面向中小学生的全国性竞赛将开展自查复核

本报北京7月20日电 （记者张烁）为规范个别竞赛在组织过程中暴露出的问题，教育部办公厅日前印发《关于进一步加强面向中小学生的全国性竞赛活动管理工作的通知》，要求各竞赛主办单位全面开展自查，对以往获奖项目的真实性、独创性进行复核。

通知要求，要坚决避免参赛项目明显不符合学生认知能力现象的发生，坚决防止由家长或其他人代劳等参赛造假行为。通知要求，在复核基础上，进一步完善评审办法、评审标准，健全异议处理机制、监督机制等，对申请参评的竞赛项目严格把关，特别是加强资格能力审查，实施全程跟踪，坚决避免参赛项目明显不符合学生认知能力现象的发生，坚决防止由家长或其他人代劳等参赛造假行为。

通知明确，举办面向中小学生的全国性竞赛必须坚持公益性，做到“零收费”。任何竞赛奖项均不作为基础教育阶段招生入学加分依据。

教育部2018年印发《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，从2019年开始审核并公布竞赛名单，严控竞赛数量。

据了解，教育部将进一步加强对审核通过的竞赛的管理，严肃查处竞赛中出现的违法违规行为，情节严重或者经警告、提醒仍不改正的，将从竞赛名单中移除，并不再受理举办单位举办竞赛的申请。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 12 版）

(责编：何淼、熊旭)