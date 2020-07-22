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高考查分 短信里来路不明的链接别乱点

2020年07月22日09:08  来源：新华社
 
原标题：高考查分 短信里来路不明的链接别乱点

　　高考一结束，就有人利用非法途径获取大量考生及家长信息，以谋取钱财为目的进行诈骗。山东警方提醒考生和家长，当遇到高考“补录指标”“申请补贴”等信息时，要注意提防相关诈骗，不能盲目相信。

　　高考分数是考生和家长关心的重点。不法分子通过短信，发送带有木马链接的虚假提前查分网址，一旦点击进入，木马病毒便会自动植入手机，从而获取手机所关联的银行卡等信息。不法分子通过拦截获取支付验证码，就可以经网购消费变现或者是通过第三方支付平台转账等方式获利。

　　警方提醒，考生及家人查分时应认准教育部门指定的查询方式及查分网址，不要轻易点击手机短信里来历不明的链接。如果不慎点击，要立即卸载手机上的支付宝等快速支付工具，确保资金安全，并在备份手机通讯录等重要信息后，将手机重置或恢复出厂设置，或向专业技术人员求助清除病毒。

　　谨防教育补贴诈骗。有人冒充成“教育局”“财政局”等政府机关工作人员，主动与考生、家长联系，并准确报出考生的学籍信息，骗取家长或学生的信任，再以领取“教育补贴”需先“激活账户”为名，让其带着银行卡到ATM机上操作，从而盗取其银行账户上的资金。

　　警方提醒，任何与高考相关的款项发放均不会通过ATM机进行，考生和家长如果收到类似电话或短信，要先与学校及班主任联系，不要随便透露个人信息及银行卡号和密码。

　　此外，对于号称可花钱获取补录名额，申请助学金、高考补贴，索要生活费、培训费等，不能盲目相信，考生及家长一定要主动与当地教育部门或学校联系求证。（记者杨文）

(责编：李依环、熊旭)
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