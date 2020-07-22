长春理工大学：光学工程排名全国前六 化学、材料科学进入ESI排名前1%

长春理工大学招生宣传片

人民网北京7月22日电 （记者何淼）长春理工大学前身是长春光学精密机械学院。1958年建校，中国光学事业奠基人王大珩为创始人和首任院长。学校是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校，是一所以光电技术为特色，光、机、电、算、材相结合为优势，工、理、文、经、管、法、艺协调发展的多科性教学研究型大学，一直享有“中国光学英才摇篮”的美誉。

近日，学校教务处副处长、招生办公室主任贾彦彬就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

长春理工大学教务处副处长、招生办公室主任贾彦彬

问题一：学校有哪些特色和优势专业？

贾彦彬表示，学校最大的特色是光电技术。拥有国家重点学科“光学工程”，是学校学科体系的核心。在教育部最新一轮学科评估结果中，学校“光学工程”学科进入全国A类学科，在全国位居前六。“机械工程”“仪器科学与技术”“计算机科学与技术”“物理学”4个学科进入全国B类学科，“材料科学与工程”“电子科学与技术”“信息与通信工程”“软件工程”“化学”“控制科学与工程”“生物医学工程”等8个学科进入全国C类学科。

国际权威机构科睿唯安公布的数据显示，学校化学、材料科学学科已进入全球基本科学指标数据库（ESI）排名前1%。围绕这些优势特色学科，学校也建立了一批特色专业，比如光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、无机非金属材料工程等老牌专业；还建有数据科学与大数据技术、信息安全、机器人工程、智能科学与技术、网络与新媒体等新兴热门专业。

问题二：学生在本科期间有机会去国外交流学习么？

据贾彦彬介绍，学校与20多个国家的近百所高校和科研机构建立了友好合作关系，并在校内设有教育部出国留学培训与研究中心、吉林省对外汉语教学培训中心和长春中俄大学生交流基地，依托国家留学基金委项目、上海合作组织大学项目、中美人才培养计划、中俄工科大学联盟等国际交流平台，每年派出近百名学生到美国、加拿大、俄罗斯、韩国、挪威、日本等国家进行交流学习或攻读学位。学校与美国特拉华州立大学、韩国大邱大学、英国西苏格兰大学开展经教育部审批的本科层次中外合作办学项目，学生在国内即可享受国外优质教育资源，自愿赴外方学习，且毕业成绩符合中外双方毕业要求者，可获中外双方毕业文凭。

问题三：学校就业情况如何？

“本科生就业率始终保持在90%以上，名列吉林省省属高校前茅。”

贾彦彬特别指出，学校从学生成长成才需要出发，将就业教育与指导贯穿于大学四年的全过程，根据学生不同阶段发展要求和就业市场需求，制定个性化的就业指导方案，将《大学生职业生涯规划》《大学生就业指导》等课程列入通识课程，邀请知名专家来校指导学生职业生涯发展，策划并开展职业生涯规划设计大赛等活动，不断提升学生本身的就业能力。

随着生源质量和教育教学水平的不断提高，学校本科毕业生就业质量稳步提升。每年吸引千余家家用人单位来校选才，航天系统、兵器系统的企业和科研院所每年召开专门面向学校毕业生的招聘会。就业学生中近60%就职于经济发达、环境优美的长三角、珠三角和环渤海区域。学校学习氛围浓厚，学风淳朴。近三年近30%的毕业生选择通过升学继续提升自己，部分专业考研率超过40%。升入“双一流”院校、科研院所和出国留学人数占升学总数的近60%。

问题四：今年学校的招录政策有哪些特点和变化？

据悉，学校今年面向全国31个省、区、市招生4273人，普通专业均在一批次录取。贾彦彬表示，学校以考生的投档成绩进行专业录取，实行“分数优先”的录取原则，即在德、体条件合格的前提下，优先满足高分学生的专业志愿；专业志愿之间不设分数级差，没有专业级差更好地满足了考生的志愿率，大家可以不用担心一旦一志愿满足不了，后续志愿减分排队的情况，可以放心报考学校相关专业；学校在平行志愿省份调档比例原则上控制在105%以内，对于报考普通专业的考生，如果服从专业调剂，体检情况符合专业录取要求，是不会被退档的。

“需要注意的是学校中外合作办学专业只接受有志愿的考生，不接受专业调剂。”

鉴于一些高考改革省份已经不分文理，学校在录取时的同分优先级别也做了相应的调整。当考生投档分数相同时，学校按照科目顺序及分数由高到低排序录取。科目顺序为：数学、语文、外语、综合成绩或单科最高成绩的选考科目、单科次高成绩的选考科目，科目成绩高者优先录取。

学校针对贫困地区和农村考生政策，贾彦彬做了详细说明。为了给中西部地区、农村和贫困地区考生更多的支持，让更多的学生有机会来到长理学习，学校积极响应国家政策，今年设有中西部协作计划433人、国家专项计划221人，还有面向吉林省的地方专项计划50人。国家专项计划是专门面向相关省份贫困地区的考生设立的，地方专项计划是面向省内农村户籍生源的专门计划，两个专项都是在单独批次录取，而且所列计划专业都是学校的优势专业，可以说对贫困地区考生和农村考生是一种大大的“福利”，符合报考条件的考生可以多加关注。

问题五：考生在志愿选择填报方面应该注意哪些问题，如何获得学校最新招考资讯？

贾彦彬指出，填报志愿的基础是建立在对自我和目标高校及其专业的充分认知基础上的，所谓“知彼知己，百战不殆”。建议考生根据自身的兴趣、特长和成绩，首先圈定目标高校范围，通过教育部阳光高考平台、生源地教育主管部门官网、高校招生官网、微信公众号等权威渠道获取可靠的招生信息，重点关注学校的综合实力、专业特色、招生政策、招生章程、招生计划、历年录取分数等，选择适合自己的高校和专业进行填报。

其次，在充分了解的基础上，把圈定的高校和专业进行科学排序。根据考生对高校及专业的认可度进行降幂排序。平行志愿投档，是按考生平行志愿所报各院校的先后顺序依次检索的，一旦符合条件，档案即投向先检索的高校。如果平行志愿的顺序不合理或所填报院校近年录取分数线相对于自己的分数均较高，就可能导致考生与理想院校失之交臂。所以说，平行志愿的填报可以本着“冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫”的原则来填报，但一定要结合自身水平把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。需要提醒大家注意的是，平行志愿在同一批次只投档一次，建议考生在平行志愿填报时尽量选择服从调剂，避免一旦专业志愿无法满足而被退档的情况出现。

特殊时期，学校搭建了更多便捷高效的线上沟通和咨询平台，大家可以充分利用：一是长春理工大学本科招生网www.cust.edu.cn，这是学校本科招生信息最权威的发布平台。访问网站可查询学校本科专业介绍、历年录取分数、招生计划、招生政策、招生章程、咨询会安排等各类招生信息，还可以在首页进入学校招生咨询平台进行咨询互动。 <http://zsb.cust.edu.cn。考生及家长访问后，可查询我校本科专业介绍、专业历年录取分数、招生计划、招生政策、招生章程等各类招生信息，是我校本科招生信息最权威的发布平台。>

二是通过微信公众号搜索“长春理工大学本科招生”，关注学校招生微信公众号，用手机微信就可以第一时间查询到各类招生、录取信息，还可在公众号对话框留言或提问，招办老师会对大家的问题进行及时回复。

三是直接电话咨询，可在工作时间拨打招办咨询热线0431-85582999，与招办老师直接对话。

此外，大家可以关注学校的哔哩哔哩“长春理工大学本科招生”账号，加入学校的招生咨询QQ群1032042108。学校还在各大主流媒体和自媒体上陆续推出了“招办答疑微课堂”“新专业解读”“长春理工大学本科招生系列直播”等系列访谈和直播活动，全方位满足考生报考咨询的需要。

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(责编：熊旭)