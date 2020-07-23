人民网>>教育

@北京高考生 2020高考放榜倒计时 你的成绩是这样评出的

2020年07月23日11:30  来源：人民网-教育频道
 

日前，位于清华大学的高考数学评卷点外，工作人员正在寄存进入评卷点人员的手机等随身物品。（李依环/摄）

人民网北京7月23日电（熊旭 李依环）疫情防控形势下，今年北京市近5万名考生顺利参加高考。7月9日起，1290名高考阅卷教师在北京大学等6个阅卷点，对近35万份试卷进行评阅。按照北京市高招工作安排，阅卷工作将于24日全面结束。高考成绩发布在即，今年的高考试卷是如何评出来的？阅卷安排有何新变化？日前，人民网记者走进了清华大学的数学评卷点。

记者在高考评卷现场看到，工作人员进入评卷点需要提供有效证件，同时进行严格安检，不得携带手机等电子通讯设备。此外，由于疫情防控需要，除常规安检外，还需经过测温、出示核酸检测结果证明等环节。评卷教师间隔就坐，阅卷全程佩戴口罩。

阅卷实行“背靠背”双评制 超阈值还需三评、四评

今年是北京全面实施新高考的第一年，受疫情影响，从命题到考试、阅卷等各环节都面临新的挑战。北京教育考试院副院长李鸿江表示，防疫下的高考评卷，要做到“思想上零懈怠，工作上零差错”，确保万无一失。前期评卷点高校在评卷教师选聘、外地人员返京、疫情防控和后勤保障等方面都做了大量准备工作。

据悉，北京市今年各科目试题全部实行“背靠背双评”，即每名考生的试卷都由两位教师评阅，评卷教师只能看到系统随机分发到自己电脑屏幕上的试卷。二评教师看不到一评结果，也无从知道一评教师的信息。双评超过阈值的再进行三评或者四评。对评卷过程中发现的违规卷、雷同卷或有政治问题的异常情况，及时上报，对评分有分歧的试题，由学科评卷组集体研讨，达成一致意见后确定处理方案。

李鸿江指出，今年北京高考评卷还建立了严格的质量检查制度，明确规定每天都要进行一定量的抽检，确保评卷给分科学、准确。对经过三评或四评的试卷，都要全部进行再次核查，坚决杜绝漏判、错判等现象的发生，保障评卷公正、科学、客观和准确。

有关负责人表示，评卷过程中，要求做到“上下统一、左右统一、前后统一”。所谓“上下统一”是指评卷教师、组长、题组长、质量组成员标准一致；“左右统一”是指同一评卷组不同教师标准一致；“前后统一”是指自始至终标准一致。高考数学评卷坚持一贯的高标准、严要求，除了最后的全面抽查之外，评卷过程中也会适时、动态地进行抽查。

评卷人员全程封闭管理 进入现场至少“四道关”

据悉，除体温检测这道关外，工作人员今年进入评卷现场至少还要再过三道关。第一，入口处有保安人员负责盘查，无关人员不得入内；第二，须提供有效证件，评卷证和身份证一致方可入内，且不能携带手机等通讯设备进场，所有随身物品须寄存在门外的储物柜；第三，通过“双安检”措施，不仅要通过安检门，还有工作人员手持安检仪进行二次检查，经安保人员确认之后方可进入。

清华大学评卷处工作人员介绍，评卷人员进行封闭管理，整个评卷期不允许离开校园。评卷时，每位教师间隔就坐，每人机位固定。每场评卷前要确保评卷场开窗通风30分钟以上。同时，评卷场所门窗会保持开启，不会完全闭合。

那么，阅卷过程中出现突发情况怎么办？相关负责人告诉记者，如发现工作人员出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，将在第一时间到临时隔离区，由医护人员进行初步诊断，并安排至附近发热门诊进行检查，不能继续参加评卷工作的，启用备用工作人员。

此外，评卷现场，公安人员值守、昼夜值班巡逻，每班值班人员不少于3人。评卷现场的网络连接采用局域网形式与外网物理隔断，防止病毒感染和黑客入侵。存有答卷数据信息的服务器放置在有防盗门窗的专用机房，服务器机房、关键评卷场所配备视频监控录像设备，视频监控全方位，不留死角。评卷数据库备份管理、异地存储。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved