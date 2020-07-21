停课不停学，一个不能少

“这段时间的网上学习给我带来了不少改变，让我不再无所事事，让我的生活里充满了阳光。”

“疫情期间，居家不出门就能听到手机摄影课，我发现摄影在生活中无处不在，现在找到了学习的乐趣！”

“今天学了创意插花课，我专门从网上订购了鲜花，照着老师教的也做了做，感觉到环境也好了很多，心情也愉悦了不少。”

拿起手机，打开直播课堂，课中学习，课后实践。疫情期间，国家开放大学老年大学的“乐学直播”课堂的观看量突破10万人次。数字背后，就是这样一群热爱生活、积极向上、乐观开朗的老年学友们。

学员正在观看国家开放大学老年大学的“乐学直播”课 校方供图

突如其来的疫情，给教学工作带来了很多不便。从中小学到普通高校都在响应教育部号召，充分利用在线教育模式，保证教学活动的有序进行。然而，还有一群学习者，也需要得到关注，那就是老年大学的学员。老年大学更依赖线下教学场景，老年群体与在线学习更有距离，在这场互联网教育的全民实践中，他们的学习需求也应该被重视和满足。

“乐学防疫”联合行动：老年群体的学习需求也是刚需

“老年人的学习就是唱歌跳舞这些，停一下没关系的。”“在线学网课太时髦了，老年人学不会的。”这些看似有道理的说法，都是源自对老年教育非应试导向的认知和对老年群体的刻板印象。但非应试不代表非刚需，学习是老年人精神生活的重要组成部分。而随着互联网在日常生活场景中的逐步渗透，微信聊天、视频娱乐等都帮老年人跨过在线学习的基础门槛。

事实上， 全国2.7亿老年群体在疫情期间的居家学习需求更加刚性。老年群体受信息获取渠道、知识背景等因素的限制，疫情相关的科学知识成为他们第一位的需求。疫情期间，国家开放大学老年大学遴选全国各地优秀师资，借鉴成熟的互联网教学经验，推出在线直播系列课程，满足老年群体居家学习需求，传播知识、增强陪伴、充实生活。

2月3日，国家开放大学老年大学发出了“乐学防疫”联合行动的倡议，随即在其官方网站开通“乐学防疫”公益课堂。基于自有的9大类、20万分钟的老年教育数字化学习资源，面向社会提供包括健康防疫、书法绘画、生活休闲、公民素养、文化体育、隔代教育、投资理财、文学历史、技能学习等录播课程。而参与联合行动的各省老年开放大学也陆续开放了自有的学习平台，积极服务当地的老年学习者。目前，已经汇聚课程4.1万门，开放电子图书数万册，各学习平台总访问量达到900万人次。

“乐学直播”全国课表：老年直播教学的探索与实践

直播课程是线上学习的形式之一，也是线上录播课程的进一步延伸。在效果上，直播课程更有临场感和互动性，老年学员通过实时观看和问答，增加了参与感与信任感。在线直播大班课，可以算是疫情期间最适合老年群体的学习方式。

疫情期间临时开设直播课程，意味着要在短时间内完成课程打磨。这要求国家开放大学老年大学的教学团队在内容策划、师资沟通、技术支持、运营配合等方面做好充分准备。

在师资方面，充分共享全国各地老年教育师资，从老年开放大学体系、社会培训机构以及老年学员中遴选出125名优秀师资。并组建线上教研小组，围绕课程主题，重新设计线上教学内容。同时，对教师开展培训，帮助教师适应线上教学平台，完成从线下面授小班课堂到线上直播大班课堂的适应。

在内容方面，着眼学员需求，率先开展了心理健康、合理用药、食品安全、养生保健、绿植养护等课程，随后推出全国老年教育直播课表，陆续推出“美摄五月”“舞动六月”“健康七月”等系列课程。在技术方面，从老年群体对使用门槛、互动性等的要求出发，搭建适合老年教育群体的直播平台。

时长一个小时直播的课程背后是策划、备课、彩排、宣传、播出、答疑、互动、技术支持等诸多环节的解密配合。一节满意的直播课程，离不开团队成员和主讲老师的通力协作，制作周期则通常要达到3-4天。为了保证每周两次的直播课质量，“松口气儿”这样的事情在直播课期间是不存在的。

截止到春季学期末，“乐学直播”共播出25场、累积观看超10万人次。

“超级大班会”上的分享：老年在线教育才刚刚起步

“回忆近4个月的学习，我总是迫不及待的盼望着每周二、周五上午十点的到来。有时间就上直播课，没有时间就看回放。”

“这段时间的网上学习给我带来了不少改变，让我意识到虽然我们老了，也要有一颗追求美丽的心，把自己打扮的漂漂亮亮。”

这些是7月14日“乐学好课”线上直播的学期总结——“超级大班会”上，来自几位老年学友的真实反馈。

主讲《健康养生舞》的乔红老师说，直播教学是对教师的一种挑战。在选题上，要紧密结合老年人的所需，围绕他们关心的知识点进行针对性设计。在教学内容的组织与编排上，要符合老年人的认知规律，过程主线清晰、重点突出，微课程三段式结构要完整。在作品规范上，视频要画质清晰、图像稳定、声音清楚，总体感官和体验良好。在教学过程上，要深入浅出，形象生动，动作引导性强，有利于带动学员参与感与体验感。

在“超级大班会”上，国家开放大学党委副书记刘臣与学友们、老师们分享国家开放大学老年大学建设成果与工作目标。刘臣指出，经过近4个月的努力，“乐学直播”活动取得了四个显著成效：体系联动、形式多样、组织有力、总结及时。“从课程设计到师资组织与学习服务，做到了一体化设计，得到大家的广泛好评。”同时，他也对全体学员、老师、分部、老年大学的青年伙伴们表达了感谢。

针对老年学友们对后续直播课程的需求，尤其是对系列课程的强烈期待，国家开放大学老年大学团队也表示，凭借“乐学好课”实践探索积累的经验，后续将围绕老年群体的学习需求，开设主题丰富、体系完备的系列课程。

对于国家开放大学老年开放大学来说，“乐学好课”在线直播大班课只是老年教育万里长征的一小步。为此，刘臣表示，国家开放大学老年大学的“座位”不难求，但好课需要努力建设，服务需要继续加强，沟通和信息交流需要进一步完善。有全国优秀教师的全力支持，有老年朋友们的热情参与，国家开放大学的老年教育一定会在未来取得丰硕的成果。 （郝孟佳 温书宇 张翔宇）

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