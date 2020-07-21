东北财经大学：新增金融科技专业 中外合作办学招生人数翻两番

人民网北京7月21日电 （记者何淼）东北财经大学始建于1952年，原名为东北财经学院，为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。学校以“培育卓越财经人才，服务经济社会发展”为使命，是一所突出经济学、管理学优势和特色，经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。校园恬静优美，多次被省市两级人民政府评为“绿化先进单位”“优秀花园式单位”。

学校教师先后有6人入选“长江学者奖励计划”， 1人获得国家杰出青年科学基金，3人为第七届国务院学位委员会学科评议组成员， 4人获评全国文化名家暨“四个一批”人才，3人获评国家级教学名师。学校坚持学科战略、人才战略、国际化战略、特色发展战略，遵循“博学济世”校训，正向着国内一流、国际知名、特色突出的高水平财经大学的发展目标迈进。

近日，学校招生办公室主任吕书楠就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

东北财经大学招生办公室主任吕书楠

问题一：学校的发展特点、特色重点体现在哪个方面？特别是学科及专业的发展特色有哪些？

据介绍，学校财政学、产业经济学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科”，数量经济学为国家重点（培育）学科，应用经济学、统计学、工商管理、公共管理、管理科学与工程、理论经济学6个一级学科入选为辽宁省高等学校一流学科A类。在全国第四轮学科评估中，学校应用经济学评估为A，进入全国2%-5%行列；工商管理和统计学均评估为A-，进入全国5%-10%行列；管理科学与工程评估结果为B+，进入全国10%-20%行列。

学校现有6个一级学科博士后科研流动站、6个一级学科博士学位授权点、42个二级学科博士学位授权点、10个一级学科硕士学位授权点、73个二级学科硕士学位授权点。在学校开设的41个本科专业中，有包括会计学、金融学、工商管理在内的9个国家级特色专业；经济统计学、财政学、金融学等13个本科专业入选首批国家级一流本科专业建设名单，入选专业数量居辽宁省属高校首位。

问题二：学校如何拓展学生的国际化视野？学校国际化办学发展状况如何？

东北财经大学早在20世纪80年代即开始实质性国际交流，于1994年启动中外合作办学，并逐步形成“高标准、国际化”的办学思路。经过三十余年的探索与实践，学校系统引进国外先进的大学教学管理模式，逐步实现教学语言、教材选用、课程体系、学生来源、教师资源、教学管理方式等诸多方面的国际化，提升国际化办学质量与水平，在国际交流合作的广度、宽度、深度上逐步提高。

学校有1个中外合作办学机构——萨里国际学院开展“留学不出国”的全日制本科与研究生教育。有6个中外合作办学项目（其中与英国厄尔斯特大学合作的金融学专业、会计学专业为双学位“4+0”模式）。与美国霍夫斯特拉大学合作开展的境外办学项目是我国首批在美国境内向美国大学生授予中国大学文凭的境外办学项目。与美国南缅因州立大学、荷兰南方应用科技大学、斯洛伐克马杰伊贝尔大学合作共建孔子学院。截至目前，学校与世界25个国家和地区的124所高等院校、9个国际机构建立了不同形式的友好合作关系，与其中50余所大学开展着长期稳定的交往合作，并与中国留学服务中心合作共建出国留学培训基地。

学校是国内首家参与并获得“中外合作办学质量认证”的高校，牵头构建了中英合作办学联盟，作为教育部试点高校获得来华留学教育质量认证，是中国政府奖学金来华留学生、孔子学院奖学金的接收院校及孔子学院专职教师储备学校，是美国特许金融分析师协会（CFA）大学项目合作伙伴，会计学专业通过全球三大会计师公会之一的澳洲会计师公会（CPA Australia）的全面认证，萨里国际学院工商管理、旅游管理两个双学位专业获得国际商学院协会AACSB认证。

问题三：学校就业和学生升学情况如何？

吕书楠明确肯定，学校本科生近年来年终就业率均在95%以上，毕业生就业率始终保持稳定，就业行业布局与培养定位相契合，重点行业保持较高流向。数据显示，学校2019届毕业生年终就业率达96.06%（未落实去向的毕业生主要是继续考取研究生或准备出国（境）留学），超过36%的毕业生选择继续深造（含国内升学、出国（境）留学），超过58%的毕业生选择直接就业。

随着学校社会影响进一步扩大，毕业生就业竞争力增强，去向多元，就业质量保持在较高水平，进入中国建筑、建设银行、腾讯、中兴、IBM、安永等国内外知名企业工作的毕业生数量不断提升，进入《财富》世界500强企业、中国500强企业工作的毕业生比例逐步提高。

学校毕业生心系国家发展，毕业生就业与国家发展战略结合紧密。在2019届本科毕业生中，有1187名毕业生在“一带一路”相关地区、东北三省、京津冀地区、长江经济带相关地区等国家战略区域就业，占整体本科就业人数的96.43%；从就业总体情况来看，毕业生就业行业分布排名前五的行业为信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，租赁和商业服务业，制造业，批发和零售业。

2019届本科毕业生中，234人升入北京大学、中国人民大学、中央财经大学等“双一流”建设高校，占国内升学总人数的52.35%；511人选择到英国、美国、澳大利亚等国家及地区留学，其中195人到帝国理工大学、约翰霍普金斯大学、澳洲国立大学等QS世界排名前50的世界著名高校深造，占出国（境）留学人数的38.16%。

问题四：学校2020年招生新变化及招生录取规则是什么？

吕书楠指出，学校2020年招生最明显的变化是新增了金融科技专业，由应用金融与行为科学学院承办。金融科技可以简单理解成为金融+科技，但是又不是两者的简单组合，意指通过利用各类科技手段，在实现传统金融行业产品和服务创新的同时,提升金融行业效率并有效降低运营成本。金融科技专业在国内的就业范围十分广泛：传统的金融机构、互联网公司、金融监管部门均可。

“中外合作办学项目“扩容”并调整人才培养模式。”吕书楠表示，学校与英国奥斯特大学合作举办的金融学和会计学专业本科教育项目，经教育部批准以上两个项目2020年招生规模分别由原来25人/年扩大至100人/年（具体招生项目及招生计划以实际发布为准）。同时，两个项目调整了人才培养模式，2020年以后（包含2020年）入学的学生在国内完成四年学业后满足双方大学要求即可获得东北财经大学和英国奥斯特大学双学位，真正实现留学不出国。

对于有意愿报考东北财经大学的考生，吕书楠建议考生详细了解学校招生章程中的录取规则并重点注意其中几点：

第一，调档比例。顺序志愿投档的批次，投档比例原则上控制在120%以内。按平行志愿投档的批次，投档比例原则上控制在105%以内。学校调档比例根据各省份志愿模式和生源情况进行调整；实行平行志愿省份的进档服从专业调剂考生，符合相关规定并无专业受限情况，均予以录取。

第二，学校专业录取采取“分数优先”的规则，无专业级差，以高考文化课总成绩作为划分专业的标准。高考文化课成绩相同时，按以下顺序优先录取：（1）教育部和各省份规定享有高考加分或降分政策的考生；（2）教育部规定享有“优先录取”政策的考生；（3）专业志愿靠前的考生；（4）单科成绩（文科按照语文、数学、外语；理科按照数学、语文、外语；无文理分科按语文、数学、外语；部分专业按照外语、语文、数学，包括日语、商务英语、国际经济与贸易、中外合作办学专业、会计学（国际商学院专业）、金融学（国际商学院专业）、中外合作办学项目）。

第三，对内蒙古进档考生采取招生计划1:1范围内按“分数优先”的规则录取，若有退档，不进行顺延录取；对江苏进档考生采用“先分数后等级”的排序办法划分专业，各类专业的学业测试等级要求：选测为AB。

第四，中外合作办学专业、中外合作办学项目无专业志愿不予录取，要求考生英语成绩115分（含）以上（英语满分不是150分的省份，按满分的76.6%进行折算），录取后首年强化英语学习，升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。

平行志愿录取模式下，考生进档后被退档，对考生影响很大。因此考生和家长在志愿填报时，一定要仔细阅读学校的招生章程，熟悉规则，如有疑问要及时与高校联系，以减少风险增加录取机会。

问题五、考生报考建议建议有哪些，学生选择不当是否有转专业机会？

当前知识更新不断加快,社会分工日益细化,新技术新模式新业态层出不穷，经济社会的发展对人才不断地提出特殊的新的要求，王牌、优势、特色专业在相关领域发挥人才培育作用越发受到关注，王牌、优势成为高考考生选择的重要依据。但专业选择唯王牌论、唯优势论并不可取，王牌、优势仅代表专业在同业间发展建设水平，王牌、优势不等于适合，选择专业适合自己最重要。

从个人生涯发展规律看，选择决策因人而异，具有明显的独特性、差异性以及变化属性，考生应秉承自身价值诉求，依托兴趣，立足理想审慎理性自主选择。此外选择专业、订立学业目标本身就是一个学习成长的过程，既然是过程就不能指望一蹴而就，亘古不变，学习作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式需因时、因势调整。于考生而言，不断提高与时代发展和事业要求相适应的素质和能力，担当并忠诚于选择最具有更重的人生意义。

为规避考生因对专业不了解而出现的盲目报考问题，学校推行大类招生。学校有24个专业按9个专业大类进行招生（具体招生专业及大类以各省公布为准），大类招生有利于增加考生专业选择机会，减少考生填报志愿盲目性。被专业大类录取的学生在大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。

学生入学后如果对专业不满意，学校允许转专业。主要为两种方式：以高考成绩转专业和以大学一年级必修课成绩转专业。（高考文化课成绩位于学校在学生所在省份分科类招生计划数前10%且第一学期所修课程全部及格的学生；第一学年培养方案中必修课成绩排名本专业前20% 的学生；应征入伍退役复学后的学生）。具体转专业政策看学生处网站----规章制度。

此外，学生还可以通过辅修或双学位学习其他专业课程。学生可以在大学二年级下学期辅修第二专业或参加第二学位教育，辅修专业包括会计学、金融学、商务英语；双学位教育专业包括金融学、法学、商务英语。辅修第二专业单独颁发辅修证书，第二学士学位教育由学校单独颁发校内第二学士学位证书；在申请前各个学期均能顺利修完应修学分，必修课平均分数不低于75分（含75分），并且没有期初重考或重修记录。

问题六、学校招生答疑及信息获取渠道有哪些？

考生和家长可通过以下方式解答问题、获得最新招考资讯：

东北财经大学招生就业处招生办公室

通信地址：辽宁省大连市沙河口区尖山街217号崇明楼308

邮政编码：116025

联系电话：400-0411-800 0411-84710259 84710258

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注：特殊类型招生包含高水平运动员、保送生、联合招收华侨港澳台学生、招收香港中学文凭考试学生、澳门保送生、依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生、保送录取有关优秀华侨和港澳台学生（运动员）等招生类型。

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(责编：熊旭)