7月7日，延期一个月后，1071万考生走入高考考场。心怀梦想、肩负期待，这是一场极其不平凡的“大考”。如何统筹做好防疫防汛和备考组考，考验勇气、智慧和能力。

党中央、国务院高度重视今年高考工作，教育部会同公安部、国家卫生健康委等部门坚持最高标准、最严要求，统筹抓好常态化疫情防控和高考组织工作，各地层层压实各级党委和政府责任，全力做好保障。

必须保障好考生、涉考工作人员生命安全和身体健康

6月中旬，距离7月7日高考不足一月，北京发生新冠肺炎聚集性疫情。中小学校停止返校复课，所有高三学生停课回家，继续网上学习。高考不推迟，意味着必须统筹抓好常态化疫情防控和高考工作，必须保障好广大考生、涉考工作人员生命安全和身体健康。

确保高考健康、温馨、平安，是北京给出的回答。要答好这份“考卷”，需要全市上下通力配合，北京市委和市政府部署要求：

北京市各级教育部门要在卫生健康部门、疾控机构的指导下，建立健全考试期间疫情防控定期会商、监测预警、应急处置等机制，严格落实疫情防控要求；

北京市各级教育、公安、交通、住房城乡建设、应急、保密、宣传、卫生健康、市场监管、城管执法、疾控、电力、无线电管理等单位切实做好高考期间各项服务保障工作……

北京为保证49225名考生顺利应考，最大程度保证安全，每考场考生人数从30人减至20人，设置备用考点校、备用考场安排身体状况异常的考生，要求全体考试工作人员进行核酸检测，严格落实考生和考试工作人员健康状况登记、考试全程佩戴口罩、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。就连途经全市132处高考考点周边的399条线路的公交车，都做到每趟车消毒1次，座椅、扶手、刷卡机等加密消毒频次。

“2020年北京高考‘零失误’安全平稳顺利完成！”北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，高考期间，启用备用考点4个，用于安排集中医学观察考生两人和居家观察、小区封闭管理考生33人，另安排考试期间发热、呕吐、腹泻等考生22人，所有考生都按照既定工作方案，“一类一策”妥善安排，平安顺利完成了考试。

联防联控、齐抓共管，严防死守确保考试安全

今年全国高考考生比去年增加40万人，设考点7050个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人。为了防控疫情，国家卫生健康委正式增补为国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，指导各地医疗、疾控机构为每一个考点派驻“防疫副主考”，守护考场安全。

高考前14天，各地就开始对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。天津、青海等地卫生健康部门为考生提供核酸检测加急服务；新疆投入1700万元用于考生、考务人员核酸和抗体检测；浙江采用大数据技术实现考生不带手机即可核验健康码……各地考点均设置了隔离考场、隔离设施，并按要求配备充足的防疫物资。

在甘肃，严格制定“一考区一策”“一考点一策”疫情防控工作方案，每个考点至少配备4名医务人员。“每一个考场，就是一线抗疫的战场，参与人员不能因自己的疏忽大意出现半点纰漏。”甘肃省委教育工委委员、省教育厅副厅长时宁国说。

在海南，新冠肺炎确诊病例、无症状感染者和疑似患者专用隔离考场设在有资质的医院，每个考点派驻不少于两名医护人员和1辆救护车，防疫专家全程在省指挥中心值班，实时协助市县做好对发热考生的安排。

在浙江，对接省大数据局健康码数据管理端口，对全省32.57万考生实行考前14天健康监测管理，发现异常立即进行“一对一”跟踪了解。高考考点建立临时医疗防治站，各地卫生健康部门专业人员在考试期间全程蹲点现场指导。

在江苏，出台疫情防控方案等系列规范性文件，在全省各考点开展全流程模拟演练。常州市实行“体检到校”，医生携带设备到各高中学校对考生进行体检；连云港市要求各考区“一区一案”、各考点“一校一策”。

“经排查，凤翔县近4000名考生中，有600多名尚未回县，特别是有12名考生在省外。我们要求这12名考生务必于6月22日返回，第一时间为他们测体温、查健康码、登记路线行程，然后每天监测健康状况。”陕西省凤翔县有关工作人员介绍。

高考前夕，陕西全省考务工作人员、监考员进入临战状态，省委教育工委、省教育厅和省教育考试院组建高考安全工作督查小组，分赴全省11个市（区）对疫情防控等措施的落实情况开展专项督查。

“教育部和国家卫健委‘一竿子插到底’，对省—市—县考试机构和考点负责人开展了组考防疫培训。各地教育部门会同有关部门建立联防联控、齐抓共管的工作机制，严防死守确保考试安全。”教育部高校学生司司长王辉说。

考生从这场“大考”中收获成长

7日，高考首日。家住安徽省黄山市歙县的钱靖早早收拾好书包，准备和同学们一起，搭乘学校大巴前往歙县二中文科考点。

暴雨如注，足足下了一夜，还没有停歇的迹象。水面越来越高，淹没了大街小巷，眼前一片汪洋，深水处的小车眼见没顶。“怎么办？马上就要开考了！”孩子们急得团团转。9点整，是全国高考统一的开考时间，可歙县教育局局长汪天平焦急地发现：“到8时50分，到达考点的考生和考务人员只有几百人，不到总数的1/4！”

怎么办？歙县古城面临“大考”。延期半小时，延期一小时，上午语文考试取消、下午数学正常开考，7月7日考试延期进行……应急方案一次次被修改。安徽省委主要负责同志赶到歙县调度指挥，省市县三级党政领导和教育部门主要负责人紧急研判、密集会商，并将歙县高考首场考试无法如期举行的情况及时上报教育部。

与此同时，歙县县委和县政府紧急组织教育、交通、公安等多部门联动，组建应急小分队、制定应急交通路线、准备备用考点、疏导考生心理，广大党员干部立即带头投入紧张的灾后环境清理和保障工作。最终，歙县考区原定7月7日语文、数学科目考试延期举行，教育部批准歙县考区7月9日启用今年全国统一考试语文、数学（文、理）科目副题进行考试。

7月，全国进入强降雨、洪涝、台风等多发期。面对自然灾害，各地提前细化专项预案，组织开展应急演练，稳妥处置突发事件。

7月8日，高考第二天，10时39分，云南昆明市东川区明月中学的考生正在紧张作答。突然，地摇楼晃，地震了！第一时间，约100名考生按照地震逃生演练那样，迅速跑出考场。在监考老师有序组织下，7分钟后，考试恢复正常。

“地震发生后，东川区立即启动Ⅳ级地震应急响应，立即组织开展抢险救援各项准备工作，区教体局迅速排查全区各中小学校情况，截至目前，无人员伤亡情况报告，房屋、道路、水利设施未收到受损报告。”东川区有关负责人介绍。

安全、平稳、科学、公平……这场特殊的高考，考出了2020届考生的临危不乱，考出了各地各部门的周密部署、密切配合、井然有序。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)