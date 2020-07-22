山东大学学生会：扬锐气 有朝气 接地气

原标题：山大学生会：扬锐气 有朝气 接地气

对于生活在山东大学的同学们来说，“有困难，找小益”已经成为校园里的共识。

“权小益”，同学们身边的贴心人——它可以是大家的传声筒，替同学们表达诉求；也可以化身山大百事通，为同学们排忧解难；它可以是干货百宝箱，教同学们掌握实用技能；同时也是消息通知栏，让同学们不错过每一条资讯……

这就是山大“权小益”的初心与使命，同时，这也是山大学生会组织的缩影。

扬锐气——改革攻坚，打铁自身硬

“一校三地八校区”的独特办学格局，让动辄近千人的庞大体量成为山大学生会组织的“常态”。既要坚持精简原则，又要保证各项工作创造性开展，成为改革过程中学生会组织面临的最大难题。

为了破解这道难题，山大学生会在广泛深入调研的基础上，出台了改革工作推进方案，明确改革“时间表”“路线图”，切实做好自我革新的“加减法”。

所谓“减法”，即精简组织机构，重新规划职能部门，聚焦主责主业，推进信息扁平化传递，有效提高组织运转效率。在人员规模缩减方面，精简主席团、部长团人数，同时完善志愿者招募机制，出台《山东大学学生会志愿时长录入管理条例》，使学生会成员们以志愿者的身份加入各项工作。“人人都做志愿者”成为山大的一张亮丽名片。

经过持续的优化调整，目前，山大学生会部门数量由14个减少为9个，成员数量同比精简超80%，后续还将继续“瘦身”。

与此同时，学生会组织也注重做好“加法”。近年来，山大网上学生会建设渐成规模，并于2018年成立学生会网络技术服务组，持续完善网站及新媒体宣传功能，实现活动信息实时发布、重要通知实时更新等功能，让更多同学随时了解校园动态和相关信息。同时，在学生会内部研发了“山大校会”微信小程序，用于开展活动报名、人员考核、信息调研等方面的工作，智能化、信息化水平显著提升，切实提升组织运转效率。

“加法”的另一项重要内容，是加强校院学生会的联动，围绕“权益提案互通、媒体资源互享、日常工作互助、院系工作互鉴”的宗旨和目标，山大学生会组织下大力气进行探索。

为强化学生骨干队伍建设，本年度，山大学生会、研究生会面向校院两级学生组织开展“青山计划”系列培训活动，围绕策划执行、礼仪沟通、新媒体运营等各项能力，助力各级组织成员实现更快、更完善的自我成长与发展。除此之外，校级学生会组织还积极利用常任代表会议、“青年菁英峰会”等工作机会，深入开展工作研讨和交流学习，让院校联动、院际互动落到实处。

有朝气——砥砺奋进，筑梦谱芳华

2019年12月27日，一年一度的“榜样的力量”优秀学生颁奖典礼在山大中心校区音乐厅举行。各领域的优秀学子汇聚一堂，让榜样的力量闪闪发光。

近年来，山大学生会积极发挥思想引领与榜样带动作用，引导同学们形成正确的价值观。通过组织开展“一缕情丝寄我山”设计比赛、“一束鲜花祭故人”缅怀先烈、《我和我的祖国》集体观影等多种形式新颖的活动，积极引领广大同学爱国荣校，坚定理想信念，自觉把个人梦想放到实现伟大复兴中国梦的征程之中。

同时，积极借助网络新媒体平台，加强思想引领，山大学生会微信公众平台关注人数已超过5万，多次在全国学联微信平台影响力排行榜中名列前茅。

在做好思想引领的基础上，山大学生会坚持学术导向，响应山大“学术兴校”的发展战略，聚焦学科交叉融合的空间，推出了“SDU SEEK”探访、“Youth Talk”青年说等助学促学活动，让兴隆山校区的工科生也能亲身感受到人文社会学科的博大精深，让软件园校区的“码农”也能体验到医学的奇妙魅力。

山大学生会组织充分整合学校文体资源，开展各类校园文化活动，为广大同学提供展现青春风采的广阔平台。通过开展泡泡跑嘉年华、校园吉尼斯挑战赛、趣味gogogo等体育活动，鼓励和引导同学们养成良好的生活习惯，锻炼强健体魄；同时，举办才艺新星大赛、校园十大歌手演唱会、高雅艺术进校园等美育活动，努力丰富校园生活，提高同学们的审美水平和艺术修养。其中，“校园十大歌手”活动中推出的“盖世音雄”主题曲等一系列校园原创歌曲成功登陆网易云音乐平台。

接地气——脚踏实地，到同学中去

教学楼下多了自动咖啡机和免费直饮水机，楼道里摆着360套休闲桌椅沙发；学生公寓和浴室又添新的配套设施，宿舍楼统一增加更换热水器；陆续开放有声自习室和考研自习室，并在学期末开放通宵自习室；定期组织学生“走进餐厅”，当面收集同学们对于餐饮质量和菜品种类的意见……

每年平均接收500余份提案，认真对待每一份提案，24小时内收录整理，3天内开展实地调研，7天内限时反馈。这是山大“权小益”对每一位同学的庄严承诺。

自2014年成立以来，“权小益”把全心全意为同学服务的宗旨贯彻始终。2017级本科生林越专门在学生会公众号留言表示感谢：“前几次临近放假的时候，总是因为不知道具体的时间而抢不到票，后来听说权小益向学校反映了这个问题，所以今年寒暑假的日期提早一个月公布，这次买票再也不用纠结，真是太感谢了！”

脚踏实地，为同学排忧解难——这一直是“权小益”的服务理念与践行的道路。只有真正走进同学中间，倾听同学心声，才能真正了解同学们的需求。

2018年，第三十五次学生代表大会和第十七次研究生代表大会通过了《山东大学学生代表大会履职任期制度实施办法》，这是推进学生自我管理建设的重要举措。该项制度要求，在闭会期间，学生代表应密切关注同学所需，每一年度向学生会提交提案，切实发挥好代表作用。

在此基础上，学生代表可以申请参与“权小益”开展的“职能部门座谈会”等学生发展权益工作相关的活动，帮助同学们更好地传递心声。最近几年，山大学生会定期举办“代表面对面”活动，邀请校内人大代表、政协委员、妇联代表与学生代表共聚一堂，以座谈会方式展开交流，近距离传授工作经验与心得，提高代表履职能力。

山大学生会指导教师、团委书记张熙对学生会组织提出了这样的要求：“尊重学生主体地位，努力做到充分依靠同学、一切为了同学、全力服务同学。”（邢婷）

(责编：李依环、熊旭)