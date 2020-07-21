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大学生偷外卖行为可以有罪不诉，但不可强行洗白

2020年07月21日09:10  来源：光明日报
 
原标题：大学生偷外卖行为可以有罪不诉，但不可强行洗白

7月19日，一则大学生多次偷外卖的新闻，在互联网上引起激烈讨论。媒体报道称，南京某小区连续有外卖被偷，警方调查后发现，偷外卖的是一名正在复习考研的大学生，他有据可查的偷外卖行为就有10多次。根据先前媒体报道，这名作案者是某知名大学本科生，为了他的学业，家中3个姐姐都辍学了。目前，作案者已被刑拘。

7月20日傍晚，南京警方公布了最新案情进展。作案者已于2018年毕业，目前在南京某公司工作，有固定收入，家中3个姐姐均有收入来源，作案动机为其购买的外卖餐食被拿走，遂产生报复和占便宜的心理。

事实已然完全反转，不过公众看待此次事件的态度仍然值得深思。复习考研、知名大学生、姐姐辍学、偷外卖，在几个关键词的勾勒下，基于人类天然的同情心理，一个家境贫困但又努力求学，甚至为了果腹而不得不去偷外卖的人物形象跃然纸上。只因这些，网友讨论中，已然有不少观点偏向于作案者，甚至有网友觉得外卖价值较低，累计数额不构成犯罪。更有人将“一个人为钱犯罪，这个人有罪；一个人为面包犯罪，这个社会有罪”的言论，作为应该在此事上宽容善待此作案者的逻辑基础。

无论如何，社会道德的指向应该与社会基本是非观念相吻合。毫无疑问，大学生偷外卖的行为，是违法行为，这是不能含糊的，也没有任何借口可以为这种行为开脱。虽然随着经济社会的发展，盗窃犯罪的金额认定标准有了较大幅度的提升，但根据最高法、最高检2013年公布的《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。司法解释对于既遂三次以上的盗窃并无价值认定要求，根据警方的结论，该作案者既遂的偷外卖行为已达10多次，显然符合多次盗窃的判定。

作为一名成年人，一名受过高等教育的本科毕业生，该作案者理应早已形成公民的基本价值观。偷外卖，既于法不容，也有违价值观约束。当然，透过舆论，可以看到生活在相对较好状态下的人们对此于心不安，对作案者抱以同情，但这并不能说明人们丧失了道德是非。

人们担心一个年轻人因此而前途尽毁，不仅是同情心，也是同理心的体现。宽宥犯错误年轻人的方式有很多，前提是犯错者能够真正认识到自身错误，并且吸取教训改过自新。无此前提，宽容很有可能成为纵容，并由此造成更为严重的后果。法律的作用之一，就是通过强制力来矫正偏离法律轨道的不法行为，这同样是拯救一个年轻人的方式。更何况，法律并非完全不讲情理。若大学生偷外卖最终正式定性为刑事案件，检察机关是有权视犯罪情节和危害情况，决定是否提起公诉的，也就是所谓的有罪不诉。事实上，比此作案者还穷的大学生在社会中并不少见，此案嫌疑人起码还在南京市区租住房屋。相比之下，那些送外卖的骑手中，恐怕也有家庭状况比他更差的吧，也难免会有骑手正在用送外卖的收入支持自己的兄弟姐妹读大学。这些事实，都说明贫穷不是偷窃的理由。

也正如警方最新通报所示，作案者的动机是一种对微小事情的主观报复。由此更应该从中吸取法律教育方面的教训。从此次大学生偷外卖行为，以及近年来大学生涉及各类案件来看，个别大学生的道德意识和法律意识与其教育程度极不相当。提升道德意识和法律意识，是大学教育必须强化的方面。（陈城）

(责编：李依环、熊旭)
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