王佐书：提高在线教育的水平迫在眉睫

人民网北京7月17日电（孙竞）新冠肺炎疫情防控期间，在线教育成为学生学习的重要选择。为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网教育频道于7月17日通过在线通系统举办线上“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

全国人大科教文卫委员会副主任委员、民进中央副主席、中国民办教育协会会长王佐书表示，线上学习是现代科技条件下开展的一种重要学习方式，提高在线教育的水平迫在眉睫。这是检验教育质量的标志之一，这也是学校服务社会的标志之一。

他认为，线上教学具有非常明显的优势：一是不受时间、地点、人数的限制；二是经济实惠，一人可以教所有有条件学习的人；三是教者与学习者不见面，减少人员接触；四是教学内容可以反复播放；五是可以让优秀的教师授课，提高教学的水平；六是教师可以提高教学效益。

王佐书指出，在线教育的开展，对教师也提出了要求。“要能诊断学生学习困难，并采取相应的补救措施；教师要有经验，知道学生在什么地方卡壳，在什么地方迷路，这叫教学艺术，能够有效的提高学生的学习能力；让学生获得一般性的原理，促进学生知识结构的形成，知识结构完整。这样，学生思考问题就完整，结论也就完整。

“疫情发展的形势难以判断，要求教育做好准备。退一步说，即使没有疫情，在线教育将长期存在，因为它有很多优势，对培养人才起到了很好的作用。要建立有意义的学习心向，这是学习的本质，任何学习也避免不了。有益的学习倾向，说来说去，就几个字，让他想，他能够想，有学习的积极性。线上教育如何刺激学生学习的积极性，如何使他保持旺盛的学习兴趣，各位老师都有自己的特点，要发挥自己的优势，把这件事情做好。”王佐书强调。

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