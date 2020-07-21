原标题：用作文写作打通大中小学思政教育

思政教育融入作文学习当中时，学生的写作过程就必须对思政教育素材进行充分认识和深入思考，先理清逻辑关系框架，再组织语言表述出来，这是一个充分消化和理解的过程，教育效果将远好于思政课上的单方面灌输——

2020年高考落下帷幕，一年一度的高考作文又一次成为了大众关注和讨论的焦点，其丰富的命题，深远的立意，宽广的思域，每每令旁观者津津乐道，让当局者终身难忘。作文是通过文字来表达主题意义的文体，可以锻炼人的认知水平、思维能力和语言组织能力等，因此，这不仅是中小学考试评价的必考内容，对于进入大学以后的论文撰写，参加工作以后的公文写作也都是必需的素养。可以说，写作是一项贯穿了大中小学的全过程，甚至影响终身的学习能力。

立德树人是一个长期的过程，要从学校抓起、从娃娃抓起，打通大中小学，循序渐进、螺旋上升地开展思政教育，是持续培养社会主义建设者和接班人的重要保障。

就当前而言，中小学思政教育普遍存在着认识不足，队伍不强，内容和方式欠生动等问题，影响着青少年思政教育的实效性。笔者认为，不妨把贯穿了大中小学的写作教育当做开展思政教育、促进立德树人的抓手，既可统筹推进大中小学思政课一体化建设，又可解决好各类课程和思政课相互配合、同向同行的问题。

积极引导，在作文学习中有机地融入思政教育

写作是大中小学阶段都要开展的学习科目，其教学目标也具有循序渐进、螺旋上升的特征，具有作为依托打通大中小思政教育的先天优势。

首先，要做好顶层设计，在设计教学大纲，制定教学计划时就要贯彻好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本理念，对学生在各个年龄段应该具备的思政素养、应该达到的认知水平以及可能面临的思想问题等做好预判，对相关知识点的掌握要求进行阶段性划分，用作文水平和思想水平两条主线贯穿作文学习的全过程，有针对性地设定教学目标。

其次，要强化方向引导，以考试作文的命题方向为指挥棒，以日常作文的练习为着力点，与大学思政教育体系积极呼应，相得益彰。要结合中小学生的认知特点，阶段性开设不同的主题练习，有目的地开展写作指导。在命题方向上，以家国情怀为底色，以经世致用为落点，以历史时局为线条，以红色文化为血脉，注重生活体验，强化问题意识，引导学生主动关心国家大事，参加社会实践，思考现实问题。这样，既能够增强学生的爱国主义情怀、责任担当意识、时事局势认识、道德法律知识，也能够提升学生在成长过程中思考问题、分析问题和解决问题的能力。

同向同行，把作文学习当作思政教育的内化过程

把作文学习当中的认知和思考行为，当做思政教育的内化过程。写一篇好的作文需要经历一个由观察分析到语言组织、文字表述的转化过程，这一过程与思政教育所追求的效果异曲同工。思政教育要求入耳入脑入心入行，其关键就在于激发受教育者的主动性，尤其是就知识点进行思考、整合的主动性。把思政教育融入到作文学习当中时，学生的写作过程就必须对思政教育素材进行充分认识和深入思考，理清逻辑关系框架，再组织语言表述出来，这是一个充分消化和理解的过程，教育效果将远好于思政课上的单方面灌输。

用写作水平的提升来拉动思政素养的提高。从写好一句话、一段话，到完成不少于800字的高考作文，作文的要求随着年级的增长逐步提升，题材也在不断丰富，记叙文、说明文、议论文反映着不同的认知角度，对于文学性、科学性、思想性的要求也在不断提高。把思政教育融入到作文学习当中，学生的思政素养就会伴随着作文水平的提升而提升，即使是对于同一个知识点也会由于题材不同、角度不同而反复加以认知，思政教育的成果可以得到不断巩固。

任何阶段的学习都不应该是“两耳不闻窗外事”，作文学习在种好提升文学素养这块“自留地”的同时，完全可以承包一块提高思政素养的“责任田”，积极发挥立德树人的作用，在小中大学的整个成长过程当中引导学生树立崇高的理想信念，促进青少年成长成才。

盘活存量，将作文学习和思政教育充分结合

把作文学习和思政教育相结合的做法，可以改善当前中小学思政教育的困境。当前，中小学思政教育面临着“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的困境，这一困境的产生有着其现实原因。升学考试是当前绝大多数中小学面临的最大压力，成绩的好坏直接影响到学校发展的方方面面，思政教育所占考试比重不大容易导致其在中小学关注度不高、精力投入不够。而作文却是所有考试当中分值最大的，其得分情况关系到卷面总成绩的高低。如果把思政教育融入到作文学习中，以此作为作文打分的指标，将能极大地利用考试指挥棒，引起学校、学生、家长乃至全社会对于思政教育内容的关注，提高学校对思政教育的重视程度，同时提升学生学习的主动性。

把作文学习和思政教育相结合的做法，可以优化学校的教学资源配备。由于诸多原因，目前我国中小学的思政课教师师资力量薄弱，普遍存在人员配备不足、教学任务重等问题，影响了教学形式的丰富性和内容的生动性。语文是中小学的必修主要科目，师资队伍强而齐备，将思政教育的内容纳入到作文学习当中之后，就能将原有的思政教学内容和课时分流到语文课上，由语文老师担任起一部分思政教育的责任，可在短期内有效缓解思政教师师资不足的问题，发挥学科育人的作用，保障中小学生思政教育的效能。

把作文学习和思政教育相结合的做法，可以起到影响和引领社会思潮的作用。相比其他学科，社会对于作文关注度较高，各类作文比赛层出不穷，作文的期刊杂志和教材教辅丰富多样，当作文的命题加入思政教育因素时，社会的关注点也必然会做出相应的转向，大众对于思政教育的关注和思考也会进一步加深，甚至起到影响和引领社会思潮的作用。

（作者：刘伟，系南京航空航天大学马克思主义学院博士；季红兵，系南京琅琊路小学明发滨江分校校长）

(责编：李依环、熊旭)