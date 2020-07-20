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教育思享汇·在线教育发展对策研讨会

高书国：居家学习助推中小学教育变革

2020年07月20日16:07  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月20日电（李依环）为探讨当前在线教育的发展态势、瓶颈及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，17日，人民网举办“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，聚焦“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”，邀请行业专家、企业代表等“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

“疫情防控背景下，我国有5000万中小学生居家学习，已经成为影响中小学甚至全民的一次教育改革。”主题发言环节，教育部教育发展研究中心战略室主任高书国以《中小学居家在线学习的变革和方法》为题作了分享。

在线教学实践改变了学习形态

疫情防控背景下，在线教学实践改变了教师的“教”、学校的“管”、以及教育的形态。与此同时，学生的“学”也发生了很大变化。

从学生的视角来说，高书国认为，由于学习环境由学校转变为居家，学生的学习方式也由原来的在校集体学习，转变为居家情境下的个人学习、在线集体学习的混合模式等。这些对学习内容、方式、效果都带来了新的挑战。

高书国提到，新的教育形式下，家长、教师、学生间的互动联系更深入，出现了教师主导、家长参与交叉的现象。同时，教学内容更倾向于以学科为中心、以生活为中心的交织形态。学生的学习内容除了学科教学外，更密切结合孩子的生活状态，例如增加家庭体育活动、家务劳动等方面，这对孩子的教育方式也将产生新影响。

在线教育的数字化短板待补齐

实施在线教育既是应对危机的非常之举，也是推进教育公平的战略选择。但客观来说，我国在线教育仍处于发展、完善阶段，不可避免会面临一些新问题和新挑战。

“从我们了解的中小学在线学习情况来看，目前还面临着几个短板。”高书国指出，首先是学校资源与家庭资源之间的共享短板，二者资源衔接上存在问题；其次，城市和农村教育条件发展仍存在差距短板，个别边远农村地区网络、设备条件受限；第三，教育发达与欠发达地区的孩子，在网络学习和接受能力上表现出差异；第四，教学内容和网络技术之间的链接短板。

高书国强调，“停课不停教、停课不停学”要求下，居家学习是知识经济时代全民学习的一个新现象、新趋势和新样态，有许多理论与实践问题仍亟待探索解决。

将居家学习纳入国家教育发展战略

高书国认为，疫情为学校教育和家庭教育的融合提出了客观要求、提供了历史机遇。如何实现居家学习在体制、制度、内容、技术和方法的集群式突破、驱动教育形态改革和整体发展，仍考验着在线教育公共服务体系的水平。

对此，高书国提出五个方面的建议：第一，将中小学居家学习纳入国家教育发展整体战略中；第二，要提升居家学习教育公平服务的水平；第三，居家学习要实施供给侧结构性改革；第四，建立教育技术和教育内容相互衔接的机制。第五，建立适应家校协同育人的支持体系。

“总体来说，居家学习推进了教育现代化进程，特别是中小学教育现代化的进程。但是存在的问题、短板仍然亟待解决。”高书国指出，未来一段时间，就教育系统而言，如何在掌握现代化技术的背景下灵活运用网络空间来进行教学，如何对经历了疫情的学生、家长、教师等群体提供心理健康引导，仍是需要社会关注和讨论的话题。

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(责编：李依环、熊旭)
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