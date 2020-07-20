教育部：坚决防止由家长或其他人代劳等参赛造假行为

人民网北京7月20日电（孙竞）为规范个别竞赛在组织过程中暴露出的问题，日前，教育部办公厅印发《关于进一步加强面向中小学生的全国性竞赛活动管理工作的通知》，要求坚持素质教育导向，切实维护教育公平，进一步规范竞赛管理工作。

《通知》要求，各竞赛主办单位要切实履行主体责任，全面开展一次自查，对以往获奖项目的真实性、独创性进行复核。要坚决避免参赛项目明显不符合学生认知能力现象的发生，坚决防止由家长或其他人代劳等参赛造假行为。举办面向中小学生的全国性竞赛必须坚持公益性，做到“零收费”。

《通知》明确，任何竞赛奖项均不作为基础教育阶段招生入学加分依据。各地要继续严格落实义务教育（幼升小、小升初）免试就近入学政策，不得将任何竞赛奖项作为升学依据。要继续对本地区高中阶段学校招生考试（中考）加分项目进行清理和规范，严禁将各类竞赛获奖情况作为高中阶段学校招生考试（中考）加分依据。

《通知》强调，教育部将进一步加强对审核通过的竞赛的管理，严肃查处竞赛中出现的违法违规行为，情节严重或者经警告、提醒仍不改正的，将从竞赛名单中移除，并不再受理举办单位举办竞赛的申请。各省（区、市）要加强对在省域内落地的全国性竞赛的管理，同时加强对省级竞赛的管理。各地各学校要加强师德师风建设，坚决禁止违背学术诚信要求的行为。要加强对竞赛管理政策的宣传，让中小学师生和家长充分了解掌握全国和本省份竞赛名单，引导中小学师生和家长主动抵制名单外的违规竞赛活动，发现线索及时向相关部门投诉举报，共同维护良好秩序。

(责编：孙竞、熊旭)