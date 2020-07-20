中学生心理压力的那些事儿

原标题：立法规范使用儿童座椅应成为“安全第一条”

“除了日常的知识积累，影响成绩的另一大决定性因素就是心态。”随着考试季到来，上海市建平中学心理社同学自主运营的公众号“走心Psychlone”最近发了这样一篇文章，探讨缓解考试焦虑的方法。

在分析了“输家心态”“玩家心态”和“赢家心态”之后，文章认为最“高级”的是最后一种：注重自己在考试中得到了什么，把获得的经验用于备战下一次考试；乐观而有动力的同学，往往能出现在考试名次的上游。

经历了长时间的网课生活，又在不久前返校开学，学习成绩变化成为中学生们心理压力的首要来源。“走心Psychlone”的负责人黄莹告诉中青报·中青网记者，不少同学开学后成绩“翻天覆地”：有的“后进生”在网课期间十分努力上进，开学后取得了极大进步；一些原本成绩优秀的同学过于自负，又无法抵制网络游戏的诱惑，返校后考试“就像重新学一遍似的”。

除了学习压力，黄莹还总结了中学生可能遇到的亲子关系压力、社交压力、情感压力和身体压力。“尤其是网课时期整天和家长待在一块儿，好多同学觉得父母对自己要求太高，看孩子哪儿哪儿都不顺眼，很心烦”。

寻找支持系统

有27年工作经验的上海市进才中学心理高级教师沈慧发现，当察觉自己心理压力大的时候，现在的孩子更愿意向家长、老师和专业机构寻求帮助，而家长有时却不支持孩子的决定。

沈慧讲了一个具有代表性的事例。疫情期间，在家上网课的方式让原本不善社交的一位男生觉得“特别好”，因为可以避免跟同学们交往了。可事实上，他在与同学接触后，却产生了自己处处不如人的想法，心情有些抑郁。他主动向家长提出去看心理医生，家长却不认为这是非得去医院才能解决的问题。疫情后期，家长终于带他去医院，医生开了一点儿“可吃可不吃”的药，家长又害怕药物有副作用，坚决不让吃。

“家长觉得，这是通过孩子的努力就能解决的问题，可以不吃药；孩子则认为，连医生都觉得可以用药物帮助我，家长为什么坚决不同意呢？”后来，通过老师和家长的沟通，亲子之间才达成了一致。

“父母不应该回避孩子的问题，而是要给孩子真正的支持。”沈慧分析说，心理压力大的孩子，往往觉得自己的痛苦是父母无法理解的，父母空口说的“支持你”显得很无力。“家长应当重视孩子除学习以外的成长过程，要发掘孩子自身解决问题的能力，增强孩子的自信心；更多的时候，不只是告诉孩子’这个问题你可以解决’，而是要真正采取具体的方法，共同面对问题”。

上海外国语大学附属浦东外国语学校心理老师蔡丹艺同样强调了“支持系统”的重要性。在她看来，初、高中阶段的孩子，同伴对他们自我认知的影响往往大于父母和老师。“虽然网课为学生提供了优秀的教学资源，但学校和班级的存在不仅是为了获取知识，对成长来说还有很多作用，居家学习难免有所缺失”。

“好久不开学，我想念学校的小伙伴了。”不止一位中学生这样告诉记者。黄莹说：“虽然网课期间大家可以用手机聊天，但和学校里发生的真人真事还是不一样。在学校的感觉更加亲密，我们可以聊一些琐碎有趣的小事，连蜜蜂飞进教室也能成为话题。”

同伴距离远的问题怎么解决？蔡丹艺发现，一些班级自己发明了小妙招：在网课正式开始前20分钟就开放“打卡”，每天由两位同学轮流值班做“主播”。“主播”有时会放一首自己喜欢的歌曲，说说为什么喜欢这首歌，然后带着大家哼唱；有时会介绍家里一件珍贵的物品，并讲讲背后的故事。4月是学校的心理月，学校请到了一位在纽约大学电影专业就读的校友，远程指导初二、高一和高二的学生自编、自导、自演心理剧，后来有16个班级都完成了这份有趣的“接力”作业。

不要再提“别人家的孩子”

“儿子快初三了，我希望他别再玩游戏，他却问我：放松时不玩游戏还能干什么？”吴玉兰是一位具有20年教龄、10年班主任经验的初中教师，但面对儿子，她却发现自己需要和他沟通的事儿还有很多。

和很多家庭一样，连续几个月的亲子密切共处催生出不少矛盾。过去教育学生喜欢“速战速决”的吴玉兰，现在觉得“老师讲完就结束”的方式是不对的。从商量打游戏时间开始，她和儿子越聊越深入。“现在有些孩子其实内心很孤单。有的孩子沉迷游戏不做作业，可能是因为父母施加的压力太大，或者父母之间互相争吵，孩子得不到关注，缺爱。这是儿子告诉我的。”

在学校，吴玉兰也遇到过“缺爱”的学生。预初年级有个男孩，过去在校表现一直很积极，经常来老师办公室问这问那；疫情居家期间却“失控了”：不做作业、不上传，接到老师电话时总是支支吾吾的。老师们后来才了解到，男孩平时在家由奶奶照顾，父母离异后，妈妈在外地，爸爸不大管，电子设备一直在身边，就控制不住玩游戏的“瘾”了。

吴玉兰认为，解决这种情况的最好办法，就是家庭成员之间相互沟通，尤其刚进青春期的孩子，家长要善于观察孩子言行中是否有异常，尽早介入。“小孩长大要面子了，亲子矛盾不像学习问题，一般不会告诉同伴。这时就需要家长、老师正面引导、沟通，打开心结。”果然，这个男孩在吴玉兰的安慰和鼓励下，向她倾诉了内心深处的纠结。

“还有一点很重要，就是家长不要拿别人家的孩子和自己孩子作比较，这样很可能会让孩子关上心门，不再理你。”

这条重要建议来源于吴玉兰的亲身经历。“家长在工作中压力也很大，回家面对孩子的学习情况，难免心不平、气不和，永远不满意，觉得都是别人家孩子好。我儿子小时候喜欢听我讲学生的事，现在却不愿听了，觉得我是在拿他跟别的孩子比。”

吴玉兰认为，家长不像老师，和自家孩子说话时容易过度直接，可能会伤害到孩子。“听话、懂事的孩子毕竟少，家长要学会放低身段、心平气和地和孩子对话。学着只说孩子现状怎么样，而不是老提别人家的孩子”。

吴玉兰从儿子身上学到的另一点，就是亲子之间要建立平等的关系。“十几岁的孩子其实已经懂得很多事，大人只不过经历过的挫折教训多一些。事实上，大人没法完全从气势上压倒孩子，孩子也只是需要你给一点意见。儿子告诉我，他知道我是为他好，却不认为我说的一定全对。这我赞同。”

成长是一辈子的事

“现在的孩子不再为物质操心了，更多是思考精神层面的东西。为什么要读书和生活？孩子在没有一个相对明确的答案之前，学习是缺乏动力的。”蔡丹艺在心理教师岗位已经18年，这是她与这一代学生交流得出的感悟。

“做一件事要么很有意义感，要么很有趣。学习对大部分孩子来说并不是那么有趣，这就需要目标感和意义感。”在蔡丹艺看来，许多家长已经习惯了上班、挣钱、养家，也想当然地要求孩子好好学习，以后升学、工作顺风顺水，却不能理解孩子对物质没有那么在意。还有的家长一边要求孩子好好读书，一边自己下班后也只是刷手机，这会让孩子觉得，生活似乎没有目标和意义。

蔡丹艺认为，如果家长对孩子的要求只是学习成绩好，那么当花了很大精力都达不到目标的时候，对孩子的负面影响会非常大。“有时候压力大不是关键，关键是孩子没有找到生活的目标感和意义感。如果有目标，压力自然会转化为动力”。

“成长是一辈子的事情。”蔡丹艺总结说。孩子是看着家长、老师来决定未来成为什么样的人，生活中则会耳濡目染地养成处理情绪的方式。她曾遇到一个孩子离家出走，后来一问，孩子却不认为这是离家出走，“因为这孩子曾看见妈妈吵架后摔门而出，过好半天才回家，就理所当然地认为生气了就该这样处理。”

怎样把学习压力转化为动力？吴玉兰也有个经验。她认为，家长和老师要根据孩子的学习能力，适当地提一点小要求，而不是一下子要求太高。“有一点适当的压力，孩子能够快乐成长；完全不给压力，长大后也容易承受能力差。”

在学校里，吴玉兰总是鼓励学生先做人、再学习。“学习能力有强弱差异，这都没关系。只要一个人心态正、积极向上、看上去阳光，周围人慢慢会接受你。”毕业多年的学生回来看她，都说“好好做人比好好学习重要”这句话记得最牢。“我教过的学生中，有硕士、本科、职校毕业的，他们在工作岗位上都做得不错，育人目的达到。”她笑着说。（中青报·中青网记者 魏其濛）

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