原标题：“跨步”校门，然后昂首向前

2020年夏天，从毕业季到高考季，处于人生不同阶段的青年都经历了自己的人生大考。接下来，他们都将开始新的人生探索。虽然疫情危机让这一“跨步”不同以往，但又有谁能否认，这也是块人生的“磨刀石”呢？

面对突发的新冠肺炎疫情，高考延期一个月，很多高三考生被迫停课，只能上网课，在直播间备考，有些考生甚至在方舱医院中做题。高考期间，云南昆明的部分考生遭遇地震，安徽歙县的考生受暴雨影响考试被迫延期……考场里的消毒水，考场外的体温枪，这些混杂在一起的高考记忆必然让这届考生终生难忘。

而2020年的高校毕业生们，也是在“云答辩”中结束学业，在“云毕业”中告别母校，在“云招聘”中寻找机遇。还记得，在酷狗直播间中那场名为“同学少年未来向前”的毕业“云晚会”上，15所高校校长书记在云端温情寄语，学生们在直播间里纵情高歌。“归来仍是少年”“青春永不散场”“乘风破浪，继续向前”……这一条条弹幕，哪个不是他们由衷的心声？

7月7日，习近平总书记在给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生回信中，希望全国广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命。这场抗击新冠肺炎疫情的严峻斗争，让这届即将迈入和走出大学校门的青年都经受了磨炼、收获了成长，也使他们切身体会到了“志不求易者成，事不避难者进”的道理。

“士不可以不弘毅，任重而道远。”清华大学校长邱勇在2020年云毕业典礼致辞中提到的这句话，是对新一代青年的期待和鼓励，也是他们的价值宣言。大事难事看担当，在抗击疫情的队伍中，在抗洪前线的列队里，在奔赴克拉玛依的西部建设者中，我们都能看到青年群体的身影，他们用青春的澎湃和热烈，向社会传递不辜负“可堪大用、能担重任”期待的信号。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年是国家的希望，是未来社会的担当。青年的价值取向不仅决定了青年未来的人生走向，也影响着国家的未来和希望。新一代青年要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扣好人生的每一粒扣子，始终把好人生的“方向盘”，在逐梦路上一步一个脚印，昂首向前。（作者系媒体评论员）

(责编：李依环、熊旭)