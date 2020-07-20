原标题：新时代劳动教育有“泥土”还要“破土”

五一小学学生在该校“百草园”里劳动。韦豹/摄

五一小学学生的版画作品展览。 韦豹/摄

五一小学女足队正在训练。 王海涵/摄

五一小学学生在社团学习版画。 王磊/摄

暑假临近，合肥市五一小学的“网红地”迎来了又一茬蔬菜的丰收——红彤彤的辣椒、绿油油的青菜，让守候多日的同学们兴奋不已。

这块占地半亩的“百草园”面积不大，但是上面的种植从未间断。大家亲自动手，以班级为单位，认领“责任田”，不仅种中草药，还种苋菜、白菜等蔬菜，并且每个班级都有自己的“班花”和种植口号。

如果到了蔬菜瓜果大丰收的金秋时节，会是另一番热闹景象。同学们带着秤和袋子，将自己种植的蔬菜“售卖”给老师，收入则用作班费，这个活动被称作“丰收节”。

从校名上看，五一小学似乎与“劳动”二字有着不解之缘，但是真正的结缘始于2005年。当时学校操场尚未建成，留有一片闲置空地，学校索性发动学生学种山芋、花生、蚕豆。时至今日，操场建起来了，标准化设施建设日渐完善，但学校还是专门开辟出一块生态田园，让种菜的劳动习惯接续下来。

后来，五一小学成为进城务工随迁子女定点学校，全校1000余名学生中，进城务工人员子女占60%，不少学生的父母文化程度不高，平时忙于生计，对孩子学习情况、心理状况关注不够，不能充分参与到“家校共育”中来。

为破解这一难题，该校创新德育理念和载体，践行“生活教育”“劳动教育”理念，15年来，始终坚持开展劳动教育，引导孩子尊重劳动、崇尚劳动、热爱劳动，把劳动内化成生活的习惯，同时以劳动为纽带，把家长拉入家庭教育的轨道中来。

在少先队大队辅导员王淑君看来，除了种菜，学校一直创造机会让孩子们接触劳动。“菁菁百草园”社团是该校的明星社团，每年报名都很火爆。学生们种植芍药、薄荷、金银花等中草药。学生组成小队，每天对作物进行养护巡查，并进行记录。这不仅培养了劳动技能，也让孩子们对中草药知识和相关功效有了更深入的理解。

标本如何采制、采集哪些部分，这些都有讲究，学校请安徽中医药大学的老师前来指导，并带着孩子们做扦插实验。标本进行烘干时，由于没有烘干机，孩子们就小心翼翼地用报纸反复盖在标本上，一遍遍地进行吸水，十分爱护。该社团还组队参加团合肥市委举办的“红领巾小创客”活动，孩子们会将亲手配制的香囊、中草药标本、植物等带去义卖。辛勤的付出，让他们深刻意识到劳动成果的来之不易。

在五一小学，即使一年级的学生，也有劳动项目，那就是“生活自理能力大比拼”，让孩子们自己系鞋带、收书包、收拾桌子，并且每天回家劳动10分钟。“这是培养生活自理能力的重要阶段，老师不仅要教会他们学习，更要教会他们生活，增强动手能力。”该校校长程朋军介绍。

很多学生在劳动中学会感恩。王淑君记得，有一年“三八妇女节”，孩子们主动给妈妈送礼物，有人做手工贺卡，有人给妈妈洗脚。五年级的孙子俊给妈妈发了短信，提醒妈妈，晚上一定要回家吃饭，自己要准备一个“惊喜”。

那天，孙子俊做了一碗蛋炒饭，虽然因为多放了酱油，黑漆漆的，但上面精心点缀了黄瓜丝，拼成“妈妈”二字。妈妈到家太晚，儿子已经睡着了。看到这碗蛋炒饭，她专门给老师发了一个短信：“从来没想到儿子能系围裙在厨房做饭，自己是含着眼泪吃完了这顿饭。”

“孩子们从来不会因为谁多干了一点儿，自己少干了一点儿而沾沾自喜，更不会因为自己多干了一点儿而觉得吃亏。”程朋军感慨，这里的孩子，衣服穿得不一定名贵，但他们经过教室时，看到窗台上掉下来一把伞，会随手挂回去；进老师办公室时，看到扫把倒了，会自然扶起来，劳动已经内化成一种习惯。

今年6月，共青团中央、全国少工委发布《关于大力加强新时代学生团员、少先队员劳动教育的工作指引》，要求各级共青团、少先队组织，合理定位目标、设计内容，分阶段、接力式、持续性地开展劳动实践活动。今年7月，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，针对劳动教育是什么、教什么、怎么教等问题，细化有关要求，加强专业指导。

事实上，在此之前，全国不少学校都进行了劳动教育的探索。其中，不少学校与当地农业项目合作，设立劳动教育基地，让学生体验农业种植，因此，也有业界人士提出，“劳动教育是不是就是带着学生种点儿花花草草？”

对此，五一小学的教师们在长期的实践中总结出一个观点：新时代的劳动教育不只有“泥土”，还要有新内涵、新载体，因地制宜地开展活动。

近年来，该校探索开设了30多门少年宫社团课，确保人人参加；还开设六年成长必修课：一年级学舞蹈，二年级练足球，三年级玩乐器，四年级进修少年军校……确保每一个孩子在每一个阶段，有针对性地锻炼自己的动手能力。

在该校，版画社团就将美育与劳动教育进行了融合。美术老师王帆介绍，版画的创作需经过起稿、印板、刻制、拓印等多个步骤，整个创作过程可以锻炼学生的细心、耐心和逻辑思维。

中青报·中青网记者采访的当天，该校的版画社团和陶泥社团正在开展活动。课程结束后，学生们第一件事是迅速整理自己的工位。 不一会儿，桌面被收拾得整整齐齐，地面也是干干净净。

体育老师张志认为，体育活动也是让学生养成吃苦耐劳品质的过程。“赛前的服装准备、饮食调整，赛后的个人卫生等，我们要求学生自己动手，每次训练完，队长总是主动带头，带着队员把器材归整好，将训练背心、球鞋带回家洗刷干净。 在他看来，“与其喊破嗓子，不如做出样子，劳动教育要体现在各个方面” 。

考虑到家长大多是在外务工人员，平时忙于生计，该校坚持开门办学，开展“家长开放日”和“家长当老师”等活动，把家长从“看客”转变为“参与者”。“有的家长是厨师，就请他来教室，用电磁炉演示做菜；有家长在工地干活儿，就请他来讲解建筑相关的知识。”程朋军介绍。

“生活即教育，社会即学校，努力让家长也成为好老师，将劳动的种子种进家庭和社会的土壤里，让孩子尊重父母所从事的劳动。”在他看来，劳动只是手段，最终目的是教育，在劳动中发掘对孩子有价值的东西，将劳动真正融入生活，让学生未来能在社会上更好地立足，才是劳动教育的应有之义。（王海涵 王磊 韦豹）

(责编：李依环、熊旭)