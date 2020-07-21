人民网>>教育>>滚动新闻

停课不停学，一个不能少

——国家开放大学老年大学积极开展老年在线教学实践

2020年07月21日14:10  来源：人民网-教育频道
 

“这段时间的网上学习给我带来了不少改变，让我不再无所事事，让我的生活里充满了阳光。”

“疫情期间，居家不出门就能听到手机摄影课，我发现摄影在生活中无处不在，现在找到了学习的乐趣！”

“今天学了创意插花课，我专门从网上订购了鲜花，照着老师教的也做了做，感觉到环境也好了很多，心情也愉悦了不少。”

拿起手机，打开直播课堂，课中学习，课后实践。疫情期间，国家开放大学老年大学的“乐学直播”课堂的观看量突破10万人次。数字背后，就是这样一群热爱生活、积极向上、乐观开朗的老年学友们。

学员正在观看国家开放大学老年大学的“乐学直播”课 校方供图

突如其来的疫情，给教学工作带来了很多不便。从中小学到普通高校都在响应教育部号召，充分利用在线教育模式，保证教学活动的有序进行。然而，还有一群学习者，也需要得到关注，那就是老年大学的学员。老年大学更依赖线下教学场景，老年群体与在线学习更有距离，在这场互联网教育的全民实践中，他们的学习需求也应该被重视和满足。

“乐学防疫”联合行动：老年群体的学习需求也是刚需

“老年人的学习就是唱歌跳舞这些，停一下没关系的。”“在线学网课太时髦了，老年人学不会的。”这些看似有道理的说法，都是源自对老年教育非应试导向的认知和对老年群体的刻板印象。但非应试不代表非刚需，学习是老年人精神生活的重要组成部分。而随着互联网在日常生活场景中的逐步渗透，微信聊天、视频娱乐等都帮老年人跨过在线学习的基础门槛。

事实上， 全国2.7亿老年群体在疫情期间的居家学习需求更加刚性。老年群体受信息获取渠道、知识背景等因素的限制，疫情相关的科学知识成为他们第一位的需求。疫情期间，国家开放大学老年大学遴选全国各地优秀师资，借鉴成熟的互联网教学经验，推出在线直播系列课程，满足老年群体居家学习需求，传播知识、增强陪伴、充实生活。

2月3日，国家开放大学老年大学发出了“乐学防疫”联合行动的倡议，随即在其官方网站开通“乐学防疫”公益课堂。基于自有的9大类、20万分钟的老年教育数字化学习资源，面向社会提供包括健康防疫、书法绘画、生活休闲、公民素养、文化体育、隔代教育、投资理财、文学历史、技能学习等录播课程。而参与联合行动的各省老年开放大学也陆续开放了自有的学习平台，积极服务当地的老年学习者。目前，已经汇聚课程4.1万门，开放电子图书数万册，各学习平台总访问量达到900万人次。

乐学直播”全国课表：老年直播教学的探索与实践

直播课程是线上学习的形式之一，也是线上录播课程的进一步延伸。在效果上，直播课程更有临场感和互动性，老年学员通过实时观看和问答，增加了参与感与信任感。在线直播大班课，可以算是疫情期间最适合老年群体的学习方式。

疫情期间临时开设直播课程，意味着要在短时间内完成课程打磨。这要求国家开放大学老年大学的教学团队在内容策划、师资沟通、技术支持、运营配合等方面做好充分准备。

在师资方面，充分共享全国各地老年教育师资，从老年开放大学体系、社会培训机构以及老年学员中遴选出125名优秀师资。并组建线上教研小组，围绕课程主题，重新设计线上教学内容。同时，对教师开展培训，帮助教师适应线上教学平台，完成从线下面授小班课堂到线上直播大班课堂的适应。

在内容方面，着眼学员需求，率先开展了心理健康、合理用药、食品安全、养生保健、绿植养护等课程，随后推出全国老年教育直播课表，陆续推出“美摄五月”“舞动六月”“健康七月”等系列课程。在技术方面，从老年群体对使用门槛、互动性等的要求出发，搭建适合老年教育群体的直播平台。

时长一个小时直播的课程背后是策划、备课、彩排、宣传、播出、答疑、互动、技术支持等诸多环节的解密配合。一节满意的直播课程，离不开团队成员和主讲老师的通力协作，制作周期则通常要达到3-4天。为了保证每周两次的直播课质量，“松口气儿”这样的事情在直播课期间是不存在的。

截止到春季学期末，“乐学直播”共播出25场、累积观看超10万人次。

“超级大班会”上的分享：老年在线教育才刚刚起步

“回忆近4个月的学习，我总是迫不及待的盼望着每周二、周五上午十点的到来。有时间就上直播课，没有时间就看回放。”

“这段时间的网上学习给我带来了不少改变，让我意识到虽然我们老了，也要有一颗追求美丽的心，把自己打扮的漂漂亮亮。”

这些是7月14日“乐学好课”线上直播的学期总结——“超级大班会”上，来自几位老年学友的真实反馈。

主讲《健康养生舞》的乔红老师说，直播教学是对教师的一种挑战。在选题上，要紧密结合老年人的所需，围绕他们关心的知识点进行针对性设计。在教学内容的组织与编排上，要符合老年人的认知规律，过程主线清晰、重点突出，微课程三段式结构要完整。在作品规范上，视频要画质清晰、图像稳定、声音清楚，总体感官和体验良好。在教学过程上，要深入浅出，形象生动，动作引导性强，有利于带动学员参与感与体验感。

在“超级大班会”上，国家开放大学党委副书记刘臣与学友们、老师们分享国家开放大学老年大学建设成果与工作目标。刘臣指出，经过近4个月的努力，“乐学直播”活动取得了四个显著成效：体系联动、形式多样、组织有力、总结及时。“从课程设计到师资组织与学习服务，做到了一体化设计，得到大家的广泛好评。”同时，他也对全体学员、老师、分部、老年大学的青年伙伴们表达了感谢。

针对老年学友们对后续直播课程的需求，尤其是对系列课程的强烈期待，国家开放大学老年大学团队也表示，凭借“乐学好课”实践探索积累的经验，后续将围绕老年群体的学习需求，开设主题丰富、体系完备的系列课程。

对于国家开放大学老年开放大学来说，“乐学好课”在线直播大班课只是老年教育万里长征的一小步。为此，刘臣表示，国家开放大学老年大学的“座位”不难求，但好课需要努力建设，服务需要继续加强，沟通和信息交流需要进一步完善。有全国优秀教师的全力支持，有老年朋友们的热情参与，国家开放大学的老年教育一定会在未来取得丰硕的成果。 （郝孟佳 温书宇 张翔宇）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved