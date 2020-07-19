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首经贸中国ESG研究院成立 助力新时代经济高质量发展

2020年07月19日10:09  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月18日电 首都经济贸易大学中国ESG研究院成立与揭牌仪式于17日在北京举行，旨在系统研究并推动研究成果在实践中转化，助力新时代经济高质量发展。

首都经济贸易大学中国ESG研究院成立与揭牌仪式 校方供图

据了解，ESG是一种关注环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）绩效而非财务绩效的企业评价体系，致力于推动企业从单一追求自身利益最大化到追求社会价值最大化。

首都经济贸易大学党委书记冯培对中国ESG研究院的发展提出三点要求：一是希望研究院对标国家战略，着眼全局，坚持创新，与新时代经济高质量发展的要求相呼应、相协同；二是尽快建立和完善运行机制，整合校内外ESG研究力量和资源，不断推出高质量研究成果；三是加强研究成果转化，做好政策建议，推动企业实践，在产学研一体化的基础上，打造开放型国际化的高水平智库，服务于国家和首都发展。

首都经济贸易大学校长付志峰指出，进入新时代，大学建设应以支撑国家发展战略、提升国际竞争力为导向，立足中国国情、研究中国问题，为建设负责任大国提供有力支撑，在推动经济可持续发展的行动中担负起应有的责任。中国ESG研究院的搭建起了一个汇聚各方力量、践行新时代大学责任的舞台，传达了共同塑造美好未来的信念和推动可持续发展的初心。

作为校友，第一创业证券股份有限公司党委书记、监事会主席钱龙海表示，首经贸中国ESG研究院的成立，能够填补国内高校在该领域专项研究的空白，为ESG生态系统建设提供基础理论支持，并联合校友企业共同践行ESG投资，实现产学研一体化。

中国ESG研究院代院长、首经贸工商管理学院院长柳学信表示，研究院作为合作开放的国际学术平台，将培养我国ESG专门人才，充分发挥高端智库的作用，并致力于研究成果的实践应用和转化，以科学的治理体制、成果转化的有效机制，成为产学研协同创新和持续发展的中心，促进我国经济高质量发展。

全国政协经济委员会主任尚福林校友通过视频向母校成立中国ESG研究院表示祝贺。他指出，深入研究和推广ESG理念，既有利于通过投资带动企业改善公司治理、经营策略，加快构建现代企业制度，引导社会资源优化配置，实现金融发展与经济社会发展的良性互动，也有利于在扩大对外开放、加强国际交流合作当中讲好责任投资领域的“中国故事”，参与全球经济治理与国际规则的制定。ESG研究院的成立既是教育研究领域强化学科建设的有益探索，也是金融领域推动产学研深度结合，依托各自优势，加强信息交流和人才培养的重要措施。

北京市政协科技委员会原主任申建军指出，ESG研究和实践是利国利民的大事，对于在世界经济下行趋势中保持中国经济的增长势头、对于我国在“十四五”期间实现产业升级、稳发展，对产业链、供应链、创新链的健康发展都具有重要的意义。ESG理念的推广涉及跨学科领域，将是新的科技概念与传统的经济金融概念的综合体现。

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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