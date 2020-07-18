内蒙古自治区2019年“国培计划”启动 教师“云上求学”北师大

人民网北京7月18日电 16日，由北京师范大学承担的内蒙古自治区2019年“国培计划”项目启动会在线召开。

内蒙古自治区2019年“国培计划”在北京师范大学云启动 学校供图

教育部教师工作司教师工作处副处长王克杰表示，希望参训教师能够从思想认识上重视此次培训，全面并深入地掌握所学内容，充分利用好“启师在线”学习平台，加强与北师大的知名专家及不同地区的教育同仁的学习交流，并能够即时归纳总结所学知识，主动将所学知识学以致用，引领学生、学校和教育的发展。

据了解，内蒙古自治区2019年“国培计划”项目课程设计以教师学习理论为视角，突出强调教师学习的自主性、情境性与合作性，重视学员的参与式学习和构建教师学习伙伴关系。具体课程实施是采取专题式学习，学习方式分为录播知识点学习、在线专题教研、直播专家答疑三种形式。通过线上教学教研平台组建学习共同体，创建中小学幼儿园教师混合学习模式。帮助中小学幼儿园教师发掘和明晰作为教育人的自我使命，更新教育理念，改进教育实践。能把握教师专业发展规律与路径，开阔教育视野，强化了解学生的能力，提升其专业能力，发挥示范引领作用。

今年，为了应对新冠疫情的挑战，北京师范大学教育学部部长朱旭东带领团队积极组织建构了启师在线教学教研平台，组建课程研发与录制团队，积极支持内蒙古自治区2019年“国培计划”项目在线实施。

朱旭东指出，中小学和幼儿园教师是推动教育发展的重要力量，是实现学校发展目标和学生全面发展的关键要素。如何有效提升中小学和幼儿园教师专业能力，使其胜任岗位要求，正是教师教育领域亟待解决的重要问题之一。“‘国培计划’是教师教育的事业，我们要站在专业立场，把专家的专业观点和教师的工作实践结合起来，总结创新在线管理新模式，做好教师教育，助力教师发展。”朱旭东说。

“国培计划”本届学员代表闫海超表示，“国培计划”给一线教师带来了学习的机会，源源不断的给老师们的学习注入力量。

据北京师范大学教师教育研究中心常务副主任李琼介绍，从2010年参与教育部“国培计划”培训工作开始，北京师范大学教师教育研究中心依托该项目累计培训了数万人，服务范围已涵盖18个省、市（自治区）。

更多高考相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)