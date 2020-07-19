中科大硕士发表涉南京大屠杀等不当言论被开除

人民网北京7月19日电 据中国科学院大学官方网站消息，中国科学院大学发布对季子越处分情况的通报。通报称，鉴于2019级硕士研究生季子越在境外社交平台发表涉及南京大屠杀等不当言论，损害了国家利益和祖国荣誉，违反了国家和学校相关规定，严重伤害了民族感情，背离了学校人才培养理念，其言论极其错误，造成的影响极其恶劣，经校长办公会审议批准，学校给予季子越开除学籍处分。

通报全文如下：

6月27日，有网友反映疑似我校学生在境外社交平台发表涉及南京大屠杀等不当言论，学校对此高度重视，立即组成调查组开展调查。现将调查情况及处分结果通报如下：

经核实，网友所反映的言论系我校2019级硕士研究生季子越所发表。季子越于2020年1月13日（寒假期间）因私出境前往美国，由于疫情等原因滞留未归，但按照学校要求参加了春季学期网络课程学习。7月8日，季子越从成都入境回国，并按疫情防控要求在当地进行14天的集中医学观察。

2020年3月到6月间，季子越在境外社交平台多次发表涉及南京大屠杀等错误言论。我校按照《中国科学院大学学生纪律处分实施办法》，组织召开了处分论证会；会后，应季子越的申请，又举行了听证会。季子越本人通过视频会议平台参加了论证会、听证会，进行了陈述和申辩，并表示反省、道歉和悔过。

鉴于季子越的行为损害了国家利益和祖国荣誉，违反了国家和学校相关规定，严重伤害了民族感情，背离了我校人才培养理念，其言论极其错误，造成的影响极其恶劣，经校长办公会审议批准，我校给予季子越开除学籍处分。

感谢社会各界长期以来对我校的关心和支持。我校对任何违反法律、损害国家利益和祖国荣誉、伤害民族感情的行为绝不姑息纵容。学校将以此为鉴，进一步全方位加强人才培养工作。

中国科学院大学

2020年7月19日

(责编：白宇、闫嘉琪)