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暑假开始了，爸妈们请管好自己的情绪

2020年07月21日08:46  来源：中国青年报
 
原标题：暑假开始了，爸妈们请管好自己的情绪

随着各地中小学期末考试的结束，孩子们最喜欢的暑假终于开始了。归笼不久的“神兽”又出笼，爸爸妈妈们纷纷表示“压力山大”。家住北京的马女士告诉记者，因为疫情反弹的原因，她上五年级的儿子这个学期只在学校上了两个星期的课，其余时间都是在家里上网课。

为了老人的安全着想，马女士也没有让孩子的姥姥、姥爷来北京帮她分担照顾孩子的压力。疫情发生以来，一直都是马女士一个人一边在家办公，一边战“神兽”。

光是认真打肥皂洗手20秒钟这件事，马女士就和儿子拉锯了两周的时间才将其固定为习惯。马女士要求儿子洗手时长够唱两遍生日歌，并且要打肥皂搓出很多泡泡，可是贪玩心切的小朋友不打肥皂冲5秒钟就跑了，马女士问他为什么洗这么快，小朋友答：“因为我懒啊。”“当时我的火噌地一下就冒起来了。”马女士说。

马女士说：“可能是小男孩天性的问题，他们做事情常常很敷衍。很多事，你说一遍两遍是没用的，得耐心反复地、不停地说，才能把事情讲明白。听明白了、认同了，孩子的行动才能有改变。但是在这个说的过程中，就会忍不住发火，嚷嚷起来。”

从事了16年家庭治疗的北京师范大学心理学部教授、博士生导师蔺秀云曾经做过相关的调查研究，在疫情居家期间，孩子和家长的情绪都很容易被激惹，导致双方矛盾冲突增加，“情绪在亲子关系中起了非常大的作用”。

蔺秀云说，从家庭治疗的理论上来讲，孩子对父母其实是非常忠诚的，他们特别愿意让父母满意，一旦父母不满意，孩子会非常在意。如果一个孩子经常被父母吼，吃饭慢会被吼、洗手把衣服弄湿了会被吼、写作业慢了也会被吼……孩子会觉得父母那里常常有一团火，不敢靠近父母，“这种长期被吼的孩子会觉得自己不够好，导致懦弱、没有主见、性格孤僻，也不太会处理与他人的交际问题。”

蔺秀云补充说，心理学研究表明，孩子的厌学、网络成瘾等很多问题背后其实都是情绪问题，而孩子的情绪受家长影响很大，一旦家长的情绪改善，孩子一般也会跟着发生很大的变化。很多时候，父母带着孩子来咨询室希望改正孩子的问题，“我们发现，其实是父母那里出了问题。可以说，父母的脾气有多大，对孩子的负面影响就会有多大”。

发脾气源于负性读心术

蔺秀云曾经专门做对立违抗障碍儿童的系列研究，与40多个相关家庭进行了访谈，其中有一个家庭让她印象十分深刻。这个家庭的孩子上小学四年级，和其他有对立违抗障碍的儿童一样，孩子特别容易惹爸妈发脾气。对于其他爸妈来说，即便孩子再怎么容易惹自己生气，在被问及孩子有什么优点时，爸妈也会说出一些，可是当蔺秀云问这个孩子的妈妈时，得到的回答让她非常震惊：“他有什么优点吗？我怎么一点都没发现！”蔺秀云说：“我一下子就明白了孩子为什么会这样了。”

蔺秀云分析说，家长发脾气其实很多时候源于负性读心术，“我们会把孩子的一些行为进行负面评价”。蔺秀云通过一个故事举例子说明，一个妈妈看到孩子手里有两个苹果，她对孩子说自己想吃一个，结果孩子分别在两个苹果上各咬了一口。妈妈的反应是，小兔崽子，为了不让我吃苹果还各咬一口；而孩子真实的想法是，想尝一下哪个苹果更甜，然后给妈妈。

对应到现实生活中，让很多家长都容易生气的孩子磨蹭、不认真的问题，蔺秀云解释说，小孩的控制能力和规划能力肯定比成人弱，他们不会想认不认真、努不努力的问题，只会想着赶紧把这件事做完然后去做自己感兴趣的事情，磨蹭、不认真其实是他不愿意做手头这件事。

蔺秀云的女儿今年8岁，时间观念比较差，晚上11点半已经很晚了，刷牙的时候还是很磨蹭，水要一点一点地接，挤牙膏也可以挤出花样。刚开始蔺秀云也很着急，会直接说“我不等你了”“不理你了”，然后就去睡觉。后来蔺秀云发现，孩子其实是觉得好玩，调整好心情后，只需要催一下女儿：“这个确实很好玩，但是也不能太耽误时间”，当家长语气变得好一些后，孩子的配合程度也会提高一些。

小数乘法是马女士儿子作业中经常做错的题，疫情期间上网课，这些错题老师没办法面对面辅导，只能把正确解答方法录成视频让孩子自己理解并改正。马女士的儿子每次都是照猫画虎地把正确答案写下来，赶紧改完错题出门玩耍。

马女士发现孩子根本没有学懂，却蒙混过关，就想着出去玩，忍不住发起了脾气，但是孩子也很不开心，他觉得自己明明已经把错题按老师的视频改好了，为什么还要被批评，母子常常为此争吵。

直到期末考试，马女士儿子的数学卷仅有的两道错题都是小数乘法题。孩子看着自己的这两道错题十分懊悔，反省过后，主动配合马女士制定了小数乘法计算题的练习计划。马女士告诉记者，绝大部分孩子其实都挺想上进的，但实践证明，题目如果没弄懂，再怎么发脾气也没有用。

建立一个“心安岛”

蔺秀云表示，当家长在斥责孩子的时候，孩子几乎不会去反省自己哪里错了然后改正，而是会迅速地关闭沟通渠道，开始合理化自己的行为，找各种理由来和家长对抗，这个时候家长也会更生气。事情过后，家长还会有挫败感、无力感甚至为没管理好自己的情绪而懊悔。

当家长忍不住发脾气的时候该怎么办呢？蔺秀云建议，要首先在行为上让自己的情绪停下来，有一个比较好的方法是建立一个“积极暂停角”，就是在家里选择一个让自己感到心安或者情绪平静下来的地方，可以是书桌旁、阳台、沙发、餐厅或者是厨房等任何一个地方，然后去装饰这个地方，放一些自己喜欢的书或者画报等，可以给它取名叫“心安岛”。

蔺秀云说，当家长要发脾气的时候，就先走到“心安岛”，让自己内心平静下来。也可以给孩子建一个“心安岛”，和孩子一起商量要怎么装饰，等孩子发脾气的时候，也让他到自己的“心安岛”平复心情。

其实，“心安岛”可以不局限在家里，蔺秀云曾经遇到过一位经常和孩子生气的父亲，每次生气的时候，或者想打孩子的时候，就会到楼下，围着车不停地转，让情绪慢慢消解。蔺秀云说，这辆车其实也是“心安岛”。

还有一位父亲是一所知名中学的老师，因为工作的原因，他可以很方便地和孩子的代课老师沟通，“相当于孩子在学校是透明的，回了家也是透明的。家长一发现孩子的问题，就会发脾气，惩罚孩子，甚至打孩子”。父亲的这种管教方式给孩子带来了很消极的影响，当时，这个孩子已经有用头撞墙的行为了。在访谈过程中，孩子告诉蔺秀云，他会把内心的痛苦都向一个枕头倾诉，如果这个枕头会哭的话，那它的泪水可能已经变成了一片海了，可见孩子已经非常非常痛苦了。

当孩子的父亲来咨询时，蔺秀云告诉他，也许他的孩子今后会很优秀，可以考上清华北大，“但是我不能保证他幸福。如果你能够平静地对待孩子，让他有价值感，即使将来进不了清华北大，他也能够感觉到幸福和父母对他的爱”。这位父亲听从了蔺秀云的建议，并找到了自己发泄情绪的方法，和孩子的矛盾冲突也渐渐得到了缓解，后来孩子的状态也变好了。

如果在“心安岛”情绪还平静不下来的话，蔺秀云建议可以选取一个让自己舒服的坐姿，双脚着地，慢慢闭上眼睛，倾听自己呼吸的声音，感受自己腹部的起伏，让自己的注意力集中在呼吸上而不是让自己生气的事情上。在集中呼吸的过程中，用心感受自己脑子里冒出来的想法，允许它们的存在，“这其实是我们情绪的一部分，只要去注意就好了，接纳它，不要去改变它，把它当成一个正常的反应，追随这种情绪而不是让它消失，这样对调节情绪也是很有帮助的”。（刘昶荣）

(责编：李依环、熊旭)
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