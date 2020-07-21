上海对外经贸大学校长汪荣明：让每一颗种子都绽放奇迹

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人民网北京7月21日电（李依环）2020年全国高考已经落下帷幕，院校和专业选择成为考生和家长关注的重点。日前，上海对外经贸大学校长汪荣明接受人民网专访，对学校的学科特色、人才培养级最新招生就业情况等进行了介绍，同时对考生填报志愿提出了建议。

“上海对外经贸大学肩负着建设贸易强国的使命，始终与国家的改革开放同频共振，为我国商界、学界和政界输送了大量精英人才和业务骨干。”汪荣明表示，建校60年来，学校学科整体实力不断提升，在围绕贸易强国建设和全球经贸治理研究中成效凸显，办学实力和社会声誉得到广泛认可，在多个高校排行榜中跻身全国百强。

上海对外经贸大学校长汪荣明教授（左一）接受人民日报记者田泓采访（学校供图）

着力培养一流的高层次、应用型、国际化经贸人才

人民网：“高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”，是教育的根本问题。首先，想请您介绍一下上海对外经贸大学在人才培养方面有哪些特色？

汪荣明：人才培养是大学的根本使命。多年来，学校始终把人才培养作为工作的重中之重，坚持把立德树人作为学校根本任务，并贯穿于教育教学全过程，着力培养一流的高层次、应用型、国际化经贸人才。具体而言，我想从以下四方面进行介绍：

一是注重人才培养的国际化。学校打造了一条立体的国际化人才培养链，包括中外合作办学专业、全英语专业等在内的国际化专业链条，打造了一支国际化的教师队伍等。未来的社会需要国际化人才，作为一所“外”字头的高校，我们在培养学生具备国际视野的同时，也注重培养学生的家国情怀和责任担当，让学生真正成为有世界担当的国际化复合型人才。

二是实施卓越人才培养计划，强化复合型人才培养。学校注重培养宽口径、厚基础的复合型人才，我们依托一批国家（级）专业，开设了卓越新闻人才培养实验班、经济学创新实验班和贸易统计创新实验班等。目前来说，培养成效显著。

三是注重学生创新精神和创新实践能力的培养。在课堂内，学校通过虚拟仿真实验教学，培养学生的知识应用能力和决策分析能力。在课堂外，学校鼓励学生在学科竞赛和创新创业活动中磨炼自己，不断提升我们学生的综合素养。

四是注重因材施教和学生多元化发展。不同的学生有不同的个性和特长，为了给学生提供更多成长的空间，学校实行了弹性学制，比如说转专业制度等灵活的学业修读制度，还聘请企业导师一块来指导学生。此外，学生还可以选择不同的跨学科跨专业课程模块，定制个性化的学习套餐。

总的来说，为了让广大考生在我校遇见最好的自己，学校想尽办法为学生创造发展条件，让这里的每一颗种子都能绽放出自己的奇迹。

毕业生就业受青睐 薪酬有市场竞争力

人民网：又到了一年的高考招生季，考生和家长在报考志愿时最关心的是学校的招生和就业情况，请您先介绍一下毕业生就业的相关情况。

汪荣明：上海对外经贸大学招生好、就业好，一直是我们引以为傲的。生源质量是学校人才培养的第一关。好生源加上特色的人才培养模式，这两者融合起来，才能为社会培养出优秀的毕业生。

先从就业方面来说，我们培养的毕业生走出校门的时候，可以说已基本具备几项重要特质：一是具备全球化视野和跨文化沟通能力，二是能深入理解国际经贸规则和中国国情，三是具备与国内外一流大学学术发展紧密衔接的一种内在的知识体系。另外，他们中的许多人还具备了在国际经贸领域“大显身手”的领军潜质，这一点非常难得，也非常重要。以上这些不仅仅是我们自己的总结，更多的是来自用人单位对我们毕业生的评价。

建校60年以来，学校先后培养了8万余名毕业生，他们活跃在对外经贸企业、跨国公司和一些涉外企业，甚至在国际经贸舞台上都发挥才干。我校学生就业率和学生满意度一直保持在高位，毕业生薪酬也非常高。根据“中国薪酬网”的数据显示，我校毕业生毕业五年后薪酬名列全国第6位。

此外，还有相当一部分学生选择继续深造。以2019届毕业生为例，其中有16%的同学出国出境深造，10%考取国内研究生。这张就业和升学的成绩单应该说是相当不错的。

2020年学校拟招本科生2300人 生源地增至29个

人民网： 2020年学校的招录计划有什么变化？对考生的志愿填报有没有建议？

汪荣明：热烈欢迎同学们报考上海对外经贸大学！我们这里有这么多优秀的老师、优质的资源和美丽的校园、可爱可亲的学长和校友，这一切都在期待着同学们的加入。如果大家能成为上经贸大的一员，相信这里一定会成为你梦想开始的地方！

学校2020年本科招生计划是2300人，总数比去年有所增加，生源地也由28个增至29个，主要新增了青海地区。高考改革以来，学校不断优化专业计划设置，就是为了不断提高广大考生的满意度。

我们的生源质量一直保持稳中有升，各生源地录取分数线和批次线的分差持续保持一种高位状态。从近三年外省市录取的总体情况来看，文科平均要高出一本线50多分，理科高出80分左右。当然，每个省之间的录取分数有一些差异，具体大家可以从学校的招生官网上查询。

值得一提的是，今年，学校在上海投放的计划数比去年稍微增加了一些。面向上海地区，我们分列了三个专业组，从去年录取分数来看，三个组的录取最低分分别高出自主招生分数线16分到30分不等，基本形成了一个小小的梯度，考生的志愿满足率得到了比较大的提高，考生和专业的匹配度也大大提高。今年我们仍然设置3个专业组，同时计划数较往年有所增加，对考生来说是一个非常好的消息，大家一定要抓住机会，不要错过。

加快推进高水平大学建设 办好人民满意的教育

人民网：2020年是一个特殊的年份，同时也是学校建校60周年。站在这个特殊的节点，请您谈谈学校未来的发展规划和理念，如何与时俱进顺应新机遇、新挑战？

汪荣明：今年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的制定之年。今年10月，学校将迎来60周年校庆，站在新的发展起点上，上海对外经贸大学走过一甲子的历程，初心不改、使命不渝。我们将扎根中国、立足上海，聚焦服务贸易强国和上海社会主义现代化（国际）大都市的建设目标，强特色、上水平，把学校建设成为位居国内同类高校前列的高水平大学。

我想主要从三个方面谈一谈学校未来的发展思路：

第一，要在全球新格局中，进一步突出经贸治理人才培养的国际化特色。中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，要求学校培养一大批具有中国情怀、世界眼光、精通国际规则和国际谈判的专业人才。学校在这方面具有非常良好的基础，接下来我们计划打造全球通用商业人才培养的升级版，强化全球经贸治理人才的培养。

第二，以新文科建设为契机，促进协同创新和人才培养质量再次提升。新一轮科技革命和产业变革正在重构人类的价值理念和生产生活方式，我们国家的商贸服务业也进入共享经济和商业3.0时代，这对财经类高校人才培养提出了一种新的挑战，它要求把我们的新技术、新业态要融入到人才培养模式中，实现学科专业体系与我们的产业链、创新链和人才链的一种有机的衔接。

第三，主动适应我国高等教育普及化阶段新要求，办好人民满意的教育。 2019年我国高等教育的毛入学率达到51.6%，已经进入普及化阶段。高等教育的基本矛盾，已经从“人人都想上大学”变成“人人都想上好大学”的阶段。广大学生和家长对学校提高教育质量的诉求也更为强烈，这就要求学校守护好人才培养质量这条生命线。

今年的疫情防控背景下，高校线上教学的优势凸显无疑。实行线上线下教学的一种融合，将会成为我校提升人才培养质量的重要方向。同时，学校会更加重视学生创新实践能力的培养，大力建设新产业现场教学与实习基地，培养深入把握中国国情、高质量的创新拔尖人才。

(责编：李依环、熊旭)