原标题：2020高考成绩明起陆续放榜 高考网上咨询周今开启

按照各地此前公布的日程，明天开始，全国各地将陆续开始公布2020高考成绩，各批次录取分数线也将出炉。今天开始至28日，教育部“2020年高考网上咨询周”活动将在“阳光高考信息平台”正式启动。

7月8日，在湖北省宜昌市各考点，考生陆续走出考场。付蓓蓓 摄

2020高考成绩即将放榜！

按照此前各地公布的时间，7月23日开始，各地将陆续公布今年的高考分数。

今年全国高考考生达到1071万人，受疫情影响，今年的全国高考较往年推迟了一个月，这也是自2003年以来首次在7月举行的全国高考。

7月8日，全国大部分省份高考结束后，各地高考查分时间就纷纷公布。从查分时间来看，主要集中在7月23日至26日之间。

例如，江西、河北、广西、湖北、甘肃、四川、宁夏、安徽、云南、内蒙古、上海等，这些省份此前披露的查分时间均为7月23日，陕西、新疆、重庆、贵州、福建、江苏等省份此前透露将在24日公布成绩，其他省份的查分时间则在25日或26日开启。

从查分方式来看，各地的发布渠道可谓丰富，除了各地教育考试院官网，一些省级教育主管部门还开通了微信公号、小程序等便捷查分渠道。

与此同时，不少地区已经公布了成绩复核的申请时间。例如，上海明确，考生若对本人成绩有疑问，可在7月24日9时至16时登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站“成绩查询”栏目申请成绩复核。

7月25日12时起，考生可查询成绩复核结果，成绩复核结果查询截止时间为8月1日12时。

7月17日，评卷教师们佩戴口罩在位于海南师范大学的海南高考评卷现场工作。中新社记者 骆云飞 摄

高考网上咨询周今天开启

高考成绩出炉之后，获取招生信息，选择高校专业填报志愿，将是考生和家长最关注的事情。

按照此前安排，教育部“2020年高考网上咨询周”活动将于7月22日在“阳光高考信息平台”正式启动。

根据全国各省(区、市)高考志愿填报时间安排，今年网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。

“咨询周”期间，全国招生高校将在线提供咨询，另外北京、天津、上海、浙江、福建、山东、河南、海南、贵州、青海等部分省份将在平台举办咨询专场。

教育部要求各高校根据各地疫情防控要求，积极主动加强线上招生宣传，做好网上咨询，为考生、家长提供周到细致的志愿填报指导服务。深入实施高校招生“阳光工程”，加大招生政策、招生章程、录取程序等信息公开力度，确保信息准确性和时效性。

7月8日，长沙市第一中学高考考点的大门打开，结束考试的考生冲出考场。 中新社记者 杨华峰 摄

分数出炉后，这些纪律要注意

高考分数出炉之后，招录环节的一些不良风气和违规违法行为也要警惕。

往年，分数公布之后，一些学校和媒体热衷讨论“高考状元”。早在今年1月，教育部在部署今年高招工作的通知中就强调“坚持正确育人导向，不得宣传炒作‘高考状元’‘高考升学率’‘高分考生’等”。

在地方，早在2019年12月，浙江省就发布了《浙江省中小学生减负工作实施方案》。方案强调，不得发布或以家委会等名义发布中考、高考“喜报”，不得标榜或变相标榜“学霸”和中考、“高考状元”。

今年1月，河南省印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》，要求完善对学校和教师的考核激励办法，严禁炒作升学率和“高考状元”。

除了严禁炒作“状元”，在填报志愿环节，此前，教育部已经要求，各地各校要积极做好志愿填报指导服务，为考生提供政策解读、参考信息和咨询指导。

教育部要求，各地教育部门要联合网信、市场监管等部门，对收取高价填报志愿咨询费、面试辅导费等的中介机构、网站和APP开展专项治理，依法依规查处有关虚假宣传、违规经营的机构。

在招录环节，今年高考前夕，教育部特别强调，加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起、查处一起、零容忍。认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理。(完)

(责编：李依环、熊旭)