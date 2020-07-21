东南大学：招生计划增加50人 新增智能建造等4个招生专业

人民网北京7月21日电 （记者何淼）东南大学前身是1902年创办的三江师范学堂，2000年4月，原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并，南京地质学校并入组建新的东南大学。学校是教育部直属的全国重点大学，是国家首批双一流（A类）重点建设高校。

学校现有两院院士12人，有34个院系，83个本科专业，34个博士学位一级学科授权点，48个硕士学位一级学科授权点。截至2020年4月，学校有全日制在校生36277人，其中本科生16200人，研究生20077人，建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。

近日，学校教务处副处长、招生办公室主任张力就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

东南大学教务处副处长、招生办公室主任张力

问题一：学校有哪些特色和优势专业？

学校是一所以工科为主要特色的综合性、研究型大学，2020ESI学科排名13个学科进入世界前1%，其中计算机科学和工程学进入前1‰，分别位列全球第14位和第18位。

2017年，学校进入世界一流大学建设A类高校名单，11个学科入选一流学科，位列全国高校第八。具体为：材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论。

教育部学位与研究生教育发展中心组织的第四轮学科评估，5个学科进入A+，并列全国高校第八。具体为：建筑学A+、土木工程A+、交通运输工程A+、生物医学工程A+、艺术学理论A+、电子科学与技术A、仪器科学与技术A-、信息与通信工程A-、控制科学与工程A-、城乡规划学A-、风景园林学A-、管理科学与工程A-。

问题二：今年学校的招录政策有哪些特点和变化？

“2020年，东南大学招生总计划 4050人，较往年增加50人，同时在绝大部分省市投放计划均有所增加。”

张力表示，为适应经济社会发展需求，服务国家战略发展，推进新工科建设，学校新设智能建造、智能感知工程、生物科学和艺术史论4个本科招生专业，并分别按照工科试验班（土木交通类）、工科试验班（自动化电气测控类）、工科试验班（环境化工生物类）和文科试验班类进行招生。

同时，为充分保护学生的专业兴趣，进一步提升志愿满足率，学校今年继续优化招生批次。2020年，学校工科试验班（环境化工生物类））等数个专业（类）在部分省市进行提前批次招生或分类投档，涉及省份包括河北、山西、吉林、江苏、安徽等十多个省份。

据介绍，学校2020年继续实行跨学院大类招生，给学生更多的自主选择权。学校按照“强势工科、优势理科、精品文科、特色医科”的学科布局，进行顶层设计，将 83个本科招生专业按照14个大类和6个专业进行招生。

14个大类包括土木交通类、机械能源材料类、环境化工生物类、自动化电气测控类、吴健雄班等5个工科试验班、理科试验班、建筑类、电子信息类、计算机类、文科试验班类、经济学类、工商管理类、临床医学类和设计学类，6 个专业具体是生物医学工程（学制七年本硕连读）、临床医学（“5+3” 一体化培养）、预防医学、劳动与社会保障以及英语和日语专业。

按大类招生的学生，实行专业大类内统一培养，大学一年级（二年级）结束后（建筑类为入学一个月左右），参加本专业大类的专业分流。

跨学院大类的专业分流分为两步，第一步学院分流：按大类/专业分流细则、按学院人数先将学生分流至学院；第二步专业分流：按照大类/专业的分流细则进行专业分流。

在录取方面，张力表示，学校继续实行“投档分一认到底、分数优先无级差”的录取规则。所有进档的考生，只要服从专业调剂，政审体检合格，保证不退档。

学校根据在各省（区、市）的招生计划和生源情况确定调档比例，按照顺序志愿投档的批次，一般不超过120%；按照平行志愿投档的批次，调档比例一般不超过105%。投档时，按各省级招办提供的投档成绩（含省级招办确认的全国性高考加分项目）提档。专业录取时，对各省级招办确认的全国性高考加分项目，学校认可考生具备的所有加分项目中最高一项加分，且最高不超过20分（不做分省计划的招生类型不适用）。

所有已投档考生按投档成绩分科类排队，从高分到低分按照各专业招生计划数顺序录取（即分数优先）。同一专业录取时，若考生投档成绩相同，文史类考生依次比较语文、外语、数学成绩，理工类和综合改革类考生依次比较数学、语文、外语成绩。所有专业志愿都无法满足的考生，如果符合各项条件且服从专业调剂，将调剂到其他专业。所有专业志愿都无法满足且不服从调剂的考生，作退档处理。本规则适用于所有学校投放生源计划的各省（区、市）。内蒙古自治区也是实行分数优先的录取规则。

生源地为江苏省的考生报考东南大学（江苏省代码1102）相关专业学业水平测试选修科目物理或历史科目的等级必须达A级或以上等级，另一门选修科目的等级必须达B级或以上等级；报考东南大学医学院（江苏省代码1126）相关专业的考生两门学业水平测试选修科目等级必须达2B级或以上等级。

对于生源地为江苏省的考生，学校根据考生选修科目的测试等级实行加分进行专业投档的录取政策。若物理科目测试的等级为A+，则在考生投档分上加2分进行专业投档；若选修科目中非物理课程测试的等级为A+，在考生投档分上加1分进行专业投档，两项可以兼得。

问题三：毕业生就业具体情况如何？

“学校毕业生就业率高，就业质量好，在同类高校中居于前列。截止至2019年12月31日，学校2019届毕业生总就业率98.18%，其中本科生就业率为97.88%、硕士生就业率为98.95%、博士生就业率为95.14%。”张力用几组数据对学校就业情况作了详细介绍。

本科毕业生深造率为56.90%。其中国内升学率41.37%（免研比例约20%），升学进入世界一流建设大学 A类的比例高达90.55%，进入世界一流学科建设高校为4.72%；出国（境）留学率 15.53%。

毕业生就业地域主要分布在长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀、成渝经济区、一带一路等国家重点战略发展地区。本科毕业生就业行业主要为信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，制造业，公共管理、社会保障和社会组织，电力、热力、燃气及水生产和供应业。硕士毕业生就业行业主要为信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，建筑业，制造业，房地产业。博士毕业生就业行业主要为教育，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

问题四：家长学生们可以通过哪些渠道了解最新招考政策？

张力特别指出，为应对疫情带来的影响，方便考生了解高校，学校今年开启“云”招生模式。通过院长、教授线上开讲；学长学姐逛校园；微信微博、抖音B站火力全开，全方位打造云端校园。

云端校园活动7月份开启，通过VR校园实景，配合5G直播，让东大触手可及。同时上线优秀生源登记系统，云端答疑，科学指导考生填报志愿。高招季，通过线下驻点现场咨询，线上四轮分省直播，让更多的学生和家长了解东南大学。

目前，东南大学在全国各省市均设立了招生宣传组，同时开通了地区的招生宣传QQ群和咨询热线，考生和家长可登录东南大学本科招生网（https://zsb.seu.edu.cn），点击右上角“联系我们”查询；或致电招办咨询热线: 4006910286、办公电话：025-52090271咨询了解最新招考政策。

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(责编：熊旭)