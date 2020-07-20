杨明志：职业教育在线学习培训前景广阔 大有可为

人民网北京7月20日电 （记者何淼）新冠肺炎疫情防控期间，在线教育成为学生和工人技能提升学习的主要选择。为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网于7月17日通过在线通系统举办线上“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

“任何新事物都是从变化中出现的，都要经历先发展、后规范，边发展、边规范，积累经验以后，再以规范促发。”国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长、人社部原常务副部长杨志明在发言时表示，防疫常态化，使在线教育迎来井喷式增长，同时在快速发展中需要探索一些大家共同遵守的规则，使在线教育能够持续健康发展。从发展趋势看，疫情期间兴起的在线教育或将和在校教育共同开创中国教育的"二元"时代。防疫与学习双兼顾、两不误的实践创新，使在线教育发展正在经历一个特殊时期的新发展

从劳动领域发展新变化看，防疫与复工实现了"两不误"，杨志明认为一个实际的新变化是，劳动需求上正由数量型转化为质量型，劳动供给上正由无限供给走向有限供给，就业形式上一大批新生代劳动者投身于快递、外卖、网约车服务、家政服务、寻呼服务和网络营销服务等现代服务新业态，新职业源于新需求，一批新职业在防疫与复工中应运而生，战"两山"（火神山、雷神山）的建筑农民工也可称为装配式建筑施工员，社区、小区管理人员可称为城市网格化管理员，还有人工智能训练师、健康照护师等等，一批新职业“被正名”。

人力资源和社会保障部在今年3月和6月先后推出25个新职业，大家熟悉的快递小哥、外卖骑手哥，网络直播带货“店小二”都榜上有名，分别叫做网约配送员、互联网营销师。同样，在线学习服务师新职业也是随着在线教育的快速发展应运而生的。

“新需求催生新职业。”杨志明概括到，“同时，新变化也提出新要求。”

劳动领域从需求上看，已经由数量型向质量型转变；从供给上讲，正从无限供给转向有限供给。比如农民工群体作为宝贵的人力资源，在今年复工复产中，包高铁、包大巴、包飞机，点对点的接回农民工返城复工，工作奖励、复工补助......企业一系列"硬核复工"的操作，在短时间内迅速将多年来积累的就业招工两难的结构性矛盾，进而转变成了招工复工难的矛盾。

据了解，国家从2019起至2021年的三年中拿出国家失业保险金结余一千亿元用来培训五千万技术职工，为他们提升技能，简称"315"技能提升计划。杨志明说，今明两年，针对疫情中工人下岗情况，国家将重点实施每年700万农民工稳岗技能培训，促进以训代工，也可说是"277"稳岗技能提升行动，根据职业培训不同，每人将获得数百至数千元的培训补贴。从实际需求出发，今年多培训达到千万人、"寅吃卯粮"也可以。

杨志明表示 ，“从培训需求角度看，我们要把视野从学历教育迅速拓展到职业技能教育、技能在线培训教育。在线教育市场前景广阔，大有可为。”

数据显示，全国职业技术院校有1.17万所，技校2500余所，在校学生3000余万人。“职业技能人才有力地支撑了疫情防控常态化下的复工复产，为各行业恢复正常运行，经济复苏提供了强有力的人力资源支撑。”杨志明特别指出。

“在线教育的快速发展也为职业教育赋予了新内容，实操场景上线的多元化，促进线上线下人智融合的发展，有力地支撑起职业教育的提升，也推进"校企融合"和企业办职教的改革。学习新技能、编写新教材，使更多的职业院校学生感到学技能好就业，学好技能收入多，掌握技能诀窍，还可以改变人生。这些都是在线职业教育发展需要努力的方向。”

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(责编：郝孟佳、熊旭)