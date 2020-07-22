西安工业大学：注重学生军工品格锤炼 强化工程实践能力培养

西安工业大学招生宣传片

人民网北京7月22日电 （记者何淼）西安工业大学创建于1955年，是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目，具有鲜明的军工特色，是兵器行业部署在西北地区唯一的本科院校。65年来，学校践行“敦德励学，知行相长”的校训，弘扬“忠诚进取，精工博艺”的校风，注重学生军工品格的锤炼，强化工程实践能力的培养，为区域经济和国防工业输送了12万余名高级专门人才。

学校教职工中具有高级职称教师600余人；有全国优秀教师、全国师德先进个人2人；有“三秦学者”特聘教授1人；有享受国务院政府特殊津贴专家15人。学校现有56个本科专业，学科专业涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、教育学、艺术学等8个学科门类。有16个硕士学位授权一级学科，11个专业硕士授权类别，有“光学工程”、“材料科学与工程”和“机械工程”3个博士学位授权一级学科，3个博士后科研流动站。

近日，学校就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

西安工业大学校景 学校供图

问题一：学校国家级、省部级优势学科、专业、团队和平台有哪些？

学校5个学科获批国家国防特色学，6个国家级特色专业，6个专业入选国家级一流本科专业建设点，7个专业入选省级一流本科专业建设点。在第四轮学科评估中，有5个学科上榜，上榜学科数位于省属高水平大学前列。6个专业列入“卓越工程师教育培训计划”。科研及教学成果方面，学校获得国家级高等教育教学成果二等奖2项，国家科学技术进步二等奖2项。

6个国家级特色专业：测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、软件工程、人力资源管理、自动化。

6个国家级一流本科专业建设点：机械设计制造及其自动化、金属材料工程、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人力资源管理。

6个卓越工程师教育培养计划试点专业：测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、软件工程、金属材料工程、计算机科学与技术、自动化。

12个陕西高校“一流专业”：测控技术与仪器、人力资源管理、金属材料工程、汉语言文学、机械设计制造及自动化、信息对抗技术、自动化、物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、会计学、书法学。

9个省级特色专业：测控技术与仪器、金属材料工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、人力资源管理、自动化、光电信息工程、电子信息工程、汉语言文学。

7个省级一流本科专业建设点：汉语言文学、测控技术与仪器、软件工程、物联网工程、信息对抗技术、会计学、书法学。

问题二：西安工业大学奖助政策有哪些？

据了解，学校近年来办学水平不断提高、影响不断扩大，吸引了各界的广泛关注。众多企业、研究所、社会各界及校友先后设立多项奖学金。学校还提供勤工助学岗位，奖励资助学生完成学业。

其中奖助学金分为三类，国家级奖学金两个，有国家奖学金与国家励志奖学金；校内奖学金：主要有学校综合奖学金、学校单项奖学金等；此外还有202奖学金、203奖学金、204奖学金等众多社会奖学金。

学校助学措施主要有：国家助学金和建档立卡校内助学金；生源地助学贷款和校内无息贷款；校内勤工助学岗位：学校每年提供校内勤工助学岗位近千个，鼓励和帮助家庭困难学生完成学业；临时困难补助等。

西安工业大学校景 学校供图

问题三：近年来学校的就业情况如何？

据介绍，学校充分发挥行业优势，坚持面向企业、立足一线，充分利用行业协会、校友企业、科研合作单位等各种资源，为中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中航工业集团等国防军工企业，以及三星(中国)半导体、中铁一局集团、中国银行、凤凰光学等世界和国内五百强企业输送了大批优秀人才。近年来，本科生的一次性就业率一直保持在92%以上，许多毕业生已成地方经济建设和国防行业科技与管理的领军人物。中国兵器装备集团公司在行业人才质量评价中认为，西安工业大学的毕业生“有极强的动手能力和扎实的专业基础知识，在企业留得住、用得上,不少毕业生很短时间内就能脱颖而出，成为企业重要的技术骨干”。

问题四：学校招录政策是什么，有哪些需要特别注意？

西安工业大学根据专业类别不同，设定了不同的录取规则。

普通文史类、理工类专业录取规则：

1.对进档考生按照“分数优先”的原则安排专业，各专业志愿间不设专业级差，在安排专业时按实际投档成绩从高到低排序；投档成绩相同时，当其所在省级招生管理部门有明确规定或有成绩位次排序的，按省级招生管理部门的规定或成绩位次排序执行；无明确规定的，安排专业时优先考虑文化课总分高的考生；文化课总分相同时，按照相关专业单科成绩依次进行专业安排，文史类考生依次比较语文、数学、文综、外语，理工类考生依次比较数学、语文、理综、外语。

2.江苏省考生要求学业水平测试等级为选测科目达到BC以上，必测科目（含技术科目）合格。按照江苏省考试院规定“先分数后等级”的原则排序确定考生专业，分数等级均相同时，理科按照数学、外语、语文成绩排序，文科按语文、外语、数学成绩排序。

3.内蒙古自治区考生按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队原则”投档录取。

4.高考综合改革省份考生按所在省（市）招生主管部门公布的最新专业选考科目范围填报志愿，并按照所在省（市）招生主管部门有关招生录取工作政策进行录取。

艺术类专业录取规则：

1.环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术等专业录取原则：

（1）进档考生采用“分数优先”的原则，考生在统考文化课成绩和专业课统考成绩合格基础上，按照专业课统考成绩从高分到低分录取，专业课统考成绩相同时按统考文化课成绩及位次由高到低排队录取。

（2）各省级招生主管部门对艺术类专业录取原则有特殊规定的，按照各省级招生主管部门规定并结合学校录取原则择优录取。

2.报考学校书法学专业的考生，在书法类专业省统考合格（陕西省生源须参加学校校考现场测试并合格），且文化课成绩达到生源省艺术类专业相应本科控制线基础上，按照专业课成绩从高到低择优录取，专业课成绩相同时按文化课成绩及位次由高到低排队录取。

体育类专业录取规则：

文化课与专业省统考成绩均达到规定分数线，按照文化课统考成绩及位次由高到低排队录取，文化课统考成绩及位次相同时按专业课成绩由高到低排队录取。

高水平运动员录取规则：

按照教育部文件要求，学校将按照体育专项测试结果择优确定合格考生名单及享受高考文化成绩优惠的相应等级。专业测试合格、高考文化成绩达到相应优惠等级，且按规定填报志愿的考生被择优录取。

西安工业大学校景 学校供图

问题五：特殊时期，考生和家长如何获取最新招考政策？

特殊时期，考生和家长可以通过以下方式进行咨询：

一是考生可拨打学校招生咨询电话029-86173115。在高招咨询期间，学校将开通云坐席服务，多部电话同时接听。

二是可登录西安工业大学本科招生信息网（<http://zsb.xatu.cn/>）查询历年录取情况、专业介绍、招生计划等相关招生政策。

三是关注学校招办微信公众号，将实时推出相关招生政策。

四是关注学校今日头条号：西安工业大学本科招生。

五是学校建立了分省招生咨询QQ群，招生组工作人员全天候在群里为考生家长答疑解惑。

招办微信公众号

招生咨询qq群（外省）

招生咨询qq群（陕西省）

六是高招咨询期间，学校将组织教师前往多所高中为考生详细讲解招生政策，具体安排见下表：

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(责编：熊旭)