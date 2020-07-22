原标题：全国375所学校1679个本科专业通过国家认证

21日，教育部高等教育教学评估中心会同中国工程教育专业认证协会发布历年来通过工程教育认证的1353个工科专业名单。教育部办公厅发布2020年通过普通高等学校师范类专业认证的专业名单。

截至2019年年底，全国有241所普通高等学校1353个专业通过工程教育认证，涉及机械、仪器等21个工科专业类，既有电气信息、计算机等热门报考专业，也有机械、化工、土木等国家经济发展需要的传统学科专业，还有材料、环境、生物工程等大量新兴学科专业。全国共有82所普通高等学校221个专业通过师范类专业认证，包括学前教育、小学教育、中学教育3类，涵盖基础教育领域各学段的师资培养。通过认证的105所高校临床医学专业名单此前已公布。全国共375所学校1679个本科专业通过国家认证 。

教育部高等教育教学评估中心相关负责人表示，通过认证，意味着这些专业将按照国际接轨或国内权威的质量标准对学生实施完备的理论与专业教育，并通过完善的学生学习指导、职业规划、就业指导、心理辅导等措施和持续的过程评价，保证学生达到行业认可、国际接轨的知识、能力和素质要求。

未通过认证的专业不值得报考？教育部高等教育教学评估中心相关负责人告诉记者，专业认证还是个新事物，为了保证质量，教育部认证的速度并不快。目前，只在部分领域的部分专业开展了认证，还有很多领域及专业暂未认证。未来，教育部将探索更加科学合理的评价方式，把更多的哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、农学、管理学、艺术学等各学科门类的好专业筛选出来。（孙庆玲）

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