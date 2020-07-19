成长在这个特殊的毕业季（深聚焦）

图①：北京理工大学举行2020年毕业典礼暨学位授予仪式。

新华社记者 任 超摄

图②：高考结束后，两名北京考生相拥。

陈钟昊摄（新华社发）

图③：北京大学医学部毕业典礼上，毕业生举起右手宣誓。

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在这个特殊的考试季、毕业季，北京市广大教师更深入落实立德树人根本任务，更主动拓宽育人载体，广大青少年也秉持更强烈的责任担当，在磨练中积蓄力量，茁壮成长。

7月，北京市大中小学陆续结束了2020年春季学期，迎来了疫情防控常态化下的考试季、毕业季。部分学生开启了一段居家学习过后的“特殊”暑假。

特殊的时期，积淀特殊的成长。在这段不平凡的日子里，广大教师更深入落实立德树人根本任务，更主动拓宽育人载体，广大青少年也秉持更强烈的责任担当，在磨练中积蓄力量，茁壮成长。

胸怀祖国 关注社会

高考命题体现立德树人

7月10日下午5时，铃声响起，2020年北京高考落下帷幕。

49225名北京考生，在积极防控疫情的同时，经历了一次特殊的考试，也经历了人生中一次重要的成长。同学们或许还不知道，就在刚刚结束的考试中，一道道试题内，蕴藏着以“考”育人、立德树人的深意。

“2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署。整个系统由55颗卫星构成，每一颗都有自己的功用，它们共同织成一张‘天网’，可服务全球。材料中‘每一颗都有自己的功用’，引发了你怎样的联想和思考？请联系现实生活，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。”这是2020年高考语文北京卷的第一道作文题。

在北京师范大学第二附属中学特级教师何杰看来，“命题素材取自当下最新科技发展，并由最新科技发展引发考生对社会、人生等诸多方面思考，体现出立德树人要求与核心素养立意。切口小，空间大，既考查考生对国家发展的关注意识，又考查考生语文积累水平与思辨品质。”

“假设你是红星中学高三（1）班班长李华。居家学习期间，你们班开展了一次以‘自律’为主题的调研活动。请根据以下四幅图的先后顺序，写一篇英文稿件，给你们学校英文网站投稿，记述你在本次活动中发现问题并解决问题的过程。”这是2020年高考英语北京卷书面表达题的第一部分。

在北京市朝阳区教育研究中心窦飒等几位专家看来：考生在面对问题情境时，需要运用科学思维、合理方法来解决问题。题目设置也会让考生反思自己居家时的自律情况，体现高考的育人功能。

“经济、科技的迅猛发展和社会生活的深刻变化，对人才培养提出了更高要求。高考不仅是为国选材的重要途径，也在培养社会主义建设者和接班人方面发挥着重要作用。”北京教育考试院专家说。

采访中，有一线教师介绍，“北京高考作文小切口大主题，不仅是面向高三学生的一道考题，也是在面向所有年级学生、面向社会传递价值观念。”记者获悉，北京市有一些中小学生已积极动笔，围绕高考作文相关主题，写出细腻生动的感受：一个个渺小的个体宛如星星之火，一次次协作与交融汇聚成了今日的繁花锦簇，当“小我”的能量在整体中自如释放，“大我”的成功便不再遥远……

心有大我 拔节抽穗

毕业典礼寄语人生远航

6月29日晚，中央财经大学的云端毕业晚会上，一首原创诗朗诵《中国青年》，因其铿锵的内容、饱满的情感，瞬间被同学们刷屏。作品从学校马克思主义学院院长冯秀军的全国思政大课——《战“疫”里的最美青春——谈中国青年的责任与担当》中撷取灵感，传递了“胸有大志、心有大我、肩有大任、行有大德”的精神内核，深受鼓舞的同学们纷纷在弹幕上留言：青年有理想，国家有力量！

记者了解到，由于疫情防控需要，大部分2020届北京高校毕业生没有机会参与校园毕业季。为此，首都高校及时做出应变，在落实防疫要求的基础上，用心用情为毕业生打造了一个别样的毕业季。

北京理工大学由服务国庆70周年盛典和北京奥运会的仿真技术团队，运用先进的计算机仿真技术，让毕业生在家也能身临其境感受拔节抽穗的力量，而且精心选择学位授予地点，在老院长徐特立先生的铜像前，在学校最重要的典礼场所——中心教学楼报告厅内，让学生重温“德以明理，学以精工”的要义。

“蒲柳之姿，望秋而落；松柏之质，经霜弥茂。”毕业典礼上，清华大学校长邱勇向全体毕业生寄予深情嘱托，“人生如远航，暴风骤雨和惊涛骇浪总是难以避免。苦难可以锤炼人的品格，但决不能让它主宰人的命运。主宰命运的是坚韧的意志和坚定的信念。”北京大学在毕业典礼上特别邀请医学部1955级校友、中国工程院院士钟南山寄语全体毕业生：不但要对自己有严格的要求，还要有强烈的追求；不但要有志气，还一定要争气；不但要有热情，还要有激情，要用青春的力量，用努力，迎接祖国美丽的明天！

在毕业季做精心设计的，还有不少中小学。中国人民大学附属小学研发了系列“七彩毕业课程”，包括学业水平、体验中学生活、关注社会问题等模块，其中，学业水平测试打破“一张试卷”，让孩子们在实践活动中提升综合素养，如《火神山方舱医院模型制作与研究》《数说中国——脱贫攻坚战》《疫情对人们生活的影响》等。北京市丰台第二中学为每位毕业生送去一枚“专属印章”，印章上刻有学生名字，校名、校训。

北京市朝阳区实验小学的老师们选取教室、操场、餐厅……自编、自导、自演短片，记录同学们在校园内的成长印记。“相信经历了不平凡毕业季的你们，在日后的学习与生活中，会更加从容地面对困难，乘风破浪，勇敢前行！”校长陈立华给孩子们送去祝福。

“毕业时刻是学生人生成长发展的重要环节之一，也是学校开展思想政治教育的‘最后一堂课’。尽管由于疫情防控的需要，毕业生无法像往年一样在校参加毕业季活动，各类传统毕业思想教育方式无法如常开展。但广大学校依然精心安排，推动‘三全育人’融入毕业工作各环节。”北京市委教育工委副书记狄涛介绍。

平安居家 也可“远行”

多彩假期致力全面发展

“北京有一条古老而神秘的城市轴线。它贯穿南北，形成了北京两翼对称、庄严肃穆的城市格局。”首都博物馆地下一层展厅中，刚刚放假的中小学生正在参观“探秘北京中轴线”的展览。这场专门为青少年量身定制、展教一体的互动体验式展览，通过25道问题，结合22件套文物和各类模型，将北京中轴线自南到北、从古至今串联起来。

7月11日开始，北京中小学生开启“暑假模式”。这个暑假，按照北京市委教育工委、市教委的要求，“建议学生非必要不离京”。如何做到不行万里路，也能开阔视野、胸怀天下？这离不开科学、丰富的设计。

为此，“北京市中小学生社会大课堂”将为孩子们送上“暑期大礼包”，全市资源单位提供了近400个线上活动资源、1000余部优秀影片、2000余册图书，涵盖了党史、国情、自然、人文、科技、体育、艺术、社会等多个领域，学生可根据兴趣爱好自主选择。

国家大剧院为孩子们提供了内容丰富的线上艺术资源，包括特别策划的“线上音乐会”，以及面向青少年打造的“艺术微课堂”等微课程；中国人民抗日战争纪念馆推出线上展览、网上直播、文物故事等活动，其中《伟大胜利历史贡献》虚拟展采用360度全景和3D模型技术手段，让人“身临其境”；歌华有线开设了空中课堂，精选优秀影片片目，将为孩子们播出200余部影片；中文在线挑选了600余册优质数字图书、110部青少年听书资源，涉及36个阅读主题……

特殊的暑假，作业自然也特殊一些。

收到学校布置的暑假作业，北京市新桥路中学的学生们眼前一亮。这里，有在厨房里完成的物理作业——利用饮用水和食用油，来认识物质密度；有在小区里完成的地理作业——观察记录每天的日出日落时间，感受昼夜长短的变化，理解地球的自转和公转……

在京源学校莲石湖分校，暑假作业包括“爱阅读”“爱运动”“战‘疫’海报”等，学生在家里也可多方面充实自己；古城中学，要求初二学生阅读宪法全文，并用思维导图记录相关内容；在景山学校远洋分校，高一年级学生要查找资料，梳理我国扶贫政策的时间路线图，并提出自己的思考和建议……

“各校要科学合理地布置暑假作业，调整优化作业形式，既关注线上教育成果的梳理，又关注向课外的迁移、拓展和提高，不得增加学生过重负担。”北京市教委要求，暑假坚持安全第一，把学生生命安全和身心健康放在首位，把防疫指导作为学生暑假安全教育的重中之重。在此基础上，引导学生每天至少完成一小时体育锻炼，科学安排暑假生活，满足全面发展的需求。

勇担使命 奔赴基层

脚踏实地回报殷殷期许

张建的家乡山高谷深、云雾缭绕，那里是位于云南横断山区的兰坪白族普米族自治县，长期为深度贫困所困扰。

高二那年，张建所在的兰坪一中迎来一批特殊的“小老师”——中国人民大学支教团。“原来，未来可以不再重复父辈的人生，人生可以有不一样的精彩！”张建的眼睛亮了，第二年，品学兼优的他通过“圆梦计划”考入人大，坐了33个小时的火车来到北京。

在高等学府，张建努力吸收知识，慢慢懂得“立学为民、治学报国”的涵义。今年，张建毕业了，他做出一个让家人出乎意料又颇感欣慰的决定——回家乡，当老师！

“教育扶贫是阻断贫困代际传递的根本措施，我是受益者，见到了外面的精彩世界。如今，我有能力了，也要帮助更多孩子努力追梦！”今年的毕业典礼上，作为本科毕业生代表的张建动情地说。

这一届高校毕业生，在抗击新冠肺炎疫情的严峻斗争中经受了磨练、收获了成长。广大高校也通过各种方式，鼓励广大毕业生不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中。

“祝贺你成为北京化工大学第六届研究生支教团团长，看到你们主动选择到决胜决战脱贫攻坚一线奋斗，我们很欣慰……”北京化工大学赴基层就业毕业生座谈会上，校党委副书记宋来新郑重地将支教团团长的任命颁发给材料科学与工程学院毕业生高媛。今年，高媛毅然放弃直接攻读博士学位的机会，主动请缨，和其他5名同学一起，奔赴学校定点扶贫地——内蒙古科尔沁左翼中旗开展支教工作。在她看来，“疫情让我们对家国情怀的理解更深刻、更具体了。那里需要我们，那里的孩子需要我们！”

北京师范大学公费师范毕业生帕提马·麦麦提依明，参加了学校的“四有”好老师启航计划，即将成为新疆和田墨玉县第二高级中学的一名教师。激励她做决定的，是内心的坚持——“从学习者到教育者的转变，是每个师范生最大的价值所在！”

“启航计划旨在引导北师大学子响应党和国家号召，投身教育事业，扎根基层一线，到基础教育不均衡的地区、到脱贫攻坚的主战场、到祖国最需要的地方建功立业。”北师大党委书记程建平介绍，启航计划采取价值引领、政策助推的方式，在更多北师大学子心中埋下“大国良师”的种子，为高素质教师队伍提供源源不断的人才支撑。

清华大学专门组织开展2020届毕业生“青春报家国，奋进正当时”线上主题党团日活动。全校33个院系的1690余名毕业生和老师们一起，围绕“职业选择与国家需求的联系”“个人梦融入实现中华民族伟大复兴中国梦”“清华精神的继承和弘扬”等话题，展开热烈交流。同学们袒露心声，有找工作的心得、有成长的目标，也有对未来的期待。“大学毕业是人生重要的节点，毕业生同学应当有大定位、大格局，要将国家的事业和自己的发展紧密结合在一起，要脚踏实地、持之以恒地追逐梦想，要做伟大的事业、做平凡的人。”清华大学党委常务副书记姜胜耀对同学们悉心叮嘱。

毕业就是出征，终点亦是起点。

“健康所系，性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻，谨庄严宣誓……”6月29日，北京大学医学部的毕业典礼，就像一场特殊的出征。毕业生们以一袭白衣亮相，铮铮誓言刻在心头。据统计，今年，90%以上的北大医学毕业生投身医药卫生相关事业，相当一部分毕业生毅然选择新冠肺炎感染患者检测和救治的岗位。他们用实际行动，回报母校的培养，回报祖国和人民的殷殷期许。

尽管充满挑战和不确定性，但在这个特殊的学期，特殊的考试季、毕业季、成长季，广大青少年正努力用自信、乐观、奋斗书写青春故事，广大学校、广大教师也用心用情写就了一篇为党育人、为国育才的立德树人大文章。

版式设计：沈亦伶 张芳曼

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 05 版）

(责编：曹昆)