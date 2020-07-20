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教育思享汇·在线教育发展对策研讨

罗铁坚：用好网络教学提高学生获得感

2020年07月20日09:22  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月20日电（记者 郝孟佳）新冠肺炎疫情防控期间，在线教育成为学生学习的重要选择。为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网教育频道于7月17日通过在线通系统举办线上“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

“用好网络教学工具提升教学质量。”中国科学院大学计算机科学与技术学院罗铁坚教授认为，中科院大学今年的春季学期的线下教学切换到线上教学后，总体进展比较顺利。由于原来的线下上课时，已经设计好教学目标、教学内容和考核办法，而且主要的教学资源都放在网上供学生自主学习，线上教学更多地在组织学生讨论和提问题等方面。但是做好线上教学，用好网络教学，依然有很大的提升空间。

罗铁坚说，线上教学不像线下上课，没有那么多时间与学生互动，时间很宝贵。为了提高学生的获得感。老师就更应该考虑如何让教学内容更加紧凑和凝练，还要重新设计PPT、教辅材料和考核方式。

“线上教学的一个难点是注意力管理，也就是老师要知道学生的关注点”。罗铁坚认为，线上教学时，老师需要适时提问，让学生思考，或者想办法把“要我学”变成“我要学”，学生自主学习的时候，才能集中注意力。“培养学生根本目标是提出问题和探求求解，而不是简单地拷贝和记忆老师讲过的内容，应该用自己的语言重构知识体系。”

线上教学不管怎么样创新，必须聚焦在提高教育和学习效果上。罗铁坚说，第一，当今教育不仅让学生具备生存能还要培养创造思维。第二，学生应该有提问习惯、批判性思维与好奇心是学习与成长的条件。第三，信息爆炸时代，应该避免“知识掌握幻觉”和“注意力分散”。第四，从教育的本质来思考设计新型网络化学习平台。

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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