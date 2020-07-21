湘潭大学：招生计划6000人 大幅增加面向贫困地区和农村招生人数

人民网北京7月21日电 （记者何淼）湘潭大学创办于1958年，是由毛泽东同志倡办的文理工综合性全国重点大学。

学校作为湖南省与教育部共建高校、湖南省与国家国防科工局共建高校、中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省国内一流大学建设高校（A类），有“计算湘军”的美誉。学校教育教学、科研实力和培养质量非常突出,培养了包括2名院士、多名世界知名数学家、众多国内高校数学学院院长和数学科研所所长等一大批尖端人才。

近日，学校招生办公室主任唐敏就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

问题一：学校有哪些特色和优势专业？

据介绍，学校学科覆盖文、史、哲、理、工、经、管、法、艺等9大门类，在教育部第四轮学科评估中，5个学科评估等级进入B类：数学（B+）、材料科学与工程（B）、化学工程与技术（B）、化学（B）、物理学（B-）。6个一级学科排名湖南省内高校第一。化学、材料科学、工程学、数学等4个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%。

学校现有3个国家重点学科，5个湖南省国内一流建设学科，10个湖南省国内一流培育学科，4个国防特色学科；有15个一级学科博士点，1个二级学科博士点，31个一级学科硕士点，19个硕士专业学位类别，15个博士后科研流动站；有国家级一流本科专业建设点19个，国家级特色专业11个。

学校学科具有文理渗透、理工结合的综合优势，学科专业特色突出。逐步形成了以数学、化学、材料科学、工程学为龙头的优势特色理工（自然科学）学科群，以马克思主义理论、法学、管理学、经济学为龙头的优势特色人文社会学科群。

问题二：学校在人才培养上有哪些举措？

唐敏指出，学校在人才培养方面，主要有五方面举措：一是开设了拔尖创新人才培养实验班。学校设有数学、物理学、化学、材料、法学、经济学、公共管理等7个拔尖创新人才培养实验班，学校为实验班配备一流师资、提供一流学习条件、创造一流学术环境。实验班实施学业导师和学术导师“双导师制”，“小班化”教学、“个性化”培养和“协同化”育人，构建科学合理的本科拔尖学生培养模式，培养有志于继续从事专业研究的拔尖人才。

从已有毕业生的三个实验班来看，学生继续深造率近84%，其中进入国内“双一流大学”、顶尖科研院所和国（境）外高水平大学的学生占毕业生人数的70%以上。

二是实施拔尖人才培育计划。唐敏表示，入选“拔尖人才培育计划”的学生不仅可以获得本科学业导师制培养，而且可以免学费，拿奖学金。

三是启动创新创业实验班计划。2019 年首期开设 6 个创新创业实验班。实验班实行项目申请制和首席导师制，采取小班培养，跨院系、跨学科、跨专业、跨年级招收学生组建项目团队，着重与企业产业技术创新、产学研融合相结合，与专业前沿研究、学科特色发展相结合，着力打造与拔尖人才培养实验班并行的人才培养“双引擎”。

四是实施多样化人才培养机制。对于学有余力的优秀学生，实行复合型、辅修或双学位等多样化培养模式。如知识产权与工科结合的双学位培养模式，学校化学学院、中国科学院化学研究所与企业三方实施的“3+1”联合培养模式，艺术学院专业基础教学与工作室教学相结合的先进艺术教学模式，数学与计算科学学院的专业大类招生培养模式等。

五是国际化人才培养。学校是“中国政府奖学金来华留学生接收单位”和教育部“中非高校20+20合作计划”中方高校。与美国、英国、日本等20多个国家近60所高校和科研机构构建合作交流平台和30多个国际合作培养项目，开展“2+2”、“3+1”人才培养项目，达到毕业要求的，可同时获得中外双方学校颁发的文凭；学校还可以与美、英、日、韩、西、法、德、葡等国家的22所知名大学互派交换生，大部分为免费交换生。建有西班牙莱昂大学孔子学院和乌干达麦克雷雷大学孔子学院。

问题三：学校毕业生就业具体情况如何？

“学校作为全国毕业生就业典型经验高校和全国创新创业典型经验高校，毕业生就业率在92%左右，不少专业的就业率达到了100%。” 唐敏用一组组数据直观反映了学校就业情况。

学校80%以上毕业生分布在直辖市、省会城市及经济发达地级市，60%以上毕业生或出国留学及国内升学，或到政府机关、事业单位、世界知名企业就业。在2018年中国大学毕业生薪酬排名榜中，湘潭大学位列湖南省属高校第一。

此外，学校保研率长期保持在13%左右，其中外推占85%左右，本校占15%左右。2020届毕业生中有623人被推荐免试攻读研究生，其中80%被清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学等双一流大学录取，20%被其它知名高校与科研院所录取。近几年来，毕业生升学率在25%左右，部分学院超过52%，部分专业升学率超过70%。

问题四：今年学校的招录政策有哪些变化和特点？

“2020年湘潭大学将面向全国计划招收6000人左右，招生规模与招生政策保持稳定。”

唐敏特别指出，今年招生政策有两个方面的变化。一是应试语种为小语种考生，进入学校后公共外语可选择范围扩大。具体为：英语类专业要求考生的外语应试语种为英语，其他专业原则上不限外语应试语种，考生进校后以英语、日语、法语、西班牙语为公共外语安排教学。二是对于平行志愿投档至学校的全国普通文理科考生，符合学校本科招生章程录取条件且专业服从调剂，学校承诺不退档。

唐敏明确，2020年全国六省市新高考改革方案落地，最关键的点是选考制度改革、志愿填报方式改革、录取模式的改革。考生只能报考符合高校招生专业选考科目要求的专业或专业组相关专业，高校录取时也只能将考生录取到符合选考科目要求的专业。实行“专业+学校”志愿填报方式的省份，不能进行专业调剂；实行“院校专业组”志愿填报方式的省份，只能在符合选考科目要求的专业内调剂。

学校积极响应国家面向贫困地区和农村的招生政策，学校该类招生计划逐年增加，国家专项计划（贫困地区定向招生专项计划）由2013年的70人增加到172人，地方专项计划（农村学生专项计划）由2014年的118人增加到505人。

学校以学生需求为向导，建立了完善的促进学生综合素质提升和健康个性发展的激励机制以及确保家庭经济困难学生顺利完成学业的保障体系。通过“奖、助、贷、勤、减、补、缓、捐”等多项措施相互补充，构建了一个立体帮扶援困系统，并形成了资助、培训、就业三位一体的特色资助模式。学校承诺：不让任何一个湘大学子因经济困难而辍学！

此外，唐敏还建议考生注意以下几点：首先，处理好院校与专业的关系。如果以院校为本位，可以适当降低专业选择要求；如果以专业为本位，则可适当降低院校层次，优先选择自己心仪的专业。

其次，不能简单机械使用位次排名法。往年的投档分数排位虽有一定的合理性，但投档分数排位不完全是学校办学实力的体现，考生应理性分析高校真实实力，选择填报高性价比高校。

再次，综合考虑院校录取分和专业录取分。院校录取最低分往往是该校某一专业的分数，与优势学科、热门专业录取分有较大的差距，若仅考虑院校最低分，而填报又是优势学科、热门专业，就很可能滑档（投不到所填院校）。新高考首年的省市建议多关注往年各专业投档分情况。

问题五：家长考生们可以通过哪些渠道了解最新招考政策？

受疫情影响，考生和家长主要可以通过“线上”精准把握新招考政策，实现空间无缝连接。建议关注教育部的“阳光高考平台”、所在省（市、区）教育主管部门以及各高校的官网、招生网、官方微信公众号等平台。

准备报考湘潭大学的考生可以通过以下方式进行答疑和咨询：

咨询电话：0731-58293275/58293451/58293807

0731-58292814/58292841

邮箱：zsk@xtu.edu.cn

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(责编：熊旭)