@北京高考生 2020高考放榜倒计时 你的成绩是这样评出的

日前，位于清华大学的高考数学评卷点外，工作人员正在寄存进入评卷点人员的手机等随身物品。（李依环/摄）

人民网北京7月23日电（熊旭 李依环）疫情防控形势下，今年北京市近5万名考生顺利参加高考。7月9日起，1290名高考阅卷教师在北京大学等6个阅卷点，对近35万份试卷进行评阅。按照北京市高招工作安排，阅卷工作将于24日全面结束。高考成绩发布在即，今年的高考试卷是如何评出来的？阅卷安排有何新变化？日前，人民网记者走进了清华大学的数学评卷点。

记者在高考评卷现场看到，工作人员进入评卷点需要提供有效证件，同时进行严格安检，不得携带手机等电子通讯设备。此外，由于疫情防控需要，除常规安检外，还需经过测温、出示核酸检测结果证明等环节。评卷教师间隔就坐，阅卷全程佩戴口罩。

阅卷实行“背靠背”双评制 超阈值还需三评、四评

今年是北京全面实施新高考的第一年，受疫情影响，从命题到考试、阅卷等各环节都面临新的挑战。北京教育考试院副院长李鸿江表示，防疫下的高考评卷，要做到“思想上零懈怠，工作上零差错”，确保万无一失。前期评卷点高校在评卷教师选聘、外地人员返京、疫情防控和后勤保障等方面都做了大量准备工作。

据悉，北京市今年各科目试题全部实行“背靠背双评”，即每名考生的试卷都由两位教师评阅，评卷教师只能看到系统随机分发到自己电脑屏幕上的试卷。二评教师看不到一评结果，也无从知道一评教师的信息。双评超过阈值的再进行三评或者四评。对评卷过程中发现的违规卷、雷同卷或有政治问题的异常情况，及时上报，对评分有分歧的试题，由学科评卷组集体研讨，达成一致意见后确定处理方案。

李鸿江指出，今年北京高考评卷还建立了严格的质量检查制度，明确规定每天都要进行一定量的抽检，确保评卷给分科学、准确。对经过三评或四评的试卷，都要全部进行再次核查，坚决杜绝漏判、错判等现象的发生，保障评卷公正、科学、客观和准确。

有关负责人表示，评卷过程中，要求做到“上下统一、左右统一、前后统一”。所谓“上下统一”是指评卷教师、组长、题组长、质量组成员标准一致；“左右统一”是指同一评卷组不同教师标准一致；“前后统一”是指自始至终标准一致。高考数学评卷坚持一贯的高标准、严要求，除了最后的全面抽查之外，评卷过程中也会适时、动态地进行抽查。

评卷人员全程封闭管理 进入现场至少“四道关”

据悉，除体温检测这道关外，工作人员今年进入评卷现场至少还要再过三道关。第一，入口处有保安人员负责盘查，无关人员不得入内；第二，须提供有效证件，评卷证和身份证一致方可入内，且不能携带手机等通讯设备进场，所有随身物品须寄存在门外的储物柜；第三，通过“双安检”措施，不仅要通过安检门，还有工作人员手持安检仪进行二次检查，经安保人员确认之后方可进入。

清华大学评卷处工作人员介绍，评卷人员进行封闭管理，整个评卷期不允许离开校园。评卷时，每位教师间隔就坐，每人机位固定。每场评卷前要确保评卷场开窗通风30分钟以上。同时，评卷场所门窗会保持开启，不会完全闭合。

那么，阅卷过程中出现突发情况怎么办？相关负责人告诉记者，如发现工作人员出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，将在第一时间到临时隔离区，由医护人员进行初步诊断，并安排至附近发热门诊进行检查，不能继续参加评卷工作的，启用备用工作人员。

此外，评卷现场，公安人员值守、昼夜值班巡逻，每班值班人员不少于3人。评卷现场的网络连接采用局域网形式与外网物理隔断，防止病毒感染和黑客入侵。存有答卷数据信息的服务器放置在有防盗门窗的专用机房，服务器机房、关键评卷场所配备视频监控录像设备，视频监控全方位，不留死角。评卷数据库备份管理、异地存储。

(责编：李依环、熊旭)