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评价“五育”质量，四川成都有了量化指标体系

2020年07月20日09:19  来源：科技日报
 
原标题：评价“五育”质量，成都有了量化指标体系

近日，四川省成都市印发《区（市）县“五育”并举教育质量综合评价实施方案》和指标框架，首创建立五育并举、科学多元、导向明确的教育质量综合评价指标体系和多方参与、考核激励、整改提升的评价制度体系。

“五育”并举教育质量综合评价体系是什么？与传统的教育质量综合评价体系相比有何独特之处？对此，科技日报记者采访了相关专家。

评价指标是教育质量评价的一把“尺子”

“过去，是以学生学业考试成绩和学校升学率作为教育质量的评价指标。现在我们把学生的思想品德、劳动教育、体育、心理健康教育等多元化内容都纳入区域教育整体评价。”成都市教育督导委员会办公室主任刘科告诉记者，在“五育”并举的模式下，学生可以学到更全面的知识，学校可以向社会输送全方位人才。

方案明确从德智体美劳五个维度，提取核心要素科学构建评价指标体系，每个维度赋予相同权重，切实以“五育并重”破除唯分数、唯升学率的评价导向。

其中，美育方面包含了队伍建设、课程设置、器材配备情况、优秀传统文化传承、学生审美能力及艺术技能等内容；劳动教育方面除了师资、课程、场所外，更加突出学生参与学校、家庭、社会劳动和服务等情况。

评价指标是教育质量评价的一把“尺子”。这把“尺子”的主要作用，就是衡量学校是否按照标准去建立教育质量体系，该教育质量体系是否有效运行，运行结果能否满足教育质量指标要求，教育质量有没有得到改进等。

这把“尺子”，全面考察学校的基本办学条件、基本教学管理、基本教学质量等因素。但这些因素过去一直存在界定模糊的问题，难以形成可操作衡量的量化指标。

“新的教育评价指标体系以大数据平台为支撑，做到了指标可量化、可监测，引导地方政府和教育部门改进质量管理。”刘科说，学生参加校内劳动、家庭劳动和社会服务等情况，在大数据平台都有登记，清晰可见，“精确的学生信息让教育质量评价指标体系更数据化、直观化”。

多方参与考核激励的评价制度体系

自2013年12月，成都市获批全国中小学教育质量综合评价改革试验区之后，成都市每年委托专业评价机构，对学生的学业发展水平、品德发展水平、身心发展水平、兴趣特长养成、学业负担状况和学习环境等进行监测，形成评价报告并开展专业培训和解读。

刘科表示，仅仅依靠分数不能完全反映教育评价结果，新的评价制度体系委托第三方分析学校心理咨询师配置、心理健康教育开展、学生行为习惯监测等情况，对学生、家长以问卷调查等方式开展全方位验证，学生的近视率、肥胖率等都有数据支撑。

创新教育评价结果呈现方式，调整教育质量评价体制的“指挥棒”，让评价结果从模糊向数据转变，是持续推动教育发展的关键举措。

成都市以创造性思维引领教育监测评价的探索和实践，逐步建立了一套科学完善的教育评价制度，实现了教育评价从模糊向数据转变，定性向定量转变，经验向实证转变的三大转变。

成都市实施区（市）县“五育”并举教育质量综合评价，将结合中小学教育质量综合评价等监测评价工作，参考法定数据和有关公告数据，委托第三方专业评价机构，围绕指标体系和评价要点，运用科学方法进行分析，让每个指标可量化、可比较。

“根据评价指标体系来考核区（市）县教育部门的教育经费、教师职称指标，每年教育行政部门对区（市）县有一部分拨款，做得好则有相应的奖励。”刘科表示，评价结果有激励的作用，将作为各区（市）县教师职称评选名额分配、教育综合奖补经费安排及其他评先评优、资源配置的重要参考依据。（李迪 盛利）

(责编：李依环、熊旭)
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