好习惯。当然，新初一的同学还要学会分享。”刘小强建议，学生可以把自己的思考过程记录下来并分享出去，通过讨论交流让知识点更丰富。

王海芳表示，新初一学生要有意识地对初中生活进行规划，这就要求对综合素质评价重视起来。“综合素质评价为同学们规划自己的初中生活提供了依据与框架，新初一的同学可以借助综合素质评价，为自身发展设计更加全面的规划，制定更加细致的计划，明确更加精准的目标，使初中三年的发展更有目标感，更加科学系统。”

学而思网校的戴镜轩则建议新初一学生要养成良好的学习习惯，这对今后三年的学习有很大帮助。

初二注重学习心态

对初中生来说，初二是一个过渡也是一个跳跃。戴镜轩认为，初二时各科目的难度已经开始发生了跃迁，各科目的知识容量也开始显著扩大，从原来的专题性向综合性发生了转变。“所以，初二学生更需要调整学习心态且注重养成整理错题、分析错因的习惯。”戴镜轩认为，平时无论是在校内上课还是校外补习，都要做好课后总结并把老师讲的知识变成自己的知识，总结做题技巧、做题套路和方法。

初三多“听”多思考

今年的新初三学生是首批“尝鲜”新中考的孩子。怎么面对即将到来的新中考，如何才能做到有的放矢地复习？五中分校教学主任刘桂军认为，初三这一年要多让学生“听”才是对知识接受的过程，还要给学生充分的时间思考，才会将知识点吸收后转变为学生自己掌握的。“一味让学生机械式接受知识点或刷题，是无法培养孩子的创新力的，更不可能应对考题灵活的新中考。”

戴镜轩也强调，由于中考分值发生了改变，物理和政治改成了必考学科，考试科目变多，就需要这届初三的学生对时间的利用要更加高效和有针对性。

文并图/赵颖彦 曹阳

(责编：何淼、熊旭)