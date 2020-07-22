原标题：这届年轻人“报复性存钱”没什么可奇怪的

近日，一份“90后攒钱报告”显示，新冠肺炎疫情发生以来，90后更爱攒钱了，2020年上半年90后人均攒钱金额比2019年增长近四成。

看到年轻人“报复性存钱”的新闻，我并不感觉到新奇，因为自己和身边的很多小伙伴，都是存钱大军中的一员。我们的普遍感觉是，90后与80后相比，更会存钱，更能存钱。至于消费，也没想象中那么铺张浪费，更多的还是精准消费、刚性消费。

疫情发生以来，年轻人这种“报复性存钱”愈演愈烈，其实很容易理解。很多年轻人明白，只有增加现金储蓄，才能提高自己面对风险的安全指数，做到游刃有余。在能赚钱存钱的时候，少花点多存点，成为无数年轻人的共识。

90后尤其是95后工作年限不长，他们的工资并不高，除去房租和日常生活消费，基本就是“月光”了。如此一来，又靠什么存钱呢？对此，我和我的小伙伴们的答案是，存钱自然也不能只靠一份工作。眼界更高，选择才能更多。

我身边的年轻人，存钱且存得多的，除了有一份稳定工作外，基本都有额外的副业或者兼职，他们也被称为斜杠青年。他们信奉的理念是：要极力开发自己的潜能，开发空闲时间，让这些来变现，而不是月月等着一份死工资开支。当然，他们也不是纯粹为金钱折腰，逼自己去干不喜欢的事情，而是让兼职成为丰富生活体验的方式。

我自己也称得上是一名“存钱小达人”。我的存钱之路要追溯到大学时代，由于专业的缘故，从大二开始，我就获得了很多赚外快的机会。到了大三、大四，在实现自给自足的情况下，还能有一点存款。当时我的原则就是，只要机会来了，而且有能力去做，且不违法、不违背良心，那就“来者不拒”。这样的生活一直持续到现在，有正常的工作，也有很多的兼职，结果就是机会越来越多，存钱也越来越多。

我的存钱技巧就是拼命赚钱，正常花销，花剩下的就是存的钱。毕业以后，存钱也有了具体的目标，那就是买房，这不仅是父母的要求，也是我自己的希望。存钱的方法和套路也很简单，就是定时打给父母，让他们帮忙存着。一个是这样更有奔头，另一个是能控制自己乱花，一般每隔一两个月打一次。

几年过去，存款已经相对可观，而这笔钱，随后就被我扔到了房子的首付里。一打听才知道，身边存钱的小伙伴，基本都是奔着房子去的。最近，好多朋友都用自己存的钱，再加上父母的补贴帮助，买了房子。今年年初发布的《2020中国青年居住消费趋势报告》显示，95后购房占比大幅提升,购房群体年轻化趋势明显。

其实，年轻人存钱买房子，也是为了应对不确定性，提高抗风险能力。这和疫情后年轻人“报复性存钱”的现象，所指向的本质是一致的。这些现象所折射出来的年轻人追求安全感的社会倾向，值得舆论聚焦和关注。

(责编：李依环、熊旭)