哈尔滨医科大学：包括7个国家级一流本科专业在内共16个本科专业招生

人民网北京7月17日电 （记者何淼）哈尔滨医科大学是教育部首批试办七年制高等医学教育的院校，是省部共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校等。

哈尔滨医科大学由我国医学先驱伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。历经90余年的发展建设，哈尔滨医科大学传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的奉献精神，发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统，秉承“木直中绳、博学载医”的校训，综合实力不断增强，具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。

近日，哈尔滨医科大学招生就业处副处长苑立军就考生和家长关心的学校专业特色，及招生方面的热点问题做出了权威解答。

哈尔滨医科大学招生就业处副处长 苑立军

问题一：哈尔滨医科大学今年招生政策、专业有哪些变化？

2020年哈尔滨医科大学校本部有16个本科专业招生，其中有国家特色专业5个，分别是临床医学、麻醉学、医学影像学、预防医学、药学专业；有7个专业入选了国家级一流本科专业建设点，分别是基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、临床药学、护理学、公共事业管理。

苑立军表示，对于高考综合改革试点地区的考生，哈尔滨医科大学2020年在北京、上海、天津、浙江、山东、海南（3+3模式）六省市的科目要求是：法学、护理学、公共事业管理不提科目要求；其他专业选考科目为化学+生物，2门科目必选。

“哈尔滨医科大学2020年继续实施国家专项计划和地方专项计划，通过专项计划的实施，增加贫困地区学生接受高等教育的机会，促进教育公平。国家专项计划面向集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县的考生，在全国7个省区市计划招收82人；地方专项计划面向黑龙江省农村考生，计划招收50人。”谈到哈尔滨医科大学针对贫困地区考生的优惠政策时，苑立军特别强调道。

问题二：哈尔滨医科大学的特色、优势专业有哪些？

据了解，哈尔滨医科大学拥有博士学位一级学科授权点9个，二级学科授权点62个；硕士学位一级学科授权点11个，二级学科授权点64个；博士后科研流动站5个。拥有国家重点学科3个，国家临床重点专科建设项目33个。在第四轮学科评估中，公共卫生与预防医学获评A-类，药学和临床医学获评B+类，生物学、护理学和公共管理获评B类，基础医学、生物医学工程和口腔医学获评B-类。

哈尔滨医科大学有国际合作联合实验室2个，省部共建国家重点实验室培育基地1个，教育部重点实验室4个，卫健委重点实验室3个，省级重点实验室13个，省普通高校重点实验室11个。哈尔滨医科大学4所直属附属医院，均为“三级甲等”医院和全国“百佳医院”。

“学校的优势特色专业为临床医学与基础医学两个专业。”

据苑立军介绍，临床医学专业（于维汉班）实行临床医学教育本-硕-博连续培养模式（5+3+X），旨在培养适应现代医疗卫生事业需要，具有强烈的社会责任感、崇高的人文和职业素养、深厚的理论知识储备、较强的临床工作能力和科研能力，具有创新精神和国际视野的高层次卓越医学人才。

基础医学专业（伍连德班）实行基础医学教育本-硕-博连续培养模式（7+X），旨在培养引领基础医学教育事业和现代医药卫生事业发展所需的优秀人才以及具有创新精神、国际视野、全面发展，具备独立分析和解决问题、创新、跨学科团队合作能力的基础医学科学研究和教育的领军人才。

问题三：哈尔滨医科大学毕业生就业情况如何？

苑立军表示，由于学生培养质量较高，考研率平均为50%左右，初次就业率平均在85%左右。毕业去向主要为升学或出国继续攻读学位、就业，就业的主要单位为医疗卫生单位、科研院所和国有企业等，毕业后学生主要前往东北地区、渤海湾地区和长三角地区攻读学位和就业。

哈尔滨医科大学考研率较高的专业有生物信息学类专业，临床医学、预防医学等，一次性就业率较高的专业有：临床医学（“5+3”一体化）、基础医学（“5+2”本硕连续培养）、护理学、生物信息学、生物技术等。

问题四：考生和家长们志愿选择和专业填报时需注意什么，如何了解哈尔滨医科大学最新招考政策？

对于考生如何选择专业，苑立军提出了四个方面建议，一是考生要有职业生涯规划的意识和职业选择的能力，需要充分了解哈尔滨医科大学专业设置的基本情况、专业发展趋势及就业前景。二是考生要了解所报专业人才培养目标和开设的主要课程，要根据考生自己的兴趣、爱好及特长选报适合自己的专业。三是考生要了解所报专业近几年的录取最低分和成绩排名、招生人数等信息，进行比较分析，同时要了解哈尔滨医科大学的招生章程和录取规则，合理填报专业志愿。四是考生要注意体检受限的专业，色盲、色弱的考生不能报考医学类、药学类等专业，请考生仔细阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》。

此外，苑立军还表示，考生和家长们可以通过电话咨询(0451-86681434、86664885)、登录哈尔滨医科大学网站（www.hrbmu.edu.cn）以及关注哈尔滨医科大学官方微信账号等方式了解学校最新招考政策。

(责编：何淼、熊旭)