蔺琪：如何保证实践课效果是职教在线学习面临的重要问题

人民网北京7月20日电 （记者何淼）新冠肺炎疫情防控期间，在线教育成为学生学习的重要选择。为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网7月17日通过在线通系统举办线上“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

“职业教育关键在实践教学，开展在线学习有很多约束。”中国民办教育协会职业教育专业委员会理事长蔺琪在发言伊始就抛出了自己的观点。相比于其他模式的学习，职业教育培养的是动手能力强的高素质技能、技术人才，课程学习大部分都需要动手操作，职业教育在线学习面临的困难更多。

在当前的新形势下，教育新模式出现后，如何保证学生在线教育实践课程学习效果，这是职教在线学习绕不开的一个重要问题。

“首先这个问题是需要主管部门、院校、企业等与职业教育相关各方去共同关注、合力解决的。国家政策层面的支持会推动制度和规律的完善，从而提高企业积极性，企业的积极参与一方面会推动技术层面革新，另一方面对职业院校在线教育快速发展能起到很好的促进作用。”

蔺琪指出，在线教育比线下教育对教师要求更严格，特别是对教师线上设备、设施的使用，对学生的监管以及操作演示的行为能力等方面，都提出了更高的要求。

从实践教学角度来看，蔺琪认为课程开发如何更好地在线上呈现，实现跟学生互动问题，突出职业教育的优势和优点，让学生学到更多的知识和技能，这是非常关键的问题。

线上教育的快速发展对职业教育提出了很大的挑战，同时也对职业教育在线上的发展提供了改革的机会。蔺琪呼吁，“希望所有从事职业教育行业工作的人们都能充分利用这次机会，进行职业教育教学改革，充分把职业教育的实践课和理论课融合起来，让更多的学生通过在线教育，对职业教育的教学有更多的关注和学习。”

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(责编：熊旭)