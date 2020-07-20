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还孩子一个“清朗”的暑假，需要努力的不只是网络平台

2020年07月20日09:15  来源：科技日报
 
原标题：还孩子一个“清朗”的暑假，需要努力的不只是网络平台

　　暑假来了，孩子们的空闲时间也多了起来。如何度过一个安全、愉快又有意义的暑假，是老师、家长和孩子们共同关心的问题。

　　与此同时，一则步步高家教机安装的APP内容涉黄的消息也引发社会各界关注。实际上，针对青少年的网络产品出现不良内容，以及直播打赏、游戏充钱等都是屡禁不止的老问题。

　　随着互联网时代的到来，我国未成年人网民数量持续上升，对网络内容监督管理等保护机制提出了更高的要求。青少年通过网络认知更广阔的世界，获得更有价值的内容和知识，本来是一件好事。但是，网络平台内容是否全部适合未成年人？游戏、直播等领域是否有一些容易忽视的细节会对未成年人造成不良影响？如何避免一些网络产品和平台为了牟利，暗地里“夹带”不良内容？这些都是关键又亟待解决的问题，既考验企业的底线、良知，又考验管理部门的管理水平。

　　根据以往的报道，有的少儿、动画、动漫等频道存在不良产品；有的直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区等存在涉未成年人有害信息；有的浏览器、输入法等工具类应用程序会出现恶意弹窗；还有一些网络产品存在价值导向错误……问题不少，陷阱很多。

　　正因为如此，近日，国家网信办决定启动为期2个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。其目的正是给广大未成年人营造健康的上网环境，推动网络生态持续向好。

　　网络的自我净化和有关部门的严厉打击都只能解决部分问题，想要治标又治本，还是要从人入手。一方面，不管是在暑假期间，还是平时生活中，家长都应该多关心孩子的思想和生活，及时了解孩子的想法，发现问题要及时沟通、引导。另一方面，家庭、学校甚至全社会，要更加重视孩子精神层面的培养，引导他们参加有益的社会活动，了解有趣的科学和文化，让他们的内心更加充盈。

　　如果说与网络不良信息“抢夺”孩子是一场拉锯战，那么对孩子的内心世界知之甚少，把他们交给电子产品就已经输在第一步。“清朗”行动解决的是2020年暑假的问题，长远来看，只有家庭、学校、网络管理部门以及全社会一起努力，才有可能从根本上建起强大的保护盾，让孩子们免受不良网络信息之害，拥有一个健康、安全的成长环境。（李艳）

(责编：李依环、熊旭)
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