人民网>>教育

调查显示：美国近六成青少年心肺功能不佳

2020年07月22日09:06  来源：科技日报
 
原标题：美近六成青少年心肺功能不佳

　　美国心脏协会杂志《循环》20日刊发一篇科学声明称，美国有近60%的青少年心肺功能不佳，他们的心肺适应能力（CRF）指标低，未来健康风险大。研究人员呼吁美国社会，尤其是中小学要重视这一问题，采取措施改善这一现状。

　　CRF是一项关于身体在运动期间向肌肉提供氧气能力的指标。有研究表明，CRF指标较低的孩子，在较年轻的年龄段罹患早发性心脏病、Ⅱ型糖尿病和高血压的风险较高，成年后因心脏病和中风而过早死亡的风险也较高；而CRF指标高的孩子，不仅身体会更健康，思路也会更清晰，心理会更健康，自我价值感和生活满意度也更高。因此，科学家认为，测量CRF不仅可以帮助了解少年儿童的身体健康状况，还可以帮助了解他们的认知能力和心理健康状况。但自上世纪80年代以来，无论是在美国，还是在全球范围内，青少年的CRF水平都呈下降趋势。

　　在最新声明中，研究人员指出，造成青少年CRF低下的最大原因之一，是他们缺乏体育锻炼。现在的孩子花费越来越多的时间去玩电子游戏，去网上冲浪，久坐不动。而最近一项结合多项研究结果的分析发现，久坐时间增加与儿童CRF水平降低有关。研究人员称，要改善少年儿童的CRF水平，需要他们动起来并进行定期的体育锻炼，例如进行高强度间歇训练，如短跑，或一些剧烈的体育运动，如篮球、足球等。

　　该科学声明撰写委员会主席、密苏里大学儿科学教授吉萨·拉胡维尔指出，心肺功能对于儿童及其成年后的身心健康至关重要，CRF则是一项能够显示儿童心肺和血液循环状况的一个指标，比体重、血压、胆固醇和血糖水平等指标更能反映他们的整体健康状况。希望该科学声明能够提高人们对青少年心肺功能问题的重视，激发人们研究更有效、更低成本的测试手段，并共享研究结果，通过有效干预措施改善美国青少年的CRF水平。（记者刘海英）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved