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高考生填报志愿要避开这些误区

2020年07月21日08:49  来源：光明日报
 
原标题：填报志愿要避开这些误区

2020高招季即将进入填报志愿的重要阶段，学生和家长都希望所选学校和专业能够和自己的分数匹配，顺利进入理想的大学。这时候填报技巧和心态显得尤为重要，今天我们就来梳理一下学生可能在志愿填报时遇到的小问题，并给予大家一些建议。

这些问题大家容易犯

1.一味追求热门专业，从众心理最终导致竞争加剧。由于对学校和专业的不了解，学生会在报考时过于盲目，报考专业受到周围同学影响，一方面加大竞争，一方面会错失学生真正感兴趣的专业。

2.担心自己服从专业调剂后会吃亏。很多学生在填写是否服从专业调剂时会有这样的顾虑，如果自己被调剂到了不喜欢的专业怎么办。

3.家长和学生的意愿相左。在填报的时候，很多家长希望替孩子做决定，以自己的视角为孩子做最好的安排，而对于成年后的学生来说，会有抵触心理，有时家长的选择不是学生想要的。

4.学生和家长容易陷入这样的误区：考后填报加上平行志愿，所以没有任何风险。但平行志愿有投档而被退档的风险，被退档的理由主要是填报专业志愿太高且不服从调剂，单科成绩过低，不满足专业对部分单科的要求。

这些问题你该考虑到

1.在填报之前，学生需要对自己的学科兴趣和能力做一个基本评估，对未来职业取向有一个基本了解，然后再搜集学科专业和学校的信息，对自己、学校、专业做出基本的判断，这是填报成功的首要条件。

2.学校填报时要拉开梯度，基本秉承着冲、稳、保、垫的原则，合理组织志愿，以提高每个志愿的有效性。

3.专业选择冷热结合，专业没有好坏，只有冷热的差异，一味追求热门专业，会给自己带来更大的竞争压力，冷热结合对考生更加有利。

4.对待是否服从专业调剂，考生应统筹考虑。服从专业调剂可以增加被录取的机会，但也要做好被其他专业，甚至是自己未考虑专业录取的可能性。不服从专业调剂，可能出现虽然够了提档线，但不够专业录取线，而失去了进入这个学校的机会。

5.要仔细看学校的招生章程。招生章程是了解招生政策的主要途径，是报志愿的重要资料。

6.把志愿填报的决定权归还给孩子。在填报志愿的整个过程中，家长的角色定位应是参谋，最终的志愿决定权应还给孩子。

7.不可照搬往年的录取分数来报志愿。尤其北京今年面临新高考，并且高校的录取分数线存在波动，最低录取分数线是自然形成的，在录取结束前无法准确知道，考生可以关注近几年录取情况，关注分数线和批次线差值，分数线对应考生“位次”来作判断。

（作者：赵文静，系北京师范大学附属实验中学2020届高三年级班主任、一级教师）

(责编：李依环、熊旭)
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