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风物长宜放眼量（凭栏处）

李  奕

2020年07月19日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　随着高考、中考陆续落下帷幕，各级各类学校开始布置暑期任务，2020年春季学期如期结束。

　　在抗击新冠肺炎疫情的过程中，于教育系统而言，如何在特殊时期、特殊条件下，确保130多万名中小学生的教育教学任务顺利完成，这是一次前所未有的挑战。

　　开学或可延期，成长不能延期。本着这样的目标，激励广大学生不惧困难、自强不息、努力学习、健康成长，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这也是这个特殊学期里广大教师攻坚克难、协同努力的方向。

　　精心设计线上线下相结合的教育供给体系。停课不停学期间，线上教学成为开展教育教学的重要形态，及时巩固、拓展线上教学的经验、方法，并努力探索线上线下相结合的混合式教学模式，不仅可以及时应对疫情变化带来的挑战，更能在拓展教育资源、促进教育均衡上实现新的突破。为此，很多优秀校长、教师主动发挥辐射带动作用，提供、共享更多优质课程，广大中小学生也主动适应、积极进行自我管理，学习能力、探究能力、媒介素养能力等有了大幅提升。

　　在中高考试题中彰显立德树人导向。中高考不仅承载评价选拔、指导基础教育教学的功能，更承载培根铸魂，落实立德树人根本任务的功能。今年的高考试题，无论是引导学生深入思考在人民生命安全面临威胁的关键时刻，中国所作出的回答和取得的战略成果，从中体会国家的制度优势、综合国力与文化底色，还是从相互支持、团结合作入手，体会人类命运共同体理念的深刻内涵，感受青少年在危机情境下的责任与担当，都是在力求引导学生积极思考个人在集体、社会、国家、世界发展中的责任和使命。可以说，疫情防控常态化的中高考试题，不仅是面向考生的一套考题，也是面向全社会的一套考题，启迪思考、引发共鸣。

　　风物长宜放眼量。于做事如此，于育人更需如此。这个特殊的学期，居家学习对于广大师生而言，虽带来挑战，也在积蓄力量，实现成长。

　　在传统知识学习与技能学习的基础上，广大教师更深入地挖掘育人的目标价值、更主动地拓展育人的渠道载体、更大胆地探索教与学的方式创新。更先进的教育理念、更科学的教育模式、更智慧的治理手段，正在广大学校内孕育生长；学生们也逐渐培养起更浓厚的家国情怀、更强烈的责任担当、更宽阔的视野和格局，更注重锻炼身体、主动劳动、孝敬父母、关爱他人、敬畏自然；家长、社会对于教育的理解在日益加深，学校和家庭作为教育主体协同配合、共同承担育人使命的理念，已在越来越多的家校之间达成默契、形成共识。

　　面对疫情防控的常态化，学校和教师如何进一步优化线上线下相结合的教育综合供给模式，教育治理体系和治理方式如何更快地做出适应性调整，广大教育工作者如何更好地践行“文明其精神，野蛮其体魄”“深化体教融合”“建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制”等工作方针，仍需深入思考，积极探索。

　　我们相信，在这个特殊学期所积淀的变化与成长，已经汇聚成厚实的基础，助力青少年成长和教育事业改革发展。

　　（作者为北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月19日 05 版）
(责编：曹昆)
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