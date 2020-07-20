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杭师大钱江学院回应“将停办”：已成立专班推进转设

2020年07月20日08:42  来源：中国新闻网
 
原标题：杭师大钱江学院回应“将停办”：已成立专班推进转设

7月19日，针对“杭州师范大学钱江学院可能要停办”的网络爆料，该校在官方微博上进行回应：目前已成立工作专班，积极推进转设工作。

杭州师范大学钱江学院(下称“杭师大钱江学院”)是国家教育部和浙江省人民政府批准设立，由杭州师范大学举办的一所综合性全日制本科独立学院。

“转设”一词，指独立院校成规模后会脱离母体学校，真正独立。

早在2008年，教育部就发布《独立学院设置与管理办法》，要求从2008年4月1日起，中国独立学院在5年内符合条件的，都要转设为独立建制的普通本科高校。

截至2019年12月，中国已有60多所独立学院顺利完成转设。在浙江，也有成功转为公办学校的案例，如浙大城市学院、浙大宁波理工学院。

据悉，此次杭师大钱江学院转设，是根据教育部《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》中“全国各高校独立学院要尽早完成转设”这一要求开展工作的。

在官方微博中，该校提到，在上级主管部门的指导下，杭州师范大学已成立工作专班，积极推进钱江学院转设工作。目前，钱江学院是通过“转公”“转民”，还是“终止办学”的路径完成转设，还没有最后确定。

据悉，如今该校正向上级主管部门咨询并积极争取有利政策。路径待上级有关政策明确后，再形成转设工作初步方案，并在校内听取、吸纳各方意见后报请上级部门审定，通过官方渠道发布。

针对独立学院转设一事，民办教育研究学者、浙江大学吴华教授此前在接受采访时表示，独立学院转设，是对国家政策的积极响应，不值得“大惊小怪”。但如何在转设过程中保障师生的权益、处理好投资方与母体学校之间的关系，仍值得学校探索。（童笑雨）

(责编：李依环、熊旭)
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