大学的每一份走心，足以让毕业生倍感暖心

历史注定会铭记2020年这个特别的年份，全国874万名应届高校毕业生也不会忘记这个特殊的毕业季。

疫情肆虐，人间有爱；疫患未消，学府情重。

这个毕业季，大学校园处处“毕业寄”。 因为疫情，一些毕业生无法回学校参加毕业典礼，留在寝室的个人行李怎么办？不少高校师生员工齐上阵，给未返校毕业生提供了贴心的行李寄送服务，让学生的需求在疫情防控中得到呵护。比如，北京科技大学将普通物品与易碎、贵重物品分开打包、分开寄送，并且为贵重物品进行保价，全部免费邮寄到家；中国传媒大学电视学院的志愿者团队，通过线上会议平台，让毕业生可以全方位全过程看到自己的宿舍，确认自己的物品；中国石油大学（北京）地球科学学院的毕业生，最近陆续收到了学校在端午节假期寄出的包裹，每个人的包裹上都有教师的亲笔签名及寄语，包裹中还有用大篆字体篆刻的带有学生姓名的专属印章。

寄者真心，收者暖心。有毕业生说，在收到行李的一刻，感觉毕业就像离家一样的不舍，老师们的悉心像极了母亲般“临行密密缝，意恐迟迟归”。

这个毕业季，母校心到情到“礼到”。受疫情影响，线下毕业典礼无法举行，很多高校为学生精心准备了毕业纪念品。中国地质大学（北京）为4000名毕业生量身定制的毕业纪念戒指，由学校珠宝学院校友设计，戒圈内侧刻有“艰苦朴素 求真务实”的校训以及每一位毕业生的姓名、学号。盛放戒指的礼盒特意设计成学士帽，礼盒内附有一封书记、校长的信。宝石学专业2020届硕士毕业生祝源收到了戒指后表示，“拿到戒指的时候真的很惊喜！戒指造型简洁，却深藏着耐人寻味的意义：江水般友谊和山峰般师恩下升起的宝石，犹如我们在校生活的缩影；镌刻的校训和姓名、学号，映射着我们和学校的关联，充满学校对每一位毕业生的期愿。戴着戒指，能感到自己是时刻被挂念的，被期待的。戒指上的校训，让我们在未来的路上更有底气，更有力量。”

无独有偶，北京林业大学带有每人学号的木尺，电子科技大学嵌入芯片的钥匙扣，西北师范大学包含水塔山土壤、丁香花种子、昆仑冻石印章等在内的毕业礼盒……这些精心设计的毕业文创，寄托着母校对学子的情谊与祝福，成为毕业季里的一股股暖流与惊喜。手捧如此“走心”的礼物，不少毕业生热泪盈眶，留言表示在这个特殊的毕业季，收到这么有情有义的纪念品，“太感动了”“很幸福”“这份专属记忆让人刻骨铭心”而在网络上，网友们也对这份礼物给予点赞和好评。

这个毕业季，大学的标配是“云”。疫情虽然隔断了师生彼此当面道别，但成长在“云科技”里的“95后”们，却是线上互动最先试水，也是最快适应的一个群体。依托科技手段和新奇创意，毕业典礼在“云”上举行，成为这个毕业季独特的风景。

在清华大学，16个分会场、双语直播相结合的毕业典礼，线上线下同时举行；在南京邮电大学，机器人代替毕业生接受导师拨穗，学生通过机器人面部屏幕向师长致意；在中国传媒大学，有毕业生在沙盒游戏中模拟毕业现场，聆听发言，走上红毯，还可以俏皮地跳一跳、飞一飞……西北师范大学在黄河游轮以及黄河兰州段两岸启动了以“扬帆追梦正当时”为主题的毕业季特别活动。6月20日，在武汉大学，升国旗、奏唱国歌，毕业典礼现场与5G直播同步进行，让未到现场的学生感到一丝欣慰。还有的则开出长期支票，如山东财经大学承诺“今后学校任何一年的毕业典礼，也都是2020届毕业典礼，母校永远等着你们回来，和你们一起庆祝毕业，哪怕10年，20年！”

一事精致，足以动人。

上述举动都称不上轰轰烈烈得大事儿，但是很具体可感，“小”处有洞天，细微见精神，尤其难能可贵的是这些高校的独具匠心，让人领略和感受到了育人的定力、创新的魅力和爱学生的匠心。

走心之举彰显育人的定力。“十年树木、百年树人”不是一句口号，真的需要心无旁骛，久久为功，善做善成。办教育，无论何时何地都需要始终“围绕学生、关照学生、服务学生”；办大学，尤其需要这样一种执着与定力，认准的事长期坚持，不左顾右盼不东张西望。始终把“立德树人”贯穿于教育教学的全过程，既是目标任务，也是根本遵循。“毕业即始业”，一个是开始，一个是结束，事实上任何人、任何一个学业都没有完结的时候。无论是举办“云上典礼”，还是费尽心思开展“花式送别”，背后折射的是一所大学对毕业学子的关爱，更是对新起点的殷切祝福。

走心之举尽显创新的魅力。突如其来的疫情，一定程度上影响了原有的毕业安排。但正是因为特殊经历，让同学们把个人命运和家国情怀更加牢固地凝成一体，把青春记忆和国家记忆紧紧地融合在一起，进而丰富了自己的人生。为了不让毕业生留有遗憾，这些高校不慢待不敷衍，而是卯足了劲头，做足了暖心护航，顺应了毕业生们的期待，为母校记忆画上了圆满的句号。有毕业生感慨，这样的毕业典礼少了些仪式感，多了些新鲜感；少了些现场感，多了些归属感；少了些固定模式，多了些难忘回忆。正所谓“礼为情貌者也”，让人铭记的不只是毕业典礼那庄重的布置、宏大的场面，更是师长致辞背后的师生情、言笑晏晏中的同窗意。当大学毕业生带着校长的祝福、劝诫和期许踏入社会，青春的火焰一定更加炽热。由是观之，创新，难吗？不难，真不难；只要人人心中有创新的愿望，并努力将之付诸行动。教育创新、管理创新和工作创新就在身边，并非高不可攀遥不可及。愿这样的“自选动作”越多越好。

走心之举昭示爱学生的匠心。任何时候，坚守“育人为本”都才是大学的正道。见证和亲历了这场突如其来的新冠疫情，相信每一位毕业生都对“众志成城”“共克时艰”有了更深更新的理解，也对我们这个国家这个社会这个民族有了更浓更真的归属感依赖感；毕业无关别离，未来再见有期。时光将会证明，经历了这个特殊的毕业季，留在大家校园回忆中的，不仅有曾经的成绩、论文与考试，还有疫情中居家生活的自律、云端学习的努力、投身志愿的奉献以及危机来临时的担当，这些都将成为他们人生远航的财富。当下，大学生群体的学习生活“无人不网”“无处不网”“无时不网”，因而对他们的教育、管理和服务既需要用心、用情、用力，更需要号准脉、开好方、下准药，变“大水漫灌”为“细水滴灌”，绝不能高调说教，要力求“因事而化、因时而进、因势而新”。

教育怎样，未来就怎样。大学有什么样的精神气质，滋养出的学生就具有什么样的精神气质。真正把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，需要每一所大学都如同今年的毕业季这般用“走心”赢得“暖心”，把每一个教育环节都落细落地、做得更精致更别致，凸显教育方式的亲和力，丰盈教育手段的文化味，那么，学生才会入心入脑入行。

（作者系山东省高校网络思想政治工作中心特约研究员）

(责编：李依环、熊旭)