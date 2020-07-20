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教育思享汇·在线教育发展对策研讨会

黄荣怀：弹性教学和主动学习将是未来教育的基本特征

2020年07月20日15:19  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月20日电（孙竞）新冠肺炎疫情防控期间，在线教育成为学生学习的重要选择。为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网教育频道于7月17日通过在线通系统举办线上“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

北京师范大学智慧学习研究院院长、互联网教育智能技术及应用国家工程实验室主任黄荣怀教授表示，疫情期间，中国教育“停课不停学”的举措，在国际上来说是一个成功经验，也是一个可学习的榜样。流畅的通信平台、适切的数字资源、便利的学习工具、多样的学习方式、灵活的教学组织、有效的支持服务、密切的政企校协同等多个重要因素，支撑起了这场规模宏大的在线教育实验。

“我认为我们从两方面受益：一是我国教育信息化发展奠定的基础，特别是近十年来教育信息化做的贡献；二是2015年国家‘互联网+’行动计划的实施，让我们的社会信息化在全球处于领先地位。这些都为‘停课不停学’奠定了基础。”

截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿。疫情发生以来，2.65亿在校生普遍转向线上课程。对于学生来说，居家到底怎么主动学习？黄荣怀开出了一串“处方”：劳逸结合，自我计划；家校互动，按需学习；在线沟通，小组合作；家人陪伴，自我监控；善用工具，自我评价；勤于反思，乐于分享；适当锻炼，身心健康。

“我在雄安和一位老师谈话，问他们教材怎么发给学生。那个老师说有两种方式：一种是通过快递把教材送到家里；另一种是特别想看看这个学生，就自己开车或者骑车到家里见上一面。这就是特别好的家校互动。”黄荣怀说。

黄荣怀认为，教育变革的历史步伐已经迈出。我们正在从传统的侧重教育内容和培训的程序，转移到关注所需知识的再认识、评价和确认，学习成为一个连续体。弹性教学和主动学习将成为未来教育的基本特征。弹性教学为学习者从被动学习向主动学习的转变创造条件，而主动学习的倡导有助于自主学习能力的养成，是迈向未来教育的基本动力。。

“但是，我们传统的课堂，从幼儿园开始，一直到大学，基本上没有注重培养学生的自主学习能力，因为很多东西由学校和老师给我们选择好了。主动学习、自主学习，已经成为很重要的问题。”黄荣怀提醒。

在总结经验的同时，黄荣怀也提出了目前在线教育面临的四个典型问题：一是网络资源不足和不均衡导致的网络卡顿；二是教师的信息技术技能不足导致的方法单一；三是因缺乏自主学习能力培养导致的部分学生自律性不足；四是优质学习资源不足和适应性服务欠缺。

“尤其值得我们关注的是，一些教师相对保守的行为习惯，导致方法单一，我们还是课堂搬家，用之前熟悉的方式去做。但是很多方法，老师们没有经历过，是很难做到的，在一些农村地区，这个问题尤为突出，因此对于教师的教学技术培训还应该更加深入。怎么借势在线教育、锚定教学改革，将会是很重要的命题。”黄荣怀表示。

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(责编：孙竞、熊旭)
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