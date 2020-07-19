“厚道”这个词，在北大医学部全体师生心中有着沉甸甸的分量，那不仅是伫立在西门校名石背后的两个刻字，更是百余年来北医毕业生们长久传承的精神火炬。2020年毕业季，每一位北医毕业生都收到了一块微缩版3D打印、底部刻有“大医精诚”“医者仁心”“不负韶华”“勇攀高峰”印记的“厚道石”模型，从此，“厚道石”将陪伴他们奋战在手术台、实验室，西部、基层、部队、边疆……践行“健康所系、性命相托”的铮铮誓言。

与北医一样，今年，许多高校为毕业生送去了充满巧思、蕴含情意的毕业礼物。

中国地质大学（北京）为毕业生量身定制了一枚毕业纪念戒指，寄语毕业生在未来“戒”去骄躁、“戒”去浮华、“戒”去伪饰，向着信念所指、使命所指、梦想所指奋勇前进。北京航空航天大学请同学们用心帮扶过的山西省中阳县农民手工制作剪纸，传递不舍、表达祝福。清华大学邀请了张礼、姚期智、丘成桐等20位来自不同专业院系的教授撰写毕业寄语，“苟利国家，俯仰无愧”“寻自然乐趣，拓万古心胸”“自强不息，追求极致”。中国人民大学为每位毕业生送去一封毕业信函，鼓励同学们直面困难、勇往直前。

礼物中有暖心。由于疫情防控需要，大部分毕业生无法回到学校参加线下毕业季活动，送去礼物，既表达母校对每一位分散在各地的学子的牵挂，也力求弥补遗憾，传递期许。

礼物中有初心。戒指、信函、剪纸、寄语，每一样都结合学校的文化特色、结合同学们的需求用心设计，富含巧思，也体现了教师对于育人使命、教师职业的用心用情。

礼物中有匠心。“礼”中有尊重、牵挂，“物”，托物言志，睹物思情，在这个特殊的毕业季，高校老师用独特的物件，传递思念和嘱托。

暖心、初心、匠心，期待这一届毕业生更深切地读懂期待，心怀感恩，勇敢前行。

（作者为中国人民大学新闻中心主任、文学院党委书记）

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 05 版）

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