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江苏南京警方通报大学生“偷外卖”事件

2020年07月21日08:36  来源：中国青年报
 
原标题：南京警方通报大学生“偷外卖”事件

　　20日下午，南京市公安局雨花台分局发布消息称，7月11日晚，雨花台公安分局接到群众拨打110报警，称有人盗取其置于小区门卫处的外卖餐食，且反映近期该小区外卖餐食多次被盗。接警后，民警立即赶赴现场，将嫌疑人李某某传唤至公安机关接受调查，7月12日将其刑事拘留。

　　通报称，经查，李某某（男，24岁，前期新闻报道中化名为“周某”）2018年毕业于湖南省衡阳市某大学，于当年来南京工作，目前在南京某公司工作，有固定收入，其租住在雨花台区某小区。李某某父母和大姐在老家务农，二姐、三姐分别在北京、海南工作。

　　据调查及李某某供述，今年5月31日因其购买的外卖餐食在小区门卫处被人拿走，遂产生报复和占便宜的心理，多次在上述地点盗取他人外卖餐食。综合案件侦办工作情况，并根据李某某家属申请，目前公安机关已对李某某依法变更为取保候审刑事强制措施。

　　7月17日，江苏一家媒体报道称，雨花台派出所一民警介绍案情时表示，嫌疑人周某是一知名高校的大学生，目前正在准备考研。周某家中共有兄弟姐妹4人。为了周某可以完成学业，其他3人均已辍学。

　　7月19日，中青报·中青网记者了解到，李某某毕业于位于湖南衡阳的南华大学。今天中午，记者找到涉事小区——郁金香花苑小区。小区门口张贴的告示显示：近日我所在郁金香花苑小区内抓获盗窃外卖嫌疑人一名，据其交代在该小区内公盗窃外卖十余次，但由于金额较小，受害人大多未选择报警。近期有外卖被盗的居民尽快与雨花台派出所联系。该公告盖有“雨花台派出所”的红色公章，落款时间是7月12日。附近多个小区门口都贴有该公告。

　　据中青报·中青网记者了解，该小区外卖被偷的现象确实存在。美团外卖骑手高先生说，7月9日，他送到该小区一份价值26元的“紫燕百味鸡”被偷，只好赔偿对方26元。一名来自饿了么的外卖小哥表示，前阵子，他送到该小区的一份小龙虾被偷，赔给顾客170多元，“一天几乎白干了。”他说，因不能进入小区，外卖无法直接送到用户手上，一旦他们不及时取走，就很容易丢失。

　　北京市炜衡律师事务所律师周浩表示，我国对于盗窃罪的认定是多方面的，其中包括案值和盗窃次数。在本案中，虽然李某某盗窃的案值并不大，但因其盗窃次数过多，所以可构成盗窃罪。据公开消息，公安机关已对李某某依法变更为取保候审刑事强制措施。这意味着在之后的处理中，公安机关可能会采取一个相对缓和的态度。因为本案的社会危害性较小，公诉机关也有撤销诉讼的可能，变刑事犯罪为行政处罚。

　　针对警方前后表述的不一致，北京中彬律师事务所律师宋维强表示，不排除在讯问初期，“偷外卖男子”没讲实话，随着对案情的深入了解，民警才掌握更多事实。在当下新媒体发达的时代，针对一些可能引起舆论反响的案件，办案机关应该态度更严谨认真，在事实清楚的情况下再对外发声。（李超 李玉杰）

(责编：李依环、熊旭)
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