陕西师范大学：扩大师范生招生规模 实施高校专项“红烛计划”

人民网北京7月22日电 （记者何淼）陕西师范大学坐落于世界四大历史文化名城之一的西安，是教育部直属、世界一流学科建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为“教师的摇篮”。多年来为国家培养和教育各类专门型人才毕业生40余万名，已发展成为一所有重要影响的综合性一流师范大学。

学校办学历史悠久，前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校，在76年的奋斗征程中，学校始终扎根中国大地办教育，坚持与民族命运同频共振，与国家教育事业发展紧密相连，铸就了“扎根西部，甘于奉献，追求卓越，教育报国”的西部红烛精神。

近日，学校教务处副处长、招生办公室主任辛向仁就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

问题一：学校在本科人才培养方面有哪些特色？

进入新时代，学校贯彻落实全国教育大会精神，坚守立德树人根本使命，大力推进人才培养改革，师范专业实施“教育卓越教师培养计划”，普通专业实施“拔尖创新人才培养计划”，深化“通识教育改革”，启动“公共艺术教育改革”，一系列改革“组合拳”，奋力打造具有陕西师大特色的一流本科教育体系。

“学校人才培养模式特色主要有三个。”

辛向仁表示，一是教育部卓越教师培养计划。学校于2015年起实施“教育部卓越教师培养计划改革”项目，相继开设汉语言文学、数学与应用数学、英语、思想政治教育、历史学、地理科学、物理学、化学、生物科学、学前教育等10个“卓越教师实验班”，今年还将增设音乐学、体育教育、美术学等3个 “卓越教师实验班”，着力培养基础教育卓越教师和未来教育家。

二是“本-硕-博”一体化精英教师培养。其中教育硕士有两个培养路径，面向普通专业，每年设置30个专项推免指标，遴选适教乐教和具有从教潜质的学生组建“精英教师实验班”；在国家公费师范生教育硕士中遴选本科阶段入选过“卓越教师实验班”的优秀学生组建2-3个专业的“卓越教育硕士实验班”。

基于上述路径的本-硕阶段卓越教师培养，设置专项指标，以推荐硕博连读或择优遴选方式，开展卓越教育博士阶段培养，形成“本-硕-博”一体化精英教师培养梯队。

三是三级（国家-学校-学院）拔尖创新人才培养计划。教育部“人文科学试验班”和“理科试验班”（含原“国家基地班”），发挥人文社会科学和理学基础学科优势，培养具有“国际视野、家国情怀、使命意识”和“超前思维、扎实功底、卓越能力”的新时代拔尖创新人才；

校级实验班，依托陕西省人才培养模式创新实验区，充分发挥各自学科特色和优势，创新人才培养模式和机制，着力培养一批基础宽厚、视野广阔、思维活跃、学术理论素养深厚的具有继续培养潜质的学术型人才或专业扎实、业务精湛、素质全面、富有创新创业创意能力的复合型高级专门人才。目前，有7个各具培养特色的实验班招生，大一第二学期专业分流时选拔组建实体班级。

院级实验班，依托国家一流专业建设点，深挖专业积淀，创新培养模式，在重视专业教育的基础上，从学生选拔、师资配备、教育教学方式方法等方面进行综合改革创新，着力培养具有宽广学术视野和综合创新能力的学术型或复合型人才。目前，有6个实验班招生，大一第二学期专业分流时选拔组建实体班级。

问题二：学校就业情况是怎样的？

“就业是最大的民生。学校公费师范生100%就业，其他专业就业率达九成以上。”

据辛向仁介绍，学校全力以赴，为学生创造良好的就业平台。每年组织春季、冬季大型招聘会和校园专场招聘会，年平均接待用人单位2400余家，累计提供各类需求岗位8万余个，参加各类校园招聘会的毕业生达4万多人次。每年有近六成的毕业生在校内各类招聘会上找到了满意的单位，签订了就业协议。

学校每年本科生就业率整体可以达到90%以上。公费师范生通过在生源省级教育行政部门提供的工作岗位里面进行双向选择，都能找到满意工作，就业率达100%；其他专业每年有35%以上的毕业生考取硕士研究生。用人单位对学校毕业生的评价是：知识体系完备、视野清晰开阔、工作踏实肯干、处事有礼有节。

问题三：学校招生政策是什么，考生需要注意哪些要点？

据了解，学校今年面向全国计划招生4550人，其中公费师范生2100余人。招生类型包含普通高考生（含艺术和体育类考生）、公费师范生、保送生、高校专项计划（红烛计划）、内地西藏班、内地新疆班、运动训练单招、高水平运动队、非藏生源定向西藏就业、国家专项计划、少数民族预科学生、香港中学文凭考试学生、澳门保送生、通过联招考试招收华侨、港澳台地区学生和依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生。

学校今年新增人工智能本科招生专业，设在计算机类中招生，入校学习一年之后，进行一次性专业分流。学校还将增设音乐学、体育教育、美术学等3个 “卓越教师实验班”

2020年，学校继续推行“专业类+专业”并行的招生模式，有47个招生专业（类）面向全国招生，其中21个招生专业大类和26个招生专业。公费师范生全部按照专业招生，包含汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、生物科学、思想政治教育、历史学、地理科学、计算机科学与技术、学前教育、教育技术学、音乐学、舞蹈学、体育教育、美术学等16个专业，基本涵盖了基础教育的所有学科。

学校围绕国家战略，不断优化专业结构，大幅增加师范专业招生规模，进一步彰显教师教育特色。一方面实施高校专项“红烛计划”，今年面向全国拟招100人，设置9个公费师范生专业和6个包含普通师范方向的专业大类，为基础教育提供人才支持；另一方面扩大普通师范生招生规模，今年除招收公费师范生外，14个专业（类）招收普通师范生，其中中国语言文学类、数学类、外国语言文学类（英语）、物理学类、化学类、生物科学类、历史学类、地理科学类、教育学类、心理学类、音乐学（音乐教育、音乐理论）等专业（类）的学生入学一年后进行专业分流，有机会进入师范方向学习，具体专业分流办法以当年政策为准；思想政治教育（师范）、体育教育（师范）、书法学（师范）等3个专业的学生入校后直接进入师范方向学习。

“学校公费师范生一般在提前批次报考，如果提前批次未被录取，不影响第一批次投档，对于考生来说，相当于多了一次录取机会，增加了录取概率。”辛向仁特别提醒，“公费师范生四年在校学习期间免缴学费、住宿费，并领取生活费补助；入学前须与学校和生源所在地省级教育行政部门签订协议，毕业后一般回生源所在地省份从事中小学教育工作不少于6年，毕业时在生源所在地省级教育行政部门提供的工作岗位内进行双向选择，或服从分配到中小学（幼儿园）任教；符合条件的公费师范生毕业后免试攻读非全日制教育硕士专业学位。”

此外，学校艺术类专业不组织专业课校考，考生文化课考试须参加普通高等学校招生全国统一考试，专业课考试须参加生源所在省（直辖市、自治区）招生办公室组织的专业课统（联）考。其中音乐表演专业在甘肃、河南、山西、湖南等省份有乐器要求，戏剧与影视学类、播音与主持艺术、广播电视编导专业高考文化课成绩须达到生源省招生办公室划定的相应科类普通本科第一批次录取控制分数线。考生需仔细阅读学校艺术类专业招生简章，了解招生计划、录取原则等招生政策，准确填报志愿。

问题四：学校的录取及奖助学金政策分别是什么？

辛向仁表示，学校今年录取规则没有大的变化。除内蒙古自治区外，其他省份按照分数优先原则安排专业（类），各专业（类）志愿之间不设分数级差，从高分到低分按考生所报专业（类）志愿顺序安排录取专业（类）。在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的原则。

未被所报志愿专业（类）录取且服从调剂的考生，参考考生的相关科目成绩、特长及身体条件等综合考虑安排录取专业（类）；不能满足所报志愿专业（类）且不服从专业（类）调剂的考生作退档处理。

投档成绩相同时，文化课成绩高者优先。在投档成绩和文化课成绩均相同的情况下，顺序志愿投档批次将依次按语文、数学、外语成绩排序确定，平行志愿投档批次按投档位序确定。

辛向仁强调，“学校高度重视家庭经济困难学生资助育人工作，践行“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的庄严承诺。”学校构建了“奖、助、贷、补、勤、免、偿”七位一体多元资助体系，实施了国家奖助学金、国家助学贷款、基层就业学费补偿及国家助学贷款代偿、校内各类奖助学金、勤工助学、临时困难补助、学生生活补助、学费减免、绿色通道、学生应急救助金、学生慰问等多项资助政策；学校坚持把“扶困”与“扶智”“扶困”与“扶志”结合起来，着力构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的“发展型”资助育人模式，形成“解困-育人-成才-回馈”的良性循环，促进学生全面发展。2019年学校共发放各类奖助学金1.012亿元，累计奖助64276人次。

问题五：考生在志愿填报方面需要注意什么，通过何种方式向学校咨询并获得最新招考信息？

“俗话说，“七分考，三分报”，志愿填报的重要性不言而喻。”辛向仁建议考生，一是明确个人的兴趣爱好，比如是否有明确的目标专业；二是收集高校信息，包括高校办学特色、人才培养、师资力量、专业实力、就业去向、招生计划、历年录取分数以及招生章程等信息，圈定意向高校；三是充分了解生源省份高招录取政策，及时学习省招办的报考指南，了解投档原则及批次设置等情况；四是准确定位，参考自己高考分数所处的位次，准确选择院校和专业。希望同学们做足功课，合理填报志愿，开启人生新篇章。

辛向仁表示，针对今年无法开展线下宣传的实际困难，学校开通多种线上咨询方式，保证为考生提供及时全面的咨询服务。

一是考生可拨打学校招生咨询电话029-85310330，在高招咨询期间，学校将开通云坐席服务，20多部电话同时接听；

二是可登录学校本科招生信息网（http://zsb.snnu.edu.cn/）查询历年录取情况、专业介绍、招生计划等相关招生政策；

三是关注学校招办微信公众号和新浪微博，将实时推出相关招生政策；

四是关注我校今日头条号：陕西师范大学本科招生，前期学校已在该平台推出20场直播视频，详细介绍学校概况及专业内涵。

五是发送邮件至招办邮箱：jwzb@snnu.edu.cn <mailto:jwzb@snnu.edu.cn>，每天有工作人员定时查看邮箱并回复邮件；

六是学校建立了分省招生咨询QQ群，招生组工作人员全天候在群里为考生家长答疑解惑。

七是高招咨询期间，我校将利用百度、腾讯微信等网络直播平台，组织开展多场线上咨询会，为考生详细讲解招生政策，具体安排请关注我校本科招生信息网或微信公众号。

各省招生咨询QQ群

招生咨询QQ群

更多相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：何淼、熊旭)